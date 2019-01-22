Cách làm sương sa sương sáo vừa ngon, thơm mát lại đảm bảo vệ sinh tại nhà

Thạch sương sáo là món ăn thanh mát với vị ngọt nhẹ, phù hợp để ăn vào mùa hè

Sương sáo là tên gọi phổ biến ở miền Nam, còn ở miền Bắc thường gọi là thạch đen. Món ăn này có xuất xứ từ Trung Quốc, còn được gọi với tên là thủy cẩm. Không chỉ là một món ăn thông thường mà còn là một tân dược. Theo Đông Y, lá sương sáo có tính mát, giúp giải nhiệt, hạ huyết áp, chữa cảm. Do đó, sương sáo thường được sử dụng để nấu và sau đây là cách làm sương sa sương sáo dùng để giải khát mùa hè.

Cách làm sương sa, sương sáo rất đơn giản. Tuy nhiên khi làm phải thật tỉ mỉ để dai ngon và không bị bở, nát.

- 30gr bột sương sáo đen (Có thể tìm mua tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa. Gói bột thạch này đã pha chế đầy đủ với thành phần, các loại gia vị cần thiết.)

- 1 lít nước

- 50gr đường trắng

- Sữa tươi hoặc nước cốt dừa

- Hương liệu thơm

Nguyên liệu làm thạch đen sương sáo

Các bước tiến hành:

- Bước 1:

Chuẩn bị lượng nước vừa đủ với lượng thạch cần nấu. Thông thường, với 1 gói bột sương sáo thì trộn với 100g đường và 800ml nước.

Trộn bột sương sáo và đường trong 1 bát con

Cho bột sương sáo và đường trộn chung trong 1 bát con. Sau đó, cho vào nồi và quấy đều cho đến khi bột thạch tan, lúc này hỗn hợp sẽ đặc sệt.

Quấy đều cho đến khi bột thạch tan

- Bước 2:

Đổ phần nước còn lại vào và khuấy đều tay. Bắc lên bếp nấu cho đến khi hỗn hợp thật sôi thì vặn lửa liu riu. Kết hợp khuấy đều trong vài phút để cho thạch sương sáo đặc lại. Nhỏ thêm vài giọt hương liệu thơm vào khuấy đều, tắt bếp.

Khuấy đều trong vài phút để cho thạch sương sáo đặc lại

Nhanh tay đổ hỗn hợp này ra khuôn và để cho nguội. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2-3 tiếng cho thạch đông lại.

Nhanh tay đổ hỗn hợp ra khuôn và để cho nguội

Sương sáo khi nguội sẽ đông lại, có màu đen tuyền. Khi ăn, chúng ta cắt thành những khúc vuông nhỏ, cho vào ly và thêm ít siro đường, sữa tươi hoặc nước cốt dừa vào trộn đều là đã có ngay ly thạch sương sáo đều rất ngon.

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Ăn thạch đen cùng đá bào, nước cốt dừa đều rất ngon

Cách làm sương sa

Sương sa có lẽ là cái tên khá quen thuộc. Người miền Nam gọi là sương sa, ở miền Trung, sương sa còn được gọi là xu xoa hay xoa xoa, miền Bắc gọi là thạch. Cả 3 miền đều có món sương sa hạt lựu hay chè sương sa.

Sương sa là loại thạch trắng được làm từ một loại rong tảo biển. Có công dụng bổ sung nhiều dinh dưỡng và chất khoáng rất tốt cho sức khỏe. Sương sa rất dễ ăn và mang đến nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhất là các bệnh tim mạch.

Sương sa được làm theo phương pháp thủ công. Món sương sa của người miền Nam được làm từ nguyên liệu rong biển và từ bông cỏ.

Sương sa là loại thạch trắng được làm từ một loại rong tảo biển

Đầu tiên, chúng ta ngâm rong biển đã mua sẵn với nước vo gạo, xả sạch. Sau đó, đem nấu cho tan thành nước rồi lọc lại. Tự làm rau câu theo cách này khi nấu xong màu sẽ hơi đục như nước nước cơm. Để rau câu có màu trong hơn chúng ta có thể tìm mua các loại agar bột ở chợ bán. Trong gói bột thạch này đã được pha chế đủ các loại gia vị và thành phần cần thiết.

So với sương sa làm từ rong biển, sương sa làm bằng bông cỏ không cứng bằng. Khi ăn phải hớt từng vá cho vào ly, thêm dầu chuối, hột lựu để tăng thêm hương vị.

Làm sương sa từ bông cỏ

Sương sa còn có loại được bán ở chợ dưới dạng bột hay sợi. Có thể ngâm cho loại sợi này nở mềm rồi dùng làm gỏi sương sa

Sương sa thường được ăn chung với các loại chè hoặc ăn riêng, chan với nước đường, thêm dầu chuối, đá xay. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra các cách ăn riêng như với sữa đậu nành hay cốt dừa.

Chè thạch rau câu rong biển

Khi ăn, chúng ta cắt nhỏ và chan với nước đường, nước cốt dừa, thêm dầu chuối, đá xay. Có thể ăn sương sa với các loại chè như chè nhãn sương sa, chè sương sa hạt lựu hay dừa sương sa. Hoặc sáng tạo ra các cách ăn riêng với cốt dừa, sữa đậu nành. Trong đó, món dừa sương sa đặc biệt được yêu thích hơn cả bởi được nấu với dừa tươi và có vị ngọt mát.

Cách làm sương sa sương sáo tại nhà vô cùng đơn giản mà lại bảo đảm vệ sinh và tốt cho sức khỏe. Chắc hẳn món sương sa, sương sáo tự làm sẽ giúp bạn ghi điểm dễ dàng trong mắt bạn bè, người thân.