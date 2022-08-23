Cách làm mắm cá lia thia thơm ngon, mới lạ, chuẩn đặc sản Đức Huệ, Long An tại nhà!

Trong các đặc sản mắm làm từ cá đồng thì món mắm cá lia thia có sức hút đặc biệt và nét độc đáo rất riêng. Ai mới nghe qua lần đầu, chắc chắn sẽ thắc mắc vì con cá lia thia nhỏ bằng lóng tay xưa nay chỉ để ngó chơi hoặc làm kiểng sao có thể chế biến được món gì cho ngon miệng. Ấy vậy mà, người dân vùng Đức Huệ lại sáng tạo ra món mắm chua cá lia thia để rồi ai “lỡ” ăn thử một lần thì sẽ chẳng thể nào quên!

Miền Tây xưa nay vốn nổi tiếng với đặc sản về các loại mắm đồng đậm đà, thơm ngon như: Mắm cá lóc, cá sặc, cá linh,...Mỗi loại cá lại mang tới những hương vị cuốn hút riêng, trong đó không thể không kể đến món mắm cá lia thia - món mắm đặc sản chỉ có ở vùng đồng bưng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Loài cá nhỏ bé là thế nhưng lại gắn liền với món nước mắm độc lạ, khiến ai may mắn được thưởng thức một lần đều sẽ nhớ mãi không quên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món mắm đồng đặc sản này nhé!

Mắm cá lia thia được làm từ loại cá nước ngọt - cá lia thia, chúng thường sống trong vùng bưng biền Đức Huệ, có kích thước nhỏ, con lớn thường dài 10cm. Trải qua các bước chế biến tỉ mỉ từ khâu chọn cá, sơ chế, ướp gia vị, cho đến thời gian ủ cá, ủ thích,...và thành quả là hũ mắm cá lia thia thơm ngon, nức mũi, ăn thử là mê quên lối về!

Nói về thời điểm xuất hiện chính xác hay “cha mẹ đẻ” của dòng mắm đồng hấp dẫn này là ai thì chưa có tư liệu nào chính xác, chỉ biết rằng, loại mắm cá lia thia này xuất hiện lần đầu tại vùng Đức Huệ, Long An khoảng vài chục năm trở lại đây và ngày các được các tỉnh thành lân cận ưa chuộng và đưa món mắm đồng dân dã này trở thành đặc sản của cả tỉnh.

Đặc biệt, những món mắm khác có thể phải đun hoặc trưng lên mới ăn được, nhưng với món mắm cá lia thia, ăn nguyên chất là ngon nhất. Hoặc chỉ cần thêm một chút tỏi ớt cùng đọt xoài tím biếc, đọt bứa trắng xanh và chuối chát, khóm chính, khế chua và đậu phộng ăn kèm thì hết ý nhé.

Chỉ mới nghe thôi cũng đủ kích thích vị giác rồi phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm ngay món mắm cá lia thia - đặc sản mắm đồng hấp dẫn của Long An ngay tại nhà thôi nhé!

Cách làm mắm cá lia thia thơm ngon, chuẩn vị như ở xứ mắm Đức Huệ, Long An

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món mắm cá lia thia dân dã!

Cá lia thia (cá bã trầu) 400 gr

Tỏi 5 tép

Ớt 2 trái

Muối hạt 50 gr

Rượu trắng (rượu gạo hoặc rượu nếp) 1 muỗng cà phê

Gạo 25 gr

Đường mía (thắng kẹo) 50 g

Đường thốt nốt 100 g

Nước 30 ml

Tỏi và ớt cắt nhỏ 1 ít

Gừng cắt nhỏ 1 ít

Các bước tiến hành làm mắm cá lia thia chuẩn ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế cá lia thia

Công đoạn sơ chế và làm sạch cá lia thia!

- Đầu tiên, cá lia thia mua về, bạn cho cá vào rổ, rồi dùng gáo dừa hoặc tay chà cá vào thành rổ để làm sạch vảy cá và giúp cá bớt nhớt.

- Tiếp đó, bạn dùng tay rút phần nội tạng cá ra, sau đó xối cá dưới nước để rửa sạch cá một lần nữa rồi để ráo là đã xong khâu chuẩn bị cá rồi nhé.

Bước 2: Giã gia vị và ướp cá

Bạn nhớ để ướp trong khoảng 10 phút cho cá thấm đều gia vị nhé!

- Trước tiên, tỏi bạn đem bóc vỏ, rửa sạch rồi cho vào cối, sau đó thêm vào cối 2 trái ớt rồi tiến hành giã nhuyễn.

- Kế đó, bạn cho hỗn hợp tỏi ớt vào tô, rồi thêm phần cá lia thia đã được làm sạch vào cùng, sau đó nêm thêm vào 50gr muối hạt và 1 muỗng cà phê rượu trắng. Tiến hành trộn đều hỗn hợp và ướp trong 10 phút cho cá thấm gia vị là được nhé.

Bước 3: Ủ muối mắm

Bạn nhớ chừa khoảng 2cm từ mặt cá đến miệng hũ nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho cá vào hũ thủy tinh đã được khử trùng, rồi dùng muỗng ép chặt cá xuống và chỉ chừa khoảng không cỡ 2cm từ mặt cá đến miệng hũ. Bởi khi phơi nắng mắm, nước trong cá sẽ tiết ra, nếu bạn đổ đầy quá thì sẽ bị tràn mắm khi ủ nhé.

- Sai đó, bạn chỉ việc đem hũ mắm ra ngoài phơi nắng trong vòng 2 ngày, đến khi thấy cá chuyển sang màu hơi đỏ hồng là đạt.

Bước 4: Ủ thính

Bạn nhớ đậy kín nắp để tránh mắm bị hư khi có không khí vào nhé!

- Đến đây, sau khi ủ mắm được 2 ngày, bạn tiến hành đổ mắm ra ray và chiết bỏ phần nước mắm tiết ra, chỉ giữ lại phần cá mắm.

- Tiếp đến, bạn bắc một cái chảo lên bếp và cho 25gr gạo vào rang cho vàng đều.

- Kế đó, bạn cho phần gạo rang vàng này vào máy xay và tiến hành xay mịn để làm thính gạo.

- Sau đó, bạn cho thêm đường mía lên chảo, đun chảy với lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển màu cánh gián thì bạn thêm 1 xíu chanh vào để tránh bị lại đường, rồi cho phần đường mía đã thắng ra chén là được nhé.

- Sau đó, khi thấy mắm cá ráo nước, bạn cho mắm vào tô, rồi tiến hành cho thêm thính gạo và đường mía đã thắng vào chung để trộn đều, rồi bạn lại cho mắm vào hũ, ém chặt để mắm cá dẻo và không bị bở.

- Sau cùng, bạn dùng que tre đặt chéo giúp mắm không bị trồi lên. Đậy nắp kín và chặt, tránh cho không khí tiếp xúc với mắm làm hư mắm, rồi tiến hành ủ ở nhiệt độ phòng trong khoảng 2 - 3 tháng là dùng được nhé.

Bước 5: Nấu nước đường và trộn mắm

Công đoạn trộn mắm cá lia thia chuẩn ngon!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, sau khi mắm đã ủ đủ 2 - 3 tháng là bạn có thể đem đi pha chế để ăn rồi nhé.

- Trước hết, bạn cho vào chảo 100g đường thốt nốt cùng 30ml nước, rồi tiến hành nấu với lửa vừa cho đến khi đường tan hoàn toàn và chuyển màu cánh gián là được.

- Kế đến, bạn cho mắm ra chén, thêm vào nước đường đã thắng cùng tỏi, gừng và ớt cắt nhỏ, sau đó trộn đều rồi cho vào hũ dùng dần là hoàn tất rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Mắm cá lia thia ngọt ngọt mặn mặn, ăn thử là ghiền!

Mắm cá lia thia thơm lừng, mặn ngọt vừa, lại hòa quyện với hương thơm lừng của tỏi ớt, ăn kèm với thịt luộc và đĩa rau sống hoặc dùng thay thế các món chấm thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Cách bảo quản mắm cá

- Để đảm bảo được chất lượng cũng như thời gian dùng của mắm cá lia thia nhà làm, bạn cần đem mắm cá bảo quản ở nơi khô ráo hoặc trong ngăn mát tủ lạnh. Món mắm khi được bảo quản đúng cách thì có thể giữ được độ ngon trong vòng 6 - 12 tháng.

- Bên cạnh đó, khi muốn bảo quản mắm được lâu, bạn cần đậy thật kín hộp thủy tinh. Đồng thời, khi múc mắm cá ra tô xong, cần đậy chặt hũ lại.

- Lưu ý, với mắm đã múc ra dùng, bạn không được cho lại vào hũ, kẻo sẽ làm mắm cá trong hũ bị chua và nhanh hư hơn nhé.

Trên đây là công thức làm món mắm cá lia thia thơm ngon, đậm đà, mang hương vị rất riêng, nếm thử là nhớ mãi không quên của vùng Đức Huệ, Long An. Với món đặc sản đặc biệt và hấp dẫn này, các chị em chọn làm loại mắm tăng hương vị cho bữa cơm gia đình hay chuẩn bị làm quà tặng bạn bè thì đều hợp lý hết nhé, đảm bảo thực khách này nếm thử cũng sẽ thích mê cái thức mắm đồng quê dân dã này đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!