Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu

Vào bếp 25/05/2018 09:55

Chè khúc bạch có hương vị thanh mát rất thích hợp để giải nhiệt mùa hè. Bạn nghĩ để nấu được món chè này ngon đúng điệu chắc không hề dễ. Hoàn toàn ngược lại, cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản. Chỉ cần bạn nắm được công thức chuẩn và bí quyết để nấu chè khúc bạch thì có thể tự tay nấu món chè độc đáo, lạ miệng này “chiêu đãi” cả gia đình rất dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn cách nấu chè khúc bạch chi tiết sau đây nhé!

Chè khúc bạch là món chè thanh tao, ngon mát hấp dẫn bất cứ ai. Vị ngọt lịm, mát lạnh của chè khúc bạch sẽ giúp bạn giải nhiệt hiệu quả.

Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 1
Chè khúc bạch -Ảnh: Internet

Với món chè này, bạn và gia đình sẽ được tận hưởng những giây phút mát mẻ, thoải mái vào những ngày hè oi ả. Tên chè nghe khá lạ tai nhưng cách làm lại hoàn toàn không khó. Sau đây là cách nấu chè khúc bạch ngon tại nhà vô cùng đơn giản mà lại có phần kinh tế so với thưởng thức ở các quán chè.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 2
Nguyên liệu nấu chè khúc bạch -Ảnh: Internet
  • 250ml sữa tươi không đường
  • 250ml kem tươi (chọn loại whipping cream)
  • 200 gr đường
  • 25 g bột gelatin
  • 580 ml nước
  • 1 ống vani
  • 1 thìa cà phê bột trà xanh 
  • 20 gr hạt hạnh nhân hoặc hạnh nhân cắt lát ( bạncó thể mua tại một số cửa hàng bán đồ làm bánh)
  • 0.5 kg Vải hoặc nhãn tươi hoặc 1 hộp trái vải, nhãn…
  • Nước, bột sắn dây 

2. Cách nấu chè khúc bạch ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Bóc vỏ nhãn/ vải và bỏ hạt, để cùi riêng ra một bát sạch.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 3
Bóc vỏ nhãn -Ảnh: Internet
  • Nấu nước đường và cho nhãn đã bóc vào. Đun khoảng 15 phút cho sôi để nhãn chín tới, không bị nát. Sau đó bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 4
Nấu nước đường rồi cho nhãn vào -Ảnh: Internet
  • Hạt hạnh nhân cho vào chảo/ nồi rang vàng. Sau đó, bạn cho hạnh nhân vào lọ đậy kín nắp để giữ được độ giòn.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 5
Hạt hạnh nhân rang vàng -Ảnh: Internet
  • Bột gelatine cho vào hòa tan với 1 bát con nước, để nở hết rồi đem chưng cách thủy cho tan.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 6
Ngâm bột gelatin -Ảnh: Internet
  • Bột trà xanh ngâm với nước

Bước 2: Các bước làm chè khúc bạch

Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 7
Chuẩn bị phần khúc bạch -Ảnh: Internet
  • Trộn chung sữa tươi với kem tươi, 100 gr đường vào một nồi sạch. Bắc lên bếp và đun hỗn hợp này với lửa nhỏ. Lưu ý vừa đun vừa khuấy đều hỗn hợp nóng già nhưng không sôi.
  • Thêm gelatine vào khuấy cho tan cùng. Cuối cùng, bạn cho tinh dầu hạnh nhân vào rồi tắt bếp.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 8

Trộn sữa, kem tươi đun với lửa nhỏ rồi thêm gelatin, tinh dầu hạnh nhân vào

-Ảnh: Internet

  • Đổ hỗn hợp này ra khay sứ và cho thêm nước trà xanh, nước ép hoa quả vào hòa tan.
  • Khi hỗn hợp này bớt nguội bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3-4 giờ chờ đông.
  • Nấu thêm 1 lít nước đường cho thật sôi. Hòa 1 thìa canh bột sắn dây vào 1 bát con nước rồi cho từ từ vào nước đường cho đến khi hỗn hợp sánh nhẹ lại và có mùi thơm. Dùng ăn kèm với chè.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 9
Nấu nước sắn dây để ăn kèm với chè -Ảnh: Internet
  • Khi ăn xắt khúc bạch ra thành miếng nhỏ vừa ăn, đặt vào bát.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 10
Xắt khúc bạch ra từng miếng nhỏ -Ảnh: Internet
  • Cho thêm nước đường, hạt hạnh nhân, vải hoặc nhãn và thưởng thức.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 11
Chè khúc bạch có hương vị thanh mát, ngọt lịm -Ảnh: Internet

Một số lưu ý khi nấu chè khúc bạch:

  • Hạt hạnh nhân có thể nướng trong lò trong 4-5 phút cho đến lúc nhận thấy có màu vàng thơm là được.
  • Nếu thích ăn chay và không muốn dùng bột Gelatin được lấy từ da heo và xương động vật thì có thể thay thế bằng bột rau câu được chiết xuất từ rong biển.
  •  Cách nấu chè khúc bạch bằng bột rau câu cũng tương tự với cách nấu chè khúc bạch đơn giản nhất chúng tôi vừa chia sẻ.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 12
Chè khúc bạch giúp bạn giải nhiệt cho ngày hè -Ảnh: Internet
  • Nếu bạn muốn thực hiện cách nấu chè khúc bạch phô mai thì chỉ cần thêm nguyên liệu phô mai đánh mịn vào khuấy đều hòa tan cùng sữa, sữa đặc và bột gelatin.
  • Lót một lớp màng bọc thực phẩm phía dưới khi đổ khúc bạch ra khay để lấy khúc bạch đông dễ lấy hơn.
  • Có thể dùng đường phèn thay cho đường.
Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu - Ảnh 13
Chè khúc bạch có nhiều cách nấu từ đơn giản đến nâng cao-Ảnh: Internet

Thật là dễ dàng để có 1 món chè ngon phải không. Vậy là bạn đã có thể làm món chè khúc bạch tươi ngon, mát lịm cực hấp dẫn. Được thưởng thức hương thơm tự nhiên của hạt hạnh nhân, hoa quả tươi, vị thanh mát, ngọt nhẹ của nước đường kết hợp dùng những miếng khúc bạch giòn giòn thật là quá tuyệt hảo.

 Chúc các bạn thành công khi tự tay thực hiện cách nấu chè khúc bạch ngon nhé!

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