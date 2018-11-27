Muốn mua mực trứng tươi ngon thì chỉ cần bóp nhẹ vào chỗ này là biết ngay

Bên cạnh đó, thường xuyên ăn trứng mực còn giúp tăng cường canxi, photpho cho xương, tốt cho tim mạch, giúp điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện hệ miễn dịch, ổn định huyết áp…

Mực trứng chứa hàm lượng lớn protein, đồng, selen… cùng nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa mà thực phẩm này có tác dụng giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp bằng cách kiểm soát các gốc tự do.

Dưới đây là bí quyết chị em nội trợ nên “bỏ túi” ngay để chọn mua được mực trứng ngon:

Mực trứng không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như hấp, xào, sốt me... Tuy nhiên, để chọn được mực trứng tươi ngon, đầy ụ trứng thì không phải ai cũng biết.

Bí quyết lựa chọn mực trứng tươi ngon

- Bóp nhẹ thân mực: Để biết mực có nhiều trứng hay không, bạn chỉ cần dùng tay bóp nhẹ thân mực. Nếu thấy bụng mực căng đầy, đuôi mực rơi trứng ra thì nên chọn mua ngay vì đây là loại mực ngon, béo, nhiều trứng. Bên cạnh đó, khi mua mực trứng, bạn cũng nên chú ý xem mực có tươi hay không, nếu mực không tươi thì tuyệt đối không mua.

Để biết mực có nhiều trứng hay không, bạn chỉ cần dùng tay bóp nhẹ thân mực - Ảnh minh họa: Internet

- Quan sát đầu mực: Nếu thấy đầu mực bị đứt rời khỏi thân hoặc lỏng lẻo thì đây là mực để lâu, không còn tươi. Ngược lại nếu đầu mực sờ vào cảm thấy còn bám rất chắc thì đây là mực tươi, bạn nên mua.

- Quan sát râu mực: Nếu đầu xúc tua tròn vẫn dính chặt vào phần râu là mực tươi ngon. Trong trường hợp các xúc tua bị rơi rớt thì mực đó không còn ngon nữa vì mực tươi thường có râu rất săn chắc, còn mực đã ươn thì phần râu thường mềm nhũn.

Nếu đầu xúc tua tròn vẫn dính chặt vào phần râu là mực tươi ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Mắt mực: Mực tươi, vừa mới bắt thường có mắt rất sáng, thậm chí có thể nhìn rõ con ngươi bên trong. Còn nếu như đó là mực không còn ngon thì mắt mực thường rất mờ và đục.

- Màu sắc: Đối với mực tươi, phần màu nâu sẽ càng nâu sậm chứ không nhợt nhạt, còn phần màu trắng sẽ đục như sữa và toàn thân mực đều sáng bóng.

Trên đây là một vài bí quyết giúp bạn lựa chọn được mực trứng tươi ngon, mang đến cho gia đình bạn những món ăn đảm bảo an toàn thực phẩm và bổ dưỡng.