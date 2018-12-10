Cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo đẹp mắt, giòn ngon đón Tết

Vào bếp 10/12/2018 17:11

Những cách làm mứt cà rốt ngon thông thường sẽ mất nhiều thời gian và dùng nhiều hóa chất có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vào đó hãy áp dụng cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo đơn giản mà giòn ngon không kém.

Cà rốt là loại củ thơm ngon, tốt cho sức khỏe và có công dụng làm đẹp rất lớn được nhiều người ưa chuộng
Cà rốt là loại củ thơm ngon, tốt cho sức khỏe và có công dụng làm đẹp rất lớn được nhiều người ưa chuộng

Mứt cà rốt là món ăn vặt có hương vị thơm ngon, lạ miệng giúp điểm tô thêm sự rực rỡ màu sắc cho khay mứt ngon đón Tết. Món mứt giòn dai quyện cùng vị ngọt thanh của đường rất dễ gây nghiện.

Mứt cà rốt là món ăn vặt có hương vị thơm ngon, lạ miệng giúp điểm tô thêm sự rực rỡ màu sắc cho khay mứt ngon đón Tết
Mứt cà rốt là món ăn vặt có hương vị thơm ngon, lạ miệng giúp điểm tô thêm sự rực rỡ màu sắc cho khay mứt ngon đón Tết

Theo kinh nghiệm dân gian, để làm mứt cà rốt ngon, dai thì cần ngâm cà rốt xắt lát vào nước vôi trong. Thời gian ngâm tối thiểu cũng phải đến 2-3 tiếng hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, nguyên liệu này không dễ tìm và dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe

Mứt cà rốt
Mứt cà rốt

Thay vì ngâm vôi chúng ta có thể dùng nước vo gạo để ngâm mứt. Với hướng dẫn chi tiết cách làm mứt cà rốt ngâm nước vo gạo rất ngon, hương vị của món mứt sẽ không hề bị giảm, mọi người có thể dễ dàng tham khảo.

1. Nguyên liệu cần cho cách làm mứt cà rốt tại nhà

Nguyên liệu cho cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo

Nguyên liệu cho cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo

- Cà rốt củ to: 1kg (Chọn cà rốt loại sáng màu, cứng chắc và thân trơn láng)

- Đường cát trắng: 500gram.

- Hương vani: 1 ống.

- Phèn chua: 50gram.

- Nước vo gạo

2. Các bước thực hiện cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo

Bước 1: Cà rốt thái lát

Rửa sạch cà rốt và cạo vỏ bên ngoài
Rửa sạch cà rốt và cạo vỏ bên ngoài
  • Rửa sạch cà rốt và cạo vỏ bên ngoài. Cắt cà rốt thành miếng vừa ăn có độ dày chừng 0,5cm.
Cà rốt thái lát

Cà rốt thái lát

  • Tỉa cà rốt thành hình cánh hoa.
Tỉa cà rốt thành hình cánh hoa
Tỉa cà rốt thành hình cánh hoa

Bước 2: Đun cà rốt với nước phèn chua

- Với cách làm mứt cà rốt nhanh, trước khi luộc qua cà rốt, nên ngâm vài phút với nước vo gạo.

- Đun một nồi nước sôi rồi cho vào vài cục phèn chua, khuấy đều cho tan hết. Sau đó, cho cà rốt vào đun sôi. Cà rốt làm mứt không nên luộc chín quá vì sẽ không giữ được chất và miếng mứt sẽ bớt ngon. 

- Đun trong chừng 4 phút thì tắt bếp.

Cà rốt làm mứt không nên luộc chín quá vì sẽ không giữ được chất và miếng mứt sẽ bớt ngon
Cà rốt làm mứt không nên luộc chín quá vì sẽ không giữ được chất và miếng mứt sẽ bớt ngon

- Vớt cà rốt đã luộc sơ ra ngoài rổ và xả kỹ với nước lạnh để cà rốt sạch hết nước phèn chua và để cho thật ráo nước.

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Bước 3: Sên cà rốt với đường

- Sên cà rốt với đường theo tỷ lệ: 1kg cà rốt và 1 kg đường. Đặt chảo lớn lên bếp, đổ đường vào trong khoảng 100ml nước rồi đun sôi. 

Sên cà rốt với đường
Sên cà rốt với đường

- Chờ cho đường trong chảo tan chảy hết hơi đặc sánh thì cho cà rốt và đun với lửa nhỏ vừa kết hợp đảo đều tay.

Chờ cho đường trong chảo tan chảy hết hơi đặc sánh thì cho cà rốt và đun với lửa nhỏ
Chờ cho đường trong chảo tan chảy hết hơi đặc sánh thì cho cà rốt và đun với lửa nhỏ

- Khi nước đường trong chảo đã cạn bớt, ta vặn lửa liu riu và cho vani vào và rồi rắc đều vào chảo.

Đảo thật đều cho đến khi đường bám đều vào từng miếng cà rốt
Đảo thật đều cho đến khi đường bám đều vào từng miếng cà rốt

- Tiếp tục đảo thật đều cho đến khi đường bám đều vào từng miếng cà rốt.

Bước 4: Hoàn thành món mứt cà rốt

- Khi thấy đường bám đều trên thành chảo và cà rốt thì tắt bếp nhưng vẫn xóc đảo đều cho đến khi đường khô và bám trắng trên miếng cà rốt.

Đường bám đều trên thành chảo và cà rốt
Đường bám đều trên thành chảo và cà rốt

- Lúc này miếng mứt cà rốt vẫn còn rất ướt nên ta cứ để nguyên trong chảo khoảng chừng 3 đến 4 tiếng cho chúng khô lại. Tiếp tục bật lửa lên, giữ lửa nhỏ liu riu và lấy đũa cả đảo đều để cho đường kết tinh lại và chuyển sang màu trắng.

Miếng cà rốt khi rất khô ráo, có lớp đường khô bám trắng ngoài bề mặt trông rất hấp dẫn
Miếng cà rốt khi rất khô ráo, có lớp đường khô bám trắng ngoài bề mặt trông rất hấp dẫn

Miếng cà rốt khi này rất khô ráo, có lớp đường khô bám trắng ngoài bề mặt trông rất hấp dẫn. Vậy là món mứt cà rốt đã thành công!

Mứt cà rốt thực hiện ngay tại nhà vừa ngon lại đảm bảo an toàn sức khỏe
Mứt cà rốt thực hiện ngay tại nhà vừa ngon lại đảm bảo an toàn sức khỏe

Chờ cho mứt cà rốt nguội hẳn, có thể cho vào thẩu thủy tinh thật to, trong có lót giấy báo, đậy kín nắp lại và bảo quản nơi khô thoáng. Với cách này, cà rốt sẽ để được lâu ngày.

Với những bước thực hiện cách làm mứt cà rốt đơn giản, vậy là ta có thể thực hiện xong cách làm mứt cà rốt giòn ngon, có độ cứng vừa phải và khô ráo, không bị chảy nước. 

Có nhiều cách chế biến mứt khác nhau từ cà rốt
Có nhiều cách chế biến mứt khác nhau từ cà rốt

Ngoài cách làm mứt cà rốt ngày tết theo dạng giòn ngon thì ta có thể chế biến miếng mứt cà rốt theo dạng dẻo quẹo ăn cũng rất hấp dẫn. bên cạnh đó, chúng ta có thể chế biến một số kiểu mứt khác từ cà rốt như: mứt cà rốt khoai tây, mứt cà rốt sấy khô, mứt cà rốt thái sợi,… Tuy nhiên, cách làm mứt cà rốt truyền thống vẫn là ngon nhất.

Thay vì tốn tiền mua mứt cà rốt bán sẵn không đảm bảo, với hướng dẫn cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo vừa chia sẻ, món mứt có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, vừa ngon lại đảm bảo an toàn sức khỏe.

Cách làm mứt dừa vị trà thái vừa ngon lại đơn giản đón Tết về

Cách làm mứt dừa vị trà thái vừa ngon lại đơn giản đón Tết về

Mứt dừa giòn sần sật, béo bùi lại có mùi thơm mát của trà thái đảm bảo ai cũng thích mê khi thưởng thức!

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