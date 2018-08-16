Cách trồng khoai lang làm cảnh đơn giản chỉ từ 1 củ khoai và 1 cốc nước

Trồng khoai lang cảnh bằng cách nào để thân cây mập mạp, xanh tốt? Dưới đây là những hướng dẫn vô cùng hữu ích.

Đã qua rồi cái thời bàn làm việc chỉ quanh quẩn bày những loài cây quen thuộc như sen đá, xương rồng,... Cách trồng khoai lang cảnh từ củ khoai vô cùng đơn giản sẽ khiến cho nhiều người đua nhau trồng thử khoai lang làm cảnh bày biện nơi góc làm việc của mình.

Cách trồng khoai lang cảnh rất dễ chỉ với 1 củ khoai và 1 cốc nước

Chuẩn bị dụng cụ trồng cây khoai lang cảnh

- Khoai lang: 1 củ

- Tăm tre (loại cứng cáp): 3 cây

- Cốc thủy tinh để vừa lọt nửa củ khoai: 1 cốc

- Chậu đất, nước tưới cây

Cách trồng cây khoai lang cảnh

Cách trồng khoai lang cảnh không quá khó nên đó là lý do cư dân mạng “đổ xô” đi trồng khoai lang cảnh và khoe “chiến tích” của mình khắp nơi trên mạng xã hội. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản không tốn công chăm sóc vẫn có thể dễ dàng có được một chậu cây khoai lang cảnh vô cùng đáng yêu nơi góc bàn làm việc.

Khoai lang cảnh phát triển rất nhanh mà không cần cầu kỳ chăm sóc

Phần 1: Ươm mầm cho khoai

Khoai lang sau khi rửa sạch đất bám ở vỏ thì dùng 3 que tăm đánh dấu phần giữa củ khoai rồi xiên vào 3 hướng khác nhau nhằm định vị củ khoai khỏi lọt vào cốc nước khi ngâm

Tiếp theo, đổ nước sao cho khi đặt củ khoai vào thì lượng nước dâng lên đến lưng nửa củ khoai. Giữ phần trên của củ khoai lang thật khô

Đặt cốc nước ngâm khoai lang ở nơi khô ráo và có một chút ánh nắng, ví dụ như bờ cửa sổ, ban công,...

Ngâm khoai như vậy khoảng 2 tuần để từ củ khoai sẽ có các mầm mọc lên và có sự xuất hiện của những chiếc lá non

Ngâm khoai lang trong cốc nước sẽ thấy từ củ khoai mọc lên những mầm xanh mơn mởn

Phần 2: Tiến hành trồng cây khoai lang cảnh

Khi đã thấy những rễ cây khoai lang mọc ra ngoài củ, ta có thể khéo léo tách lấy phần cây cùng rễ ra khỏi củ khoai. Nếu không được, có thể dùng cả củ khoai lang để trồng, tuy nhiên sẽ tốn diện tích đất hơn và cây không lớn nhanh bằng việc tách cây khỏi củ.

Tách rễ cây ra khỏi củ khoai thật nhẹ nhàng để không làm đứt rễ

Sau khi tách cây, ngâm phần rễ cây trong nước ấm khoảng 1 ngày. Lưu ý rằng phần thân ở phía trên bề mặt nước, chỉ có phần rễ ngập trong nước thì cây mới có thể phát triển tốt. Cách ngâm rễ cây trong nước này giúp cho cây khoai lang sau này đủ khỏe mạnh để lớn lên trong môi trường đất mà không bị còi cọc, khô héo.

Cuối cùng, đem trồng cây khoai lang đã ngâm trong nước vào chậu đất. Trước khi trồng, bạn phải xới đất thật tơi, sau khi vùi cây xuống thì tưới một chút nước vào gốc, không tưới vào lá.

Nên trồng cây khoai lang cảnh trong chậu đất thoáng khí

Phần 3: Chăm sóc cây khoai lang cảnh

Khi chọn chậu cây trồng khoai lang, cần chọn chậu có lỗ thoát khí để dễ thoát nước. Mỗi ngày tưới cây khoai lang từ 1 đến 2 lần vào sáng sớm và buổi trưa. Không nên tưới cây vào thời gian chiều tối vì khi sương xuống có thể khiến cây bị úng nước chậm phát triển.

Thời gian đầu khi mới trồng, nên đặt cây khoai lang ở những nơi có điều kiện ánh sáng tốt để cây vươn cao nhanh hơn. Tùy vào sở thích mà bạn có thể làm giàn cho cây leo lên hoặc để cây mọc tự nhiên.

Cách bày trí cây khoai lang cảnh làm đẹp không gian

Khoai lang có thể đặt ở trên bàn làm việc trong văn phòng tạo không gian xanh mát giúp không khí nơi làm việc trong lành và thoải mái hơn.

Khoai lang cảnh nhỏ xinh trang trí góc bàn làm việc

Cây khoai lang cảnh cũng có thể trồng trong nhà hoặc ngoài vườn, nếu làm giàn leo thì cây phát triển rất xanh tốt và mạnh mẽ, tạo bóng mát giúp không gian trong nhà thêm đẹp và thư giãn hơn.

Những giàn leo khoai lang cảnh xanh mướt tạo bóng mát

Khoai lang cảnh tô điểm thêm cho không gian gia đình