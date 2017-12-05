Cách làm mứt dừa màu vàng ươm ăn là nghiền luôn

Có rất nhiều cách làm mứt dừa màu vàng từ các nguyên liệu quen thuộc, dễ kiếm như bột dành dành, nghệ hay nước chanh tây. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu một số cách như vậy nhé.

Để làm mứt dừa màu bằng bằng cách dùng nghệ, chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 300g dừa, 150g đường trắng, bột vani (tùy thích) và 1 thìa cafe tinh bột nghệ. Nếu không có tinh bột nghệ có thể thay bằng nghệ tươi.

Cách làm mứt dừa màu vàng từ nghệ rất đơn giản, chị em chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chọn mua dừa bánh tẻ. Sau đó gọt lớp vỏ màu nâu và dùng nạo, nạo phần cùi dừa thành những sợi dài mảnh. Chú ý rửa thật sạch để loại bỏ bớt tinh dầu.

Bước 2: Trộn dừa với đường kính trắng và tinh bột nghệ để dừa ngấm đều. Ngâm dừa trong 2 tiếng cho tới khi sợi dừa trong và đường đã tan hoàn toàn. Chị em có thể tiến hành đảo dừa 30 phút mỗi lần cho dừa ngấm đều nguyên liệu.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, đổ dừa đã ngấm đường và tinh bột nghệ vào, đảo đều tay với lửa to lúc ban đầu và hạ bớt lửa về sau. Đảo đều tay để dừa ngấm đường, cạn nước, đảo thấy nặng tay. Tiếp tục sên dừa cho tới khi thấy hạt đường xuất hiện thì đảo liên tục cho tới khi khô hẳn. Ở bước này, nếu thích vani, chị em hãy cho vào nhé.

Đảo cho đến khi thấy những hạt đường mịn xuất hiện thì tắt bếp và bắc chảo ra. Chờ cho dừa nguội là chị em có thể mời cả nhà thưởng thức. Muốn để dừa lâu, hãy cho dừa vào túi nilon hoặc hộp thủy tinh nhé.

Cách làm mứt dừa màu vàng từ hạt dành dành

Bên cạnh cách làm mứt dừa màu vàng nghệ, chị em cũng có thể học cách làm mứt dừa từ hạt dành dành sau đây. Công thức này cũng mang đến cho món mứt màu vàng rất hấp dẫn.

Nguyên liệu: 300g dừa bánh tẻ, 1 quả chanh dây, 100 đến 150g đường trắng, 1 thìa nhỏ hạt dành dành.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch lớp vỏ nâu cứng bên ngoài của dừa. Rửa sạch rồi dùng dao nạo cùi dừa thành từng khoanh dài. Sau đó nhúng sơ qua nước sôi, đổ ra rửa lại với nước rồi để ráo.

Bước 2: Đem ngâm hạt dành dành trong cốc nước nóng đến khi nước chuyển sang màu vàng đậm thì đổ vào thau dừa. Trộn đều rồi để khoảng 20 đến 30 phút. Không nên để quá lâu vì dừa sẽ bị cứng. Sau đó vớt ra rửa sạch với nước, để ráo.

Bước 3: Rửa sạch chanh dây, đem cắt đôi rồi nạo lấy phần ruột rồi lọc qua rây để lấy nước cốt chanh dây. Chị em đừng xay phần ruột chanh dây rồi vắt lấy nước cốt, vì hạt chanh dây vỡ nát sẽ tạo chất keo làm mứt dừa bị dính và đường không kết tinh được.

Bước 4: Dừa để ráo nước sau khi ngâm với nước hạt dành dành. Đem đổ vào chảo chống dính, thêm đường vào, trộn đều tay rồi bật lửa to để dừa sôi khoảng 5 phút. Sau đó đổ nước cốt chanh dây vào. Đảo đều tay cho đến khi chanh dây ngấm đều vào dừa.

Bước 5: Vặn lửa nhỏ lại khi thấy nước trong chảo cạn dần. Tiếp tục trộn mứt đều tay để mứt thấm đều và không bị cháy. Đến khi thấy miếng mứt dừa khô ráo, đường kết tinh lại và bám đều quanh miếng mứt thì tắt bếp rồi nhắc chảo xuống.

Đến bước này, về cơ bản, món mứt đã hoàn thiện. Chị em chỉ cần đổ chảo mứt ra khay để nguội, sau đó dùng tay lần lượt gỡ các miếng mứt còn dính vào nhau ra. Có thể cho mứt vào lọ kín để ăn dần.

Chúc chị em thành công với hai cách làm mứt dừa màu vàng này.