Cách nấu chè khúc bạch ngon cực đơn giản với hương vị thơm ngon đúng điệu

Với món chè này, bạn và gia đình sẽ được tận hưởng những giây phút mát mẻ, thoải mái vào những ngày hè oi ả. Tên chè nghe khá lạ tai nhưng cách làm lại hoàn toàn không khó. Sau đây là cách nấu chè khúc bạch ngon tại nhà vô cùng đơn giản mà lại có phần kinh tế so với thưởng thức ở các quán chè.

Chè khúc bạch là món chè thanh tao, ngon mát hấp dẫn bất cứ ai. Vị ngọt lịm, mát lạnh của chè khúc bạch sẽ giúp bạn giải nhiệt hiệu quả.

Bước 2: Các bước làm chè khúc bạch

Chuẩn bị phần khúc bạch -Ảnh: Internet

Trộn chung sữa tươi với kem tươi, 100 gr đường vào một nồi sạch. Bắc lên bếp và đun hỗn hợp này với lửa nhỏ. Lưu ý vừa đun vừa khuấy đều hỗn hợp nóng già nhưng không sôi.

Thêm gelatine vào khuấy cho tan cùng. Cuối cùng, bạn cho tinh dầu hạnh nhân vào rồi tắt bếp.

Trộn sữa, kem tươi đun với lửa nhỏ rồi thêm gelatin, tinh dầu hạnh nhân vào -Ảnh: Internet

Đổ hỗn hợp này ra khay sứ và cho thêm nước trà xanh, nước ép hoa quả vào hòa tan.

Khi hỗn hợp này bớt nguội bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3-4 giờ chờ đông.

Nấu thêm 1 lít nước đường cho thật sôi. Hòa 1 thìa canh bột sắn dây vào 1 bát con nước rồi cho từ từ vào nước đường cho đến khi hỗn hợp sánh nhẹ lại và có mùi thơm. Dùng ăn kèm với chè.

Nấu nước sắn dây để ăn kèm với chè -Ảnh: Internet

Khi ăn xắt khúc bạch ra thành miếng nhỏ vừa ăn, đặt vào bát.

Xắt khúc bạch ra từng miếng nhỏ -Ảnh: Internet

Cho thêm nước đường, hạt hạnh nhân, vải hoặc nhãn và thưởng thức.

Chè khúc bạch có hương vị thanh mát, ngọt lịm -Ảnh: Internet

Một số lưu ý khi nấu chè khúc bạch:

Hạt hạnh nhân có thể nướng trong lò trong 4-5 phút cho đến lúc nhận thấy có màu vàng thơm là được.

Nếu thích ăn chay và không muốn dùng bột Gelatin được lấy từ da heo và xương động vật thì có thể thay thế bằng bột rau câu được chiết xuất từ rong biển.

Cách nấu chè khúc bạch bằng bột rau câu cũng tương tự với cách nấu chè khúc bạch đơn giản nhất chúng tôi vừa chia sẻ.

Chè khúc bạch giúp bạn giải nhiệt cho ngày hè -Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn thực hiện cách nấu chè khúc bạch phô mai thì chỉ cần thêm nguyên liệu phô mai đánh mịn vào khuấy đều hòa tan cùng sữa, sữa đặc và bột gelatin.

Lót một lớp màng bọc thực phẩm phía dưới khi đổ khúc bạch ra khay để lấy khúc bạch đông dễ lấy hơn.

Có thể dùng đường phèn thay cho đường.

Chè khúc bạch có nhiều cách nấu từ đơn giản đến nâng cao-Ảnh: Internet

Thật là dễ dàng để có 1 món chè ngon phải không. Vậy là bạn đã có thể làm món chè khúc bạch tươi ngon, mát lịm cực hấp dẫn. Được thưởng thức hương thơm tự nhiên của hạt hạnh nhân, hoa quả tươi, vị thanh mát, ngọt nhẹ của nước đường kết hợp dùng những miếng khúc bạch giòn giòn thật là quá tuyệt hảo.

Chúc các bạn thành công khi tự tay thực hiện cách nấu chè khúc bạch ngon nhé!