Cách làm sườn nướng tảng sốt BBQ ngon chuẩn vị kiểu Hàn!

Sườn nướng tảng cho một buổi tiệc nướng ngoài trời hay những bữa tối cuối tuần gia đình quây quần bên nhau thì còn gì bằng nào ? Nhưng còn tuyệt vời hơn khi các chị em chẳng cần phải đi ra nhà hàng hay đặt đồ ăn về mà vẫn có món Sườn nướng tảng thơm ngon nức mũi, hương vị chuẩn nhà hàng luôn! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món Sườn nướng tảng sốt BBQ chuẩn vị Hàn Quốc thơm ngon, làm say đắm bao thực khách ngay tại nhà nhé!

- Trước tiên, sườn mua về bạn cho vào 1 muỗng canh muối rồi chà xát nhiều lần cho sạch, sau đó rửa lại với nước và để ráo. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng rượu trắng để làm sạch và khử mùi tanh của sườn, bằng cách xoa rượu trắng lên mặt sườn và để nguyên như vậy trong 15 phút, sau đó đem đi rửa lại với nước sạch và để ráo nước là được.

Đây là một trong những “best seller” của nhiều nhà hàng Hàn Quốc. Nổi bật với nước sốt đặc biệt cùng sự tinh tế ở việc tẩm ướp gia vị, tất cả đã tạo nên một hương vị thơm ngon, chiều lòng thực khách!

- Tiếp đó, để sườn được ngấm gia vị và không bị co lại khi nướng ở nhiệt độ cao, bạn cắt bỏ mỡ và gân, sau đó dùng kéo (hoặc dao) khứa 1 đoạn nhỏ ở từng mắt sườn rồi dùng tăm xăm vào mặt thịt. Mẹo này sẽ giúp cho sườn dễ thấm gia vị, đồng thời giúp bạn dễ lấy rút xương sườn ra khỏi tảng thịt khi đã được nướng chín hơn.

- Kế đó, bạn đem ngâm phần sườn đã được sơ chế sạch với 500ml sữa tươi trong 5 - 10 phút để giúp sườn mềm và thơm béo hơn.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc lấy sườn ra và đem ướp với 1 muỗng cà phê muối, vài lát gừng, sau đó hấp tảng sườn trong vòng 30 phút trên lửa vừa là được nhé.

Bước 2 : Pha nước sốt

Nước sốt chính là “chìa khóa” thành công cho món Sườn nướng tảng sốt BBQ này, bạn hãy pha chế theo tỉ lệ sau nhé :

Nước sốt đặc biệt là hương vị đặc trưng cho món Sườn nướng tảng sốt BBQ

- Bạn lần lượt cho vào nồi các gia vị theo tỉ lệ : 2 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh xì dầu, 3 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh sữa đặc, 1/2 muỗng canh sữa tươi, 2 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh nước ấm, 2 muỗng cà phê tiêu xay và 4 muỗng cà phê dầu mè.

- Kế đến, bạn đem hỗn hợp trên đun trên lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều cho đến khi sôi lăn tăn là đạt.

Bước 3 : Ướp sườn và nướng khoai tây

Xăm lỗ bằng tăm lên mặt sườn giúp sườn thấm gia vị dễ hơn

- Đến công đoạn này thì bạn, đầu tiên bạn dùng tăm, xăm nhiều lỗ lên mặt sườn đã được hấp.

- Kế đó, bạn dùng tay hoặc chổi quét để quét đều nước sốt lên 2 mặt sườn và để ướp thêm trong vòng 30 phút.

- Trong khi chờ sườn thấm nước sốt, thì bạn có thể đem 2 củ khoai tây đã được cắt múi câu đi chiên với nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ trong 20 phút. Sau cùng, bạn cũng đem nướng bắp thêm khoảng 10 phút là đã hoàn thành 2 món ăn kèm với sườn nướng rồi nhé.

Bước 4 : Nướng sườn tảng

Công đoạn nướng sườn đòi hỏi sự tỉ mỉ

Ở bước cuối cùng này, bạn cần chú ý ở khâu thời gian trong các lần nước để thịt sườn được chín tới và đậm đà hương vị.

- Đầu tiên bạn cần lót sẵn giấy bạc ở khay nướng, tiếp đó cho phần thịt nướng đã ướp lên và phết 1 lớp dầu mè mỏng vào. Sau đó, bạn đem nướng sườn lần 1 ở 180 độ C trong vòng 20 phút.

- Kế đó, sau khi nướng xong lần 1, bạn lấy sườn ra và phết thêm 1 lớp sốt lên, sau đó trở mặt sườn lại và đem nướng lần 2 thêm 20 phút nữa.

- Tiếp đế là lần nướng thứ 3, bạn cũng làm tương tự như vậy, lấy sườn ra và phết 1 lớp sốt, sau đó trở mặt và nướng thêm 15 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc phết đều 1 lớp bơ lạt lên 2 mặt sườn và nướng thêm khoảng 5 phút nữa là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Sườn nướng tảng sốt BBQ chuẩn vị Hàn tại nhà!

Món Sườn nướng tảng sốt BBQ với “visual” màu vàng nâu ngon mắt, hương thơm nức mũi, ăn một miếng là cảm nhận ngay được độ mềm của thịt cùng sự hòa quyện tinh tế của gia vị thấm ướp, ăn kèm với bắp nướng và khoai tây thì đúng chuẩn set ăn “đủ chất đủ lượng”, thơm ngon khó cưỡng nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu chuẩn ngon

Cách chọn sườn tảng tươi ngon, chất lượng

- Để mua được sườn heo tươi ngon thì bạn nên chọn loại sườn có màu hồng, độ đàn hồi tốt và không có mùi hôi bất thường.

- Ngoài ra, để mua được loại sườn có nhiều thịt và ngon thì bạn nên chọn miếng sườn có xương dẹt và nhỏ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không chọn mua những miếng sườn đã có màu thâm tái, thịt không còn độ đàn hồi, có mùi khó chịu hoặc là chảy nhớt vì đó là loại sườn đã để lâu, biến chất, khi chế biến thức ăn sẽ không tốt cho sức khỏe.

Cách chọn mua khoai tây tươi ngon

- Nên chọn những củ khoai cầm chắc tay, nặng, lành lặn và có bề mặt vỏ trơn nhẵn, màu vàng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn củ khoai nhăn nheo, bóp thấy mềm hoặc có mắt đen, bị sâu hoặc chảy nước.

- Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên chọn những củ có da chuyển sang màu xanh hoặc mọc mầm vì nó cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe.

Trên đây là công thức chế biến món Sườn nướng tảng sốt BBQ kiểu Hàn chuẩn vị nhà hàng ngay tại nhà. Tuy cách làm có đôi chút công phu nhưng thành quả lại vô cùng xứng đáng. Nếu cuối tuần này chị em vẫn chưa quyết định được thực đơn thiết đãi gia đình thì món Sườn nướng tảng sốt BBQ này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé !!!