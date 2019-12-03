Làm tôm rim nước mắm ngon khó cưỡng nếu áp dụng công thức này

Tôm đem rửa sạch, cắt bỏ phần đuôi và đầu, sau đó rửa qua cùng với nước muối loãng cho bớt tanh và để ráo. Dùng tăm nhọn để lọc bỏ phần chỉ đen ngay trên phần lưng tôm để món ăn trông ngon mắt hơn. Các loại nguyên liệu phụ như hành tím, tỏi, hành lá, rau ngò đem sơ chế sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Gừng, ớt đem rửa sạch và đập dập, sau đó băm nhỏ hoặc xay nhuyễn

Tôm là nguyên liệu chứa nhiều dinh dưỡng và là thực phẩm khá phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tôm có thể dùng để nấu canh, làm nguyên liệu cho món gỏi hay xào cùng với rau củ… Nếu đã quen thuộc với các món canh nấu tôm, tôm nướng muối ớt,... hãy "đối gió" bữa ăn cho cả nhà với món tôm rim nước mắm đậm đà nhé. Cách làm tôm rim nước mắm rất đơn giản, mang vị ngon khó cưỡng. Chắc chắn sẽ là món ngon khiến cả nhà ăn không biết ngán.

Quá trình ướp tôm rất quan trọng để các nguyên liệu được ngấm gia vị, khi nấu và thưởng thức, món ăn cũng sẽ đậm đà hơn.

Lấy một chiếc bát to và cho tôm vào trong bát. Các gia vị như mắm, muối, hạt nêm, đường, tiêu xay, hành tím, ớt gừng, cho mỗi thứ khoảng một nửa, để lại một phần để khi chế biến còn sử dụng tiếp. Sau đó trộn đều tất cả nguyên liệu cùng với tôm. Dùng màng bọc thực phẩm và bọc bát tôm lại rồi cho vào trong tủ lạnh giữ trong khoảng 15 – 20 phút.

Bước 3: Chế biến

Bắc chảo lên bếp và đun cùng với một ít nóng. Sau đó cho thêm khoảng 2 thìa nhỏ đường cát đun đường nóng cho đến khi thấy có màu cánh gián đẹp mắt thì cho tiếp hành, gừng và ớt phi cho thật thơm.

Sau đó cho phần tôm đã ướp sẵn để trong tủ lạnh và nêm nếm gia vị vừa ăn gồm nước mắm, đường, dầu hào, muối, hạt nêm cho vừa khẩu vị. Cho thêm vào trong nhồi tôm rim một chút nước lọc hoặc có thể dùng nước dừa để món ăn thơm và đậm đà hơn. Đun tôm để nhỏ lửa và rim cho đến khi thấy nước cạn và có độ sánh sệt sệt, đảo lại một lần nữa là món tôm rim nước mắm đã hoàn thành.

Món tôm rim nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trang trí món ăn

Cho phân tôm đã được làm chín ra đĩa, xếp tôm cho gọn gàng và rắc bên trên tôm còn nóng thêm chút hành, ngò đã được thái sẵn. Có thể trang trí thêm cà chua hoặc rau thơm để cho món ăn hấp dẫn hơn.

Những nấu những món tôm rim ngon

Bên cạnh cách tôm rim nước mắm như đã hướng dẫn ở trên. Với nguyên liệu tôm sú, bạn cũng có thể chế biến thành nhiều món ri khác như tôm rim cùng với tiêu, tôm rim chua ngọt hay cách tôm rim tỏi và nước mắm cũng rất đặc sắc mà bạn có thể thử áp dụng tại nhà để thay đổi khẩu vị cho món ăn hấp dẫn hơn.

Tôm rim tiêu xanh

Nguyên liệu

Tôm sú/ tôm nõn: 200 – 300 gram

Hành tím: 2 củ nhỏ

Rau gia vị: hành lá, rau ngò, tiêu xay (tiêu tươi), ớt đỏ

Gia vị các loại: đường, mắm, muối, hạt nêm

Thực hiện:

Bước 1: Để làm món tôm rim tỏi và nước mắm, tiêu, đầu tiên bạn sơ chế tôm bằng cách cắt bỏ phần đầu, rửa cùng muối loãng rồi đem để ráo nước. Hành tím, ớt và tỏi bóc vỏ và đem băm nhuyễn. Hành lá, ngò đem rửa và cắt thành từng khúc vừa ăn

Bước 2: Đun nóng chảo dầu, cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng dầu ăn, cho tỏi, hành tím phi cho thơm. Khi thấy hành tỏi vàng đều và dậy mùi, tiếp tục cho tôm vào đảo đều với lửa nhỏ vừa đủ. Nêm gia vị lần lượt gồm ½ muỗng muối, đường, nước mắm, hạt nêm, mỗi thứ một muỗng nhỏ sao cho vừa ăn. Khi tôm đã vừa chín tới thì cho thêm cho tiêu xanh vào (hoặc có thể thay bằng tiêu khô xay nhuyễn), ớt rồi tiếp tục rim trong khoảng 5 – 7 phút cho đến khi tôm săn lại thì tắt bếp. Cho cho tôm ra đĩa, trang trí lên trên với một ít hành lá, ngò, ớt để món ăn trông ngon mắt hơn.

Tôm rim tiêu xanh cay nồng khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tôm rim chua ngọt

Nguyên liệu:

Tôm nõn/tôm sú: 300gr

Chanh: 1 quả to (có thể thay thế bằng giấm)

Hành tím: 1 – 2 củ

Tỏi, hành lá, ngò, ớt: mỗi thứ 1 ít

Gia vị các loại: đường, muối, mắm, hạt nêm

Thực hiện:

Bước 1: Tôm đem sơ chế, rút bỏ phần chỉ đen rửa sạch cùng muối loãng và để ráo. Hành, tỏi đem băm nhuyễn, hành lá, ngò rửa sách và thái nhỏ. Chanh cắt đôi và vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Chuẩn bị khoảng nửa bát con nước lọc, cho thêm vào nước cốt chanh cùng với 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, ½ hạt nêm tạo thành hỗn hợp nước sốt chua ngọt.

Bước 3: Bắc chảo dầu và phi hành, tỏi nhuyễn cho đến khi ngả vàng, dậy mùi thơm. Sau đó cho thêm hỗn hợp sốt chua ngọt và khuấy đều 2 -3 phút. Tiếp tục cho tôm vào rim đến khi thấy nước sốt sánh lại, ngấm gia vị quanh tôm rồi tắt bếp.

Bước 4: Trang trí tôm rim chua ngọt với một ít ớt, hành lá, ngò để món ăn trông ngon hơn.

Tôm rim chua ngọt dễ làm lại rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Tôm rim thịt

Nguyên liệu:

Tôm nõn (hoặc tôm sú): 300gram

Thịt ba chỉ: 300 – 400 gram

Hành tím: 1 – 2 củ

Hành lá, ngò, ớt tươi, nước hàng: mỗi thứ một ít

Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay

Thực hiện:

Bước 1: Tôm đem làm sạch, bỏ đuôi, đầu và rửa cùng muối loãng rồi để ráo nước. Thịt ba chỉ đem sơ chế sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Các loại nguyên liệu khác như hành tím, ngò đem làm sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt ba chỉ với ½ muỗng cafe muối, hạt nêm, tiêu xay trong 10 – 15 phút.

Bước 3: Bật bếp làm nóng chảo, cho vào một muỗng dầu ăn, phi thơm hành tím cho đến khi vàng thơm thì cho tiếp phần thịt ba chỉ đã được ướp vào, đảo đều trong 5 phút cho đến khi thấy thịt săn lại. Tiếp tục cho tôm vào và thêm phần nước màu. Nêm vào 1 muỗng đường, ½ muỗng nước mắm, hạt nêm sao cho vừa ăn.

Bước 4: Để lửa nhỏ liu riu để cho tôm và thịt được ngấm gia vị, thịt săn lại thì tắt bếp. Trang trí trên đĩa tôm hành lá, ngò, ớt để ăn hấp dẫn hơn.

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Tôm rim thịt "đổi gió" cho bữa ăn hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý trong cách nấu món tôm rim nước mắm

Tôm rim nước mắm là món ăn đơn giản, khá dễ dàng nhưng nếu không khéo léo có thể khiến cho món ăn không ngon, mất đi giá trị dinh dưỡng. Vì thế, trong quá trình thực hiện món ăn này, các bà nội trợ nên lưu ý những vấn đề sau để món ăn ngon mắt, đậm đà hơn:

Tôm chọn loại tươi ngon, vỏ cứng, bóng trơn, thịt chắc, quan sát thấy phần thân thấy thịt còn trong. Nên loại bỏ những con tôm khi sờ thịt mềm, vỏ mỏng bởi chúng có thể đã được bảo quản lâu ngày.

Nên cho một chút tiêu hoặc ớt khi rim để lấn áp mùi tanh của tôm

Sử dụng nước mắm ngon khi chế biến

Quá trình rim tôm nên chú ý đến thời gian rim tôm, chú ý ngọn lửa. Không nấu tôm quá lâu sẽ làm tôm bị khô, không để tôm nhiều nước.

Món tôm rim nước mắm ngon nên chọn loại thịt chắc, bóng vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài công thức làm món tôm rim nước mắm vừa đơn giản, vừa ngon miệng. Hy vọng bạn có thể áp dụng công thức này để bổ sung vào thực đơn gia đình thêm phong phú.