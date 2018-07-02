Chia sẻ bí quyết: Cách khử mùi hôi của thịt?

Vào bếp 02/07/2018 15:47

Các loại thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt vịt,... nếu để lâu ngày sẽ khó tránh khỏi có mùi hôi khiến khi chế biến món ăn không còn giữ được thơm ngon, hấp dẫn. Vậy, thịt để lâu làm sao cho hết hôi? Đừng lo lắng, sau đây là bật mí các mẹo khử mùi hôi của thịt đơn giản, hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!

Với mỗi loại thịt thì lại cần áp dụng một cách khử mùi hôi của thịt khác nhau.

Cách khử mùi hôi của thịt đơn giản ngay tại nhà

1. Thịt vịt

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Bóp thịt vịt với muối, gừng, rượu trắng là cách khử mùi hiệu quả -Ảnh: Internet

Thịt vịt thường có mùi hôi nên bạn cần phải biết cách khử mùi trong quá trình chế biến.  Cách đơn giản là bạn hãy bóp với chút muối, tiêu, gừng đập dập hoặc thêm  rượu trắng

Chia sẻ bí quyết: Cách khử mùi hôi của thịt? - Ảnh 2

Luộc vịt với các nguyên liệu như gừng đập dập, hành nướng sẽ giúp thịt vịt

hết mùi hôi, thơm hơn -Ảnh: Internet

Sau chừng 30 phút bạn rửa sạch thịt vịt để ráo nước rồi mới đem luộc. Trong quá trình luộc, bạn cho thêm gừng đập dập vào nhé! Thịt vịt không những sẽ hết mùi hôi mà còn rất thơm ngon, hấp dẫn.

2. Thịt lợn

Hiện nay, tình trạng thịt lợn bẩn, kém vệ sinh an toàn đang là vấn nạn. Trên thị trường bán tràn lan những con lợn được nuôi bằng thực phẩm tăng trọng lượng hoặc lợn bị bệnh.

Đối với thịt và xương:

Chia sẻ bí quyết: Cách khử mùi hôi của thịt? - Ảnh 3
Tình trạng thịt lợn bẩn, kém vệ sinh an toàn đang là vấn nạn -Ảnh: Internet
  • Nếu mua phải loại thịt hoặc xương bẩn, hôi, bạn hãy luộc trong nước sôi khoảng 3 phút rồi chắt nước đổ đi, rửa lại rồi mới chế biến tiếp.
  • Khi đun nấu, bạn cho vào thịt 3 - 5 cọng rơm. Luộc thật sôi trong vài phút thì vớt ra để ráo nước.
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Luộc qua thịt để giúp khử mùi hôi trước khi chế biến -Ảnh: Internet
  • Cho vào nồi nước luộc thịt một củ hành đập dập vào, hành sẽ giúp khử mùi hôi tốt. Luộc sôi thịt  trong khoảng 3 phút  rồi cho thêm vào vài giọt rượu trắng. Hớt bọt thường xuyên để thịt sạch và đỡ hôi hơn. Sau đó, vớt ra để ráo nước và tiếp tục chế biến món ăn.
Chia sẻ bí quyết: Cách khử mùi hôi của thịt? - Ảnh 5
Cho rượu trắng vào khi luộc thịt -Ảnh: Internet

  • Muốn thịt để lâu trong tủ lạnh giữ được độ tươi ngon và chất dinh dưỡng bạn nên dùng nước vo gạo để rửa thịt.

Đối với cật lợn:

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Sơ chế cật lợn -Ảnh: Internet

Bạn sơ chế cắt làm đôi, bỏ phần mỡ bên trong cho thật sạch để cật không bị hôi. Dùng nước lạnh pha muối rửa sạch rồi  ngâm trong nước lạnh có pha chút muối và gừng khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Đây là cách để tạo độ giòn và khử mùi hiệu quả.

3. Thịt bò

So với thịt lợn, thịt bò có mùi gây và vị khó ăn hơn. Nếu không biết cách khử mùi, bạn sẽ thấy khó chịu với món thịt bò.

Thịt để lâu làm sao cho hết hôi? Để thịt bò bớt mùi và khi chế biến cũng thơm ngon hơn khá đơn giản, bạn chỉ cần cho bò vào nồi nước lạnh rồi đặt lên bếp đun nóng (chứ không đun sôi).

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Khử mùi thịt bò -Ảnh: Internet

Đây là cách giúp bề mặt thịt nóng và ngưng kết lại, giúp giảm mùi gây trong miếng thịt. Sau đó, bạn vớt thịt ra, thái miếng và chế biến thành các món theo ý.

Lưu ý: chỉ nên áp dụng cách này cho món bò nấu, hầm, thái miếng lớn.

Bạn cũng có thể áp dụng cách khác là ngâm thịt bò trong rượu, để khoảng 15 phút, rồi xả lại bằng nước sạch. Hoặc rửa sạch miếng thịt bò với nước rồi dùng rượu rửa lại.

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Ướp rượu trắng, tỏi, hành khô nướng sẽ giúp thịt bò mềm, thơm  -Ảnh: Internet

Khi chế biến, bạn nên ướp với tỏi hoặc nướng củ hành khô, bóc lớp vỏ cháy bên ngoài rồi giã hành, ướp cùng thịt bò và tỏi. Thịt bò sẽ thơm ngon hấp dẫn hơn rất nhiều.

4. Thịt dê

Theo kinh nghiệm chia sẻ của nhiều người, muốn khử mùi thịt dê bạn có thể lấy vắt hai trái chanh vào thịt dê, thêm ít dầu ăn, trộn đều và bảo quản trong tủ lạnh trong vài tiếng. Bạn có thể dùng quế để khử mùi hoặc lúc nấu thịt cho sôi thì vớt bỏ bớt mỡ. 

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Khử mùi thịt dê -Ảnh: Internet

Hoặc bạn cho một tí rượu trắng có trộn gừng bằm nhuyễn khi bóp thịt rồi xả lại bằng nước lạnh cũng là cách khử mùi dê rất hiệu quả. Còn có một vài cách khác như dùng bia, trụng sơ thịt trong nồi nước sôi có thêm vài nhánh sả hoặc một hai khúc mía.

5. Thịt cá

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Dùng nước vo gạo ngâm cá trong khoảng 15 phút -Ảnh: Internet

Để cá sạch nhớt và không còn mùi tanh, khi làm cá, bạn cần bỏ màng đen, gân máu trong bụng cá. Dùng nước muối pha loãng hoặc nước vo gạo ngâm cá trong khoảng 15 phút, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch lại, để ráo hoàn toàn.

Trên đây là giải đáp cho thắc mắc Thịt để lâu làm sao cho hết hôi? Cách thức rất đơn giản và dễ làm phải không nào. Các chị em nội trợ hãy thử áp dụng ngay để món ăn luôn giữ được vị ngon và sức hấp dẫn nhé!

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