Làm tôm rim nước mắm ngon khó cưỡng nếu áp dụng công thức này

Vào bếp 03/12/2019 16:46

Với những bà nội trợ, việc lo “tối nay ăn gì” luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt, nếu gia đình nhỏ của bạn có trẻ nhỏ thì việc ăn uống sao cho vừa phù hợp với người lớn vừa đáp ứng khẩu vị, cung cấp dinh dưỡng cho trẻ là điều bà nội trợ nào cũng chú trọng. Vậy còn chờ gì nữa mà không nhanh tay áp dụng ngay công thức làm tôm rim nước mắm bạn nhỉ? vừa ngon, bổ lại cực kỳ dễ chế biến.

Tôm là nguyên liệu chứa nhiều dinh dưỡng và là thực phẩm khá phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tôm có thể dùng để nấu canh, làm nguyên liệu cho món gỏi hay xào cùng với rau củ… Nếu đã quen thuộc với các món canh nấu tôm, tôm nướng muối ớt,... hãy "đối gió" bữa ăn cho cả nhà với món tôm rim nước mắm đậm đà nhé. Cách làm tôm rim nước mắm rất đơn giản, mang vị ngon khó cưỡng. Chắc chắn sẽ là món ngon khiến cả nhà ăn không biết ngán.

Tom la thuc pham kha pho bien trong bua com cua nhieu gia dinh 1
Tôm là thực phẩm khá phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến món tôm rim nước mắm

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Tôm tươi (tôm đất hoặc tôm sú): 350gam
  • Hành tím: 2 – 3 củ
  • Hành lá, rau ngò mùi, gừng tươi: mỗi thứ một ít
  • Ớt sừng đỏ: 1 quả
  • Nước hàng: 1 thìa cafe (có thể tự chế biến bằng đường trắng)
  • Đường cát: 2 thìa cafe
  • Gia vị các loại: Dầu ăn, dầu hào, muối, tiêu, hạt nêm, nước mắm ngon

Thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tôm đem rửa sạch, cắt bỏ phần đuôi và đầu, sau đó rửa qua cùng với nước muối loãng cho bớt tanh và để ráo. Dùng tăm nhọn để lọc bỏ phần chỉ đen ngay trên phần lưng tôm để món ăn trông ngon mắt hơn. Các loại nguyên liệu phụ như hành tím, tỏi, hành lá, rau ngò đem sơ chế sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Gừng, ớt đem rửa sạch và đập dập, sau đó băm nhỏ hoặc xay nhuyễn

Bước 2: Tẩm ướp gia vị với tôm

Lấy một chiếc bát to và cho tôm vào trong bát. Các gia vị như mắm, muối, hạt nêm, đường, tiêu xay, hành tím, ớt gừng, cho mỗi thứ khoảng một nửa, để lại một phần để khi chế biến còn sử dụng tiếp. Sau đó trộn đều tất cả nguyên liệu cùng với tôm. Dùng màng bọc thực phẩm và bọc bát tôm lại rồi cho vào trong tủ lạnh giữ trong khoảng 15 – 20 phút.

Quá trình ướp tôm rất quan trọng để các nguyên liệu được ngấm gia vị, khi nấu và thưởng thức, món ăn cũng sẽ đậm đà hơn.

Bước 3: Chế biến

Bắc chảo lên bếp và đun cùng với một ít nóng. Sau đó cho thêm khoảng 2 thìa nhỏ đường cát đun đường nóng cho đến khi thấy có màu cánh gián đẹp mắt thì cho tiếp hành, gừng và ớt phi cho thật thơm.

Sau đó cho phần tôm đã ướp sẵn để trong tủ lạnh và nêm nếm gia vị vừa ăn gồm nước mắm, đường, dầu hào, muối, hạt nêm cho vừa khẩu vị. Cho thêm vào trong nhồi tôm rim một chút nước lọc hoặc có thể dùng nước dừa để món ăn thơm và đậm đà hơn. Đun tôm để nhỏ lửa và rim cho đến khi thấy nước cạn và có độ sánh sệt sệt, đảo lại một lần nữa là món tôm rim nước mắm đã hoàn thành.

Mon tom rim nuoc mam 2
Món tôm rim nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trang trí món ăn

Cho phân tôm đã được làm chín ra đĩa, xếp tôm cho gọn gàng và rắc bên trên tôm còn nóng thêm chút hành, ngò đã được thái sẵn. Có thể trang trí thêm cà chua hoặc rau thơm để cho món ăn hấp dẫn hơn.

Những nấu những món tôm rim ngon

Bên cạnh cách tôm rim nước mắm như đã hướng dẫn ở trên. Với nguyên liệu tôm sú, bạn cũng có thể chế biến thành nhiều món ri khác như tôm rim cùng với tiêu, tôm rim chua ngọt hay cách tôm rim tỏi và nước mắm cũng rất đặc sắc mà bạn có thể thử áp dụng tại nhà để thay đổi khẩu vị cho món ăn hấp dẫn hơn.

Tôm rim tiêu xanh

Nguyên liệu

  • Tôm sú/ tôm nõn: 200 – 300 gram
  • Hành tím: 2 củ nhỏ
  • Rau gia vị: hành lá, rau ngò, tiêu xay (tiêu tươi), ớt đỏ
  • Gia vị các loại: đường, mắm, muối, hạt nêm

Thực hiện:

Bước 1: Để làm món tôm rim tỏi và nước mắm, tiêu, đầu tiên bạn sơ chế tôm bằng cách cắt bỏ phần đầu, rửa cùng muối loãng rồi đem để ráo nước. Hành tím, ớt và tỏi bóc vỏ và đem băm nhuyễn. Hành lá, ngò đem rửa và cắt thành từng khúc vừa ăn

Bước 2: Đun nóng chảo dầu, cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng dầu ăn, cho tỏi, hành tím phi cho thơm. Khi thấy hành tỏi vàng đều và dậy mùi, tiếp tục cho tôm vào đảo đều với lửa nhỏ vừa đủ. Nêm gia vị lần lượt gồm ½ muỗng muối, đường, nước mắm, hạt nêm, mỗi thứ một muỗng nhỏ sao cho vừa ăn. Khi tôm đã vừa chín tới thì cho thêm cho tiêu xanh vào (hoặc có thể thay bằng tiêu khô xay nhuyễn), ớt rồi tiếp tục rim trong khoảng 5 – 7 phút cho đến khi tôm săn lại thì tắt bếp. Cho cho tôm ra đĩa, trang trí lên trên với một ít hành lá, ngò, ớt để món ăn trông ngon mắt hơn.

Tom rim tieu xanh cay nong kho cuong 3
Tôm rim tiêu xanh cay nồng khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tôm rim chua ngọt

Nguyên liệu:

  • Tôm nõn/tôm sú: 300gr
  • Chanh: 1 quả to (có thể thay thế bằng giấm)
  • Hành tím: 1 – 2 củ
  • Tỏi, hành lá, ngò, ớt: mỗi thứ 1 ít
  • Gia vị các loại: đường, muối, mắm, hạt nêm

Thực hiện:

Bước 1: Tôm đem sơ chế, rút bỏ phần chỉ đen rửa sạch cùng muối loãng và để ráo. Hành, tỏi đem băm nhuyễn, hành lá, ngò rửa sách và thái nhỏ. Chanh cắt đôi và vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Chuẩn bị khoảng nửa bát con nước lọc, cho thêm vào nước cốt chanh cùng với 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, ½ hạt nêm tạo thành hỗn hợp nước sốt chua ngọt.

Bước 3: Bắc chảo dầu và phi hành, tỏi nhuyễn cho đến khi ngả vàng, dậy mùi thơm. Sau đó cho thêm hỗn hợp sốt chua ngọt và khuấy đều 2 -3 phút. Tiếp tục cho tôm vào rim đến khi thấy nước sốt sánh lại, ngấm gia vị quanh tôm rồi tắt bếp.

Bước 4: Trang trí tôm rim chua ngọt với một ít ớt, hành lá, ngò để món ăn trông ngon hơn.

Tom rim chua ngot de lam lai rat ngon 4
Tôm rim chua ngọt dễ làm lại rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Tôm rim thịt

Nguyên liệu:

  • Tôm nõn (hoặc tôm sú): 300gram
  • Thịt ba chỉ: 300 – 400 gram
  • Hành tím: 1 – 2 củ
  • Hành lá, ngò, ớt tươi, nước hàng: mỗi thứ một ít
  • Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay

Thực hiện:

Bước 1: Tôm đem làm sạch, bỏ đuôi, đầu và rửa cùng muối loãng rồi để ráo nước. Thịt ba chỉ đem sơ chế sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Các loại nguyên liệu khác như hành tím, ngò đem làm sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt ba chỉ với ½ muỗng cafe muối, hạt nêm, tiêu xay trong 10 – 15 phút.

Bước 3: Bật bếp làm nóng chảo, cho vào một muỗng dầu ăn, phi thơm hành tím cho đến khi vàng thơm thì cho tiếp phần thịt ba chỉ đã được ướp vào, đảo đều trong 5 phút cho đến khi thấy thịt săn lại. Tiếp tục cho tôm vào và thêm phần nước màu. Nêm vào 1 muỗng đường, ½ muỗng nước mắm, hạt nêm sao cho vừa ăn.

Bước 4: Để lửa nhỏ liu riu để cho tôm và thịt được ngấm gia vị, thịt săn lại thì tắt bếp. Trang trí trên đĩa tôm hành lá, ngò, ớt để ăn hấp dẫn hơn.

>>> Xem thêm:

- Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt giòn ngon cho ngày hè tươi mát

Tom rim thit doi gio cho bua an hap dan hon 5
Tôm rim thịt "đổi gió" cho bữa ăn hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý trong cách nấu món tôm rim nước mắm

Tôm rim nước mắm là món ăn đơn giản, khá dễ dàng nhưng nếu không khéo léo có thể khiến cho món ăn không ngon, mất đi giá trị dinh dưỡng. Vì thế, trong quá trình thực hiện món ăn này, các bà nội trợ nên lưu ý những vấn đề sau để món ăn ngon mắt, đậm đà hơn:

  • Tôm chọn loại tươi ngon, vỏ cứng, bóng trơn, thịt chắc, quan sát thấy phần thân thấy thịt còn trong. Nên loại bỏ những con tôm khi sờ thịt mềm, vỏ mỏng bởi chúng có thể đã được bảo quản lâu ngày.
  • Nên cho một chút tiêu hoặc ớt khi rim để lấn áp mùi tanh của tôm
  • Sử dụng nước mắm ngon khi chế biến
  • Quá trình rim tôm nên chú ý đến thời gian rim tôm, chú ý ngọn lửa. Không nấu tôm quá lâu sẽ làm tôm bị khô, không để tôm nhiều nước.
Mon tom rim nuoc mam ngon nen chon loai thit chac bong vo 6
Món tôm rim nước mắm ngon nên chọn loại thịt chắc, bóng vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài công thức làm món tôm rim nước mắm vừa đơn giản, vừa ngon miệng. Hy vọng bạn có thể áp dụng công thức này để bổ sung vào thực đơn gia đình thêm phong phú.

Ngon miệng hơn nếu khoai tây nghiền phô mai được nấu theo cách này

Ngon miệng hơn nếu khoai tây nghiền phô mai được nấu theo cách này

Trong số các món ngon với khoai tây, có lẽ sẽ là một thiết sót lớn nếu không nhắc đến món khoai tây nghiền phô mai. Đây là món ăn khá phổ biến và được nhiều người ưa chuộng không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là các nước Châu Âu, khoai tây nghiền phô mai được xem là một món khai vị không thể thiếu cho bữa ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm món tôm rim nước mắm cách rim tôm nước mắm cách nấu tôm rim nước mắm

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu