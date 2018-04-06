Ngoài ra, thịt lợn còn chứa nhiều thiamin - một trong những vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong các chức năng của cơ thể.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc và phổ biến, thường được nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Hàm lượng lớn protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể có trong thịt lợn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ não bộ…

Dưới đây là những thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng với thịt lợn:

Có rất nhiều phương pháp chế biến thịt lợn nhưng không phải ai cũng biết cách bảo toàn những dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này. Mặc dù thịt lợn dễ chế biến thành các món ăn khác nhau nhưng nếu kết hợp thực phẩm sai cách thì có thể làm mất dưỡng chất và gây hại sức khỏe .

Những món ăn không nên kết hợp với thịt lợn

Đậu tương (đậu nành)

Đậu tương và thịt lợn đều là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng không nên nấu chung với nhau. Nguyên nhân là do đậu tương chứa tới 60-80% phốt pho, chất này khi kết hợp với thịt lợn sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, đặc biệt là khi thịt càng nạc.

Bên cạnh đó, những món ăn được chế biến từ đậu tương và thịt nạc có thể gây cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng khác như canxi, sắt, kẽm... vào cơ thể.

Bạn không nên kết hợp đậu tương với thịt lợn - Ảnh minh họa: Internet

Rau mùi tây

Theo Đông y, thịt lợn ích khí còn rau mùi tây có tính ôn, hao khí nên khi kết hợp hai món này cùng với nhau có thể phản tác dụng, gây ra tình trạng đau quặn vùng bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn hai thực phẩm này cùng lúc vì nó sẽ gây hại cho sức khoẻ.

Thịt bò

Theo Đông y, thịt bò có tính ấm, trong khi đó thịt lợn lại có tính hàn nên hai thực phẩm này vốn tương khắc với nhau. Tuy nhiên, nhiều người thường kết hợp thịt lợn và thịt bò trong nhiều món ăn. Điều này không hề làm tăng hàm lượng dưỡng chất như nhiều người lầm tưởng, ngược lại còn làm giảm giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm.

Tốt nhất bạn nên nấu riêng từng loại thịt để bảo toàn giá trị dinh dưỡng vốn có - Ảnh minh họa: Internet

Gan dê

Những dưỡng chất trong gan dê khi kết hợp với thịt lợn sẽ gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi, khó chịu hoặc thậm chí làm xuất hiện cơn đau. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh nấu chung gan dê và thịt lợn.

Bên cạnh đó, gan dê có mùi hơi khó chịu nên khi xào với thịt lợn sẽ khiến mùi vị món ăn càng kém hấp dẫn.

Trên đây là những món ăn bạn không nên kết hợp cùng với thịt lợn vì sẽ làm mất dưỡng chất hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn hãy lưu ý trước khi quyết định chế biến thịt lợn với một thực phẩm nào đó nhé!