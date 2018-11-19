Biết được những tác dụng này của khoai tây, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua vài ký về luộc ăn

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của khoai tây đối với cơ thể:

Khoai tây chứa hàm lượng lớn carb, chất xơ, protein, sắt, photpho, folate cùng nhiều loại vitamin cần thiết cho sức khỏe , làn da cũng như vóc dáng. Thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh như tim mạch, tiêu hóa…

Chỉ với một củ khoai tây nhỏ cũng có thể cung cấp ¼ trong tổng lượng kali cơ thể cần bổ sung mỗi ngày. Hàm lượng khoáng chất này trong khoai tây cao đôi so với chuối và một số loại trái cây khác.

Khoai tây chứa nhiều folate có khả năng tổng hợp và phục hồi DNA hư tổn, nhờ đó giúp ngăn ngừa các đột biến trong DNA. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C và quercetin có chức năng chống oxy hoá cũng như ức chế sự phát triển của các gốc tự do gây hại.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn kết hợp với những thực phẩm giàu kali sẽ giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh, giúp cân bằng lượng đường huyết trong máu và giảm huyết áp cao hiệu quả.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tim mạch, hãy bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Nếu bạn đang áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân và giữ dáng thì hãy bổ sung khoai tây vào thực đơn ngay nhé! Thực phẩm này là nguồn cung cấp carb dồi dào lại chứa nhiều chất xơ nên có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể, đồng thời ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ.

Giảm cảm giác thèm ăn

Bạn có thể dùng khoai tây luộc cho bữa sáng hoặc món ăn nhẹ buổi chiều. Nó có khả năng giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả, nhờ đó giúp bạn kiểm soát tốt lượng calo mà cơ thể hấp thụ,

Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn khoai tây luộc thay vì các loại chiên rán, chúng có thể khiến bạn tăng cân nhanh chóng và không hề tốt cho sức khỏe.

Khoai tây luộc rất phù hợp với những người đang muốn giảm cân, giữ dáng - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ hệ tiêu hóa

Việc tiêu thụ nhiều chất xơ trong các loại thực phẩm sẽ giúp bạn giảm cholesterol, kiểm soát huyết áp và viêm nhiễm hiệu quả. Đặc biệt, lượng chất xơ dồi dào trong khoai tây có khả năng thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Giúp da khỏe mạnh

Nhờ giàu vitamin C mà khoai tây có tác dụng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen giúp làn da luôn săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ và nếp nhăn hiệu quả. Những khoáng chất có trong khoai tây còn giúp ngăn ngừa tác hại do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và khói bụi gây ra cho làn da.

Thường xuyên ăn khoai tây sẽ giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh và tươi trẻ không tì vết.