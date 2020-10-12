Cách làm mắm chưng cá linh ngon bá cháy 

Gắn liền với lối sống giản dị của người dân Nam Bộ nên cách làm mắm chưng cá linh cũng vô cùng đơn giản không tốn nhiều thời gian. Chỉ cần bỏ ra vài phút bạn đã có một món ăn ngon để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè.

Mắm cá linh có hương vị đặc trưng, đậm đà, khiến nhiều người ngây ngất, ăn thử ăn một lần là không thể quên được. Đây là món ăn rất bắt cơm, ăn kèm cùng các loại rau luộc hoặc rau sống sẽ rất trọn vị. Nó cũng là món ăn gắn bó trong mùa nước nổi, hiện thân của người miền Nam Bộ chân chất thật thà. Nói chính xác thì mắm cá linh chính là hương vị của quê hương, không thể quên trong tuổi thơ của nhiều người. Vì vậy dù đi xa thế nào đi chăng nữa, mỗi khi được ăn cơm nóng với mắm cá linh cũng làm lòng con người ta xao xuyến, nhớ về chốn quê nhà thân thương với bao kỷ niệm về gia đình.

Vì vậy, một khi thưởng thức loại mắm này bạn sẽ vương vấn mãi. Bởi hương vị vô cùng đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được. Cá linh hầu như ăn được nguyên con, không cần đánh vảy. Chỉ cần cắt ngang rốn cá một đoạn nhỏ rồi loại bỏ hết ruột bên trong ra cho sạch. Cắt đuôi, rửa sạch và chế biến.

Khoảng đầu tháng 9 đến 11 hàng năm là mùa nước nổi tại vùng Nam Bộ. Cá linh xuất hiện rất nhiều. Vào thời điểm này cá linh cũng rất tươi, chưa quá lớn cũng chưa cứng bụng, bụng lại có mỡ nên ăn rất mềm và béo. Dù là nướng trên bếp than ửng hồng thì thịt cá cũng vừa ngọt vừa béo hoặc làm lẩu cá linh nấu chua ăn cùng hoa điên điển hay cá linh kho tiêu cũng rất tuyệt vời, sẽ khiến các thành trong gia đình vét sạch nồi cơm cho mà xem.

Mắm chưng ăn kèm với dưa leo, rau sống thì ngon tuyệt

Cá càng tươi và nhỏ còn tuổi thì thịt càng ngọt, hầu như không có xương vô cùng béo ngậy. Cùng với các nguyên liệu là thính, rượu… khi làm mắm sẽ càng dậy mùi. Mắm cá linh luôn là linh hồn của các món ăn nổi tiếng Miền Tây như lẩu mắm, bún mắm, mắm kho… Có lẽ vì ẩn trong mình tinh túy của vùng sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long nên mắm cá linh mang hương vị thơm ngon, đậm đà khó cưỡng. Mặc dù mùi tuy hơi nồng, sắc chỉ là một màu nâu đen nhưng nó lại là thứ gia vị đặc trưng của người người dân vùng sông nước khiến những ai thưởng thức một lần liền đem lòng nhớ thương.

Vì thế một khi đã về miền Tây mà chưa được thưởng thức mắm cá linh thì là một điều thật đáng tiếc. Đặc biệt mắm cá linh dùng để nấu lẩu thì vô cùng tuyệt vời. Không chỉ mang hương vị của riêng mình, món này còn là sự hào sảng, mang trong mình tinh thần hiếu khách của người miền Tây được đong đầy một cách đậm đà trong nồi lẩu.

Chính vì vậy, nó là một trong những đặc sản thu hút khách du lịch tới miền Tây. Khách du lịch thường mua về để thưởng thức hoặc làm quà tặng người thân. Do đó, nhắc đến miền Tây là phải nhắc đến mắm cá linh.

Cách làm mắm chưng cá linh ngon

Vào những ngày mưa, mà thưởng thức cơm nóng cùng với mắm cá linh chưng thì ngon hết sảy. Bạn có thể làm món mắm cá linh chưng thịt hoặc mắm cá linh chưng trứng đều được. Đây là món ăn ưa thích trong bữa cơm của người miền Tây và khách du lịch.

Lẩu mắm cá linh nức tiếng miền Tây

Để làm món mắm chưng cá linh ngon thì nguyên liệu không thể nào thiếu đó là mắm cá linh. Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị thêm thịt và trứng. Bạn có thể làm mắm cá linh chưng thịt và mắm cá linh chưng trứng riêng biệt. Hoặc có thể gộp chung làm thành món mắm cá linh chưng thịt trứng thì lại càng ngon.

Hiện nay, không nhất thiết phải về miền Tây mới có thể mua được mắm cá linh. Ngay cả ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ngoài chợ đều có bán. Vì thế bạn có thể mua về để chế biến.

Cách chưng mắm cá linh vô cùng đơn giản, chỉ cần thực hiện tuần tự theo các bước sau đây. Chắc chắn rằng bạn sẽ thành công.

Nguyên liệu cần có:

Mắm cá linh: 100g.

Thịt nạc vai xay: 150g.

Thịt mỡ xay: 50g.

4 quả trứng vịt hoặc trứng gà.

1 củ hành tím băm nhỏ.

1 củ tỏi băm nhỏ.

1 muỗng cà phê dầu ăn.

Cùng gia vị đường, tiêu, bột ngọt… và vài trái ớt tươi.

Bước 1: Trộn hỗn hợp mắm cá linh, thịt, trứng cùng hạt tiêu, hạt nêm, hành tím băm, ớt băm và đường. Trộn thật đều, sau đó để khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị.

Bước 2: Chưng cách thủy hỗn hợp trên trong vòng 25 đến 35 phút. Khi chưng hãy thỉnh thoảng mở nắp để thoát hơi nước.

Mắm cá linh - linh hồn của nhiều món ăn ngon như lẩu mắm, bún mắm...

Đây là cách làm rất đơn giản, bạn sẽ chế biến được món ăn mới thay đổi bữa ăn hằng ngày cho gia đình. Bữa cơm gia đình sẽ trở nên hấp dẫn và được mong đợi nhiều hơn, chỉ cần ngửi thôi là nước miếng tuôn. Mắm cá linh chưng thịt khi ăn nóng sẽ rất ngon ăn kèm với dưa leo, rau sống và cơm nóng, không khéo ăn hết cả nồi cơm lúc nào cũng không hay.

Cách làm mắm cá linh

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không phải lo lắng quá nhiều về nguồn gốc và xuất xứ của mắm cá linh. Bạn có thể tự làm loại mắm này ngay tại nhà.

Đầu tiên, bạn cần sơ chế cá linh. Sau khi cá mua về, bạn hãy lấy 20g muối hạt hòa vào 1 lít nước. Sau đó dùng một con dao nhỏ cắt lấy hai mang cá và xẻ một đường ngắn lên bụng cá để moi ruột ra. Tiếp theo cho cá vào ngâm trong nước muối. Làm đến đâu ngâm đến đó. Ngâm cá trong nước muối khoảng 5 – 6 tiếng đồng hồ, rồi vớt ra và rửa lại bằng nước muối một lần nữa. Sau đó cho cá vào hộp ép thân cá chặt lại trong 10 phút.

Khi đã ép xong thì lấy cá linh ra tẩm thính, rồi xếp cá vào hộp, rắc một chút muối lên miếng cá. Đậy kín nắp hộp và để khoảng 3 tuần.

3 tuần sau cá linh sẽ dậy mùi. Lúc này bạn có thể dùng trực tiếp. Hiện nay, mới “nổi” lên một món mới đó là mắm cá linh trộn sả ớt. Món này khiến bao người nghiền. Mùi thơm của mắm hòa cùng vị cay nồng của sả ớt khiến món ăn bình dân này trở thành đặc sản nức tiếng bốn phương.

Mắm cá linh trộn sả, ớt

Cũng như rau hay nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, nước cá linh phải dùng đúng cách thức chế biến thủ công truyền thống, để đạt đến độ thơm và ngon khó cưỡng. Thơm và ngon là nhờ vào chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên, tươi mới của cá linh mới vừa đánh bắt.

Vì thế, món ăn vô cùng hấp dẫn. Dù chỉ đơn giản là gắp mắm ra chén rồi cho thêm một chút tỏi ớt giã nhuyễn, 1 chút đường, vài giọt nước cốt chanh, sả, gừng… trộn đều lên là có thể dùng để ăn kèm với rau sống, bún tươi hay khế chua…

Với cách nói mộc mạc của người dân Nam bộ, trong những ngày mưa, chỉ cần ăn miếng khoai mì bốc khói, kẹp vào một miếng mắm, kèm ít khoanh sả, một chút ớt hiểm rồi cho vào miệng nhai thì không còn gì sướng bằng.

Chính vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay cách làm mắm chưng cá linh trên đây. Bạn sẽ không phải toát mồ hôi nghĩ hôm nay nên ăn gì. Đây là món ăn cực chuẩn, cực chất để đãi gia đình, gia tăng tình cảm cho các thành viên bên mâm cơm ấm cúng, đậm chất quê hương Việt.