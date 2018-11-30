Không lo mua phải đậu phụ chứa thạch cao nhờ những cách nhận biết cực đơn giản này

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ chứa thạch cao và các chất gây hại cho sức khỏe khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Thạch cao thường chứa nhiều kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadimi... Nếu ăn phải đậu phụ chứa thạch cao còn lẫn tạp chất sẽ gây bệnh cho cơ thể, gây ngộ độc, đau bụng, buồn nôn, suy gan, thận hoặc dẫn đến thiểu năng trí tuệ.

Đậu phụ là thực phẩm rẻ tiền nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe nên được rất nhiều chị em nội trợ lựa chọn bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, những món ăn từ đậu phụ còn rất dễ chế biến và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên chị em đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn có thể phân biệt được đâu là đậu phụ nguyên chất, đâu là đậu phụ pha thạch cao bằng những cách nhận biết đơn giản dưới đây:

Dựa vào trọng lượng

Đậu phụ chứa thạch cao thường rất cứng, nặng tay hơn so với đậu phụ nguyên chất được sản xuất bằng phương pháp truyền thống. Chính vì vậy mà khi mua đậu phụ, bạn nên chọn những miếng đậu mềm, nhẹ tay. Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn đậu hũ non để chế biến vì chúng thường ít dùng các phụ gia hơn, tốt cho sức khỏe hơn.

Đậu phụ chứa thạch cao thường rất cứng, nặng tay hơn so với đậu phụ nguyên chất - Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào màu sắc

Khi chọn mua đậu phụ, chị em nội trợ nên chú ý đến bìa của miếng đậu. Nếu thấy bìa miếng đậu cứng khi tiếp xúc với không khí và bị oxy hóa chuyển sang màu vàng thì rất có thể đây là đậu phụ chứa thạch cao, không nên mua. Đậu phụ càng vàng nhiều thì đậu phụ đó chứa thạch cao càng nhiều. Tốt nhất, bạn nên lấy những miếng đậu phụ có màu trắng ngà, mềm mại để chế biến món ăn cho gia đình.

Đậu phụ càng vàng nhiều thì đậu phụ đó chứa thạch cao càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt qua mùi vị

Đậu phụ ngon, được sản xuất bằng phương pháp truyền thống thường có mùi thơm, vị béo đặc trưng của đậu nành. Ngược lại, đậu phụ chứa thạch cao không có mùi thơm, thường có vị hơi chát kém hấp dẫn.

Đậu phụ ngon có mùi thơm và vị béo đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách giúp bạn lựa chọn được đậu phụ tươi ngon, không chứa thạch cao. Đậu phụ là thực phẩm rất có lợi đối với sức khỏe, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng. Đối với người cao tuổi và người mắc các bệnh như thận, thiếu máu, thiếu sắt và người có tiền sử xơ vữa động mạch nên hạn chế dùng đậu phụ. Để đảm bảo sức khỏe, bên cạnh việc lựa chọn, bạn còn cần kiểm soát lượng đậu phụ tiêu thụ mỗi ngày nữa đấy!