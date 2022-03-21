Cách làm khoai tây xào tỏi thơm ngon và không bị nát

Bạn nên chọn mua những củ khoai tây có màu vàng. Không nên chọn mua củ có màu trắng, bởi vì đây là những củ không ngon và ít chất dinh dưỡng .

Khoai tây là loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng và rất thông dụng trong gian bếp của mọi gia đình. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi vào bếp và thử tài biến tấu những củ khoai tây vô cùng quen thuộc này thành món khoai tây xào tỏi hấp dẫn, ngon miệng chỉ với những bước đơn giản!

Chỉ mua những củ khoai tây cầm chắc tay, nặng, có vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không xuất hiện các chấm, sâu, mắt đen trên vỏ, không bị thối rữa, có nước chảy ra ngoài.

Không chọn mua củ khoai tây đã mọc mầm, có lớp da bên ngoài đã chuyển sang màu xanh. Bởi vì những củ này rất độc, dù chế biến theo cách nào đi chăng nữa thì cũng gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Chọn mua khoai tây nhiều dưỡng chất, ngon, không độc

Tránh mua những củ có vỏ bị nhăn, ấn vào thấy mềm, đa số các củ này đều là cũ để lâu, héo và không còn nhiều dưỡng chất tốt.

Bạn cũng không nên mua khoai tây đã bị trầy xước. Bởi vì những củ này nếu không ăn ngay thì chúng sẽ rất nhanh bị thối. Đặc biệt khi bạn đặt cạnh những củ lành lặn cũng sẽ làm cho các củ này bị lây, thối rữa không ăn được.

Chọn mua củ không có vết lõm quá sâu để tiết kiệm thời gian sơ chế trước khi nấu nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Cách nấu khoai tây xào tỏi

1. Khoai tây xào tỏi

Nguyên liệu làm Khoai tây xào tỏi

Khoai tây: 4 củ

Tỏi: 3 tép

Hành lá: 1 nhánh

Hạt nêm: 1 muỗng cà phê

Bột canh: 1 muỗng cà phê

Đầu ăn: 1 muỗng canh

Muối: 1 ít

Cách chế biến Khoai tây xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khoai tây sau khi mua về gọt sạch vỏ. Sau đó ngâm trong nước muối pha loãng để khoai sạch nhựa bẩn. Sử dụng dao cắt khoai tây thành từng lát mỏng vừa ăn.

Tỏi lột bỏ vỏ, băm nhuyễn. Hành lá mang đi rửa sạch, bào thành sợi.

Bước 2: Xào khoai tây

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi tiến hành đun nóng. Sau đó, bạn cho tỏi đã băm nhuyễn vào phi thơm.

Đợi đến khi tỏi dậy mùi thì vặn lửa nhỏ lại. Tiếp đến, cho khoai tây đã được cắt sẵn vào và đảo đều tay trong khoảng 2 phút để cho dầu áo đều lên khoai, tránh cho khoai bị cháy.

Khoai tây xào tỏi

Thêm vào chảo gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm và 1 muỗng cafe bột canh rồi tiếp tục đảo đều để các gia vị ngấm vào khoai.

Để cho khoai nhanh chín hơn, các bạn cho 100ml nước vào chảo sao cho mực nước xâm xấp bề mặt khoai. Đậy nắp, và tiến hành nấu khoai với lửa nhỏ từ 10 - 15 phút thì khoai chín.

Khi nước trong chảo cạn thì các bạn cho một ít hành lá vào và đảo sơ đến khi hành lá chín và dậy mùi thơm thì tắt bếp và bày khoai ra dĩa.

Mách nhỏ: Quá trình này cần thực hiện nhẹ tay để tránh khoai bị nát.

Bước 3: Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong món khoai tây xào tỏi thơm nức mũi rồi. Tuy đây là món ăn có công thức chế biến đơn giản nhưng lại mang đến mùi vị ngon đến bất ngờ đấy.

Khoai tây dẻo bùi, thấm vị cùng tỏi thơm lừng, hấp dẫn. Chúc bạn sẽ thực hiện món ăn này thành công nhé!

2. Khoai tây xào tỏi với cà rốt

Nguyên liệu làm Khoai tây xào tỏi với cà rốt

Khoai tây: 12 củ

Tỏi lớn: 2 củ

Cà rốt: 1 củ

Hành lá: 2 nhánh

Dầu hào: ⅓ muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước mắm: 1 muỗng cà phê

Nước tương: ⅓ muỗng canh

Bột canh: 1.5 muỗng cà phê

Muối: 1 ít

Cách chế biến Khoai tây xào tỏi với cà rốt

Bước 1: Sơ chế khoai tây

Khoai tây rửa sạch dưới vòi nước chảy để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn.

Dùng dao gọt bỏ vỏ rồi cắt khoai thành các lát mỏng vừa ăn sau đó ngâm ngay vào thau nước muối pha loãng khoảng 10 - 15 phút rồi vớt ra xả sạch lại với nước, để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi bóc bỏ vỏ, lấy một nửa lượng tỏi mang đi đập dập, phần còn lại dùng dao băm nhuyễn.

Hành lá rửa sạch, lấy phần đầu hành băm nhuyễn, phần lá hành cắt nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, dùng dao tỉa hoa sau đó cắt thành các lát mỏng vừa ăn.

Khoai tây xào tỏi với cà rốt

Bước 3: Xào khoai tây

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng. Tiếp theo, bạn cho tỏi băm và đầu hành lá băm vào phi thơm.

Kế đến, các bạn trút toàn bộ phần khoai tây vào chảo. Tiến hành đảo với lửa lớn trong khoảng 2 phút rồi cho thêm 100ml nước lọc vào chảo. Đậy nắp và tiến hành nấu đến khi khoai chín mềm là được.

Sau khi khoai đã mềm, các bạn cho thêm 1.5 muỗng cafe bột canh, cà rốt tỉa hoa, tỏi đập dập, ⅓ muỗng canh nước tương, ⅓ muỗng canh dầu hào vào rồi đảo đều trong khoảng 5 phút để cà rốt chín đều và các nguyên liệu thấm đều gia vị.

Cuối cùng, bạn cho thêm 1 muỗng cafe nước mắm và hành lá cắt nhỏ vào chảo. Dùng đũa đảo đều trong vòng 1 phút nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Tuy đơn giản, thanh đạm nhưng món khoai tây xào tỏi với cà rốt lại vô cùng hấp dẫn phải không nào.

Khoai tây bùi bùi, được xào vừa chín tới, không bị nát, kết hợp cùng với cà rốt giòn ngọt và mùi thơm phức, đặc trưng của tỏi kích thích vị giác vô cùng.

Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để chiêu đãi cả nhà một bữa no nê!

3. Khoai tây xào tỏi với thịt bằm

Nguyên liệu làm Khoai tây xào tỏi với thịt bằm

Khoai tây: 4 củ

Thịt băm: 100g

Tỏi: 5 tép

Hành lá: 1 nhánh

Dầu hào: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước mắm: ½ muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chọn mua thịt băm tươi ngon

Bạn có thể tự chọn mua thịt heo về rồi băm hoặc có thể xay bằng máy xay thịt nhé!

Với thịt heo xay sẵn, các bạn nên mua tại các cửa hàng, siêu thị uy tín.

Nên chọn thịt nạc dăm hoặc thịt nạc vai vừa có nạc vừa có mỡ để băm giúp món ăn của mình không bị khô cũng không bị ngán vị thịt mỡ quá nhiều.

Cách chế biến Khoai tây xào tỏi với thịt bằm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khoai tây mua về gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành từng lát nhỏ vừa ăn. Tiếp đó, bạn mang khoai đi ngâm cùng với nước muối hoặc giấm pha loãng trong khoảng 10 phút. Sau đó bạn vớt ra xả sạch và để ráo. Tỏi lột vỏ, băm nhuyễn. Hành lá rửa sạch, dùng dao cắt nhỏ.

Khoai tây xào tỏi với thịt bằm

Bước 2: Xào khoai tây

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng. Tiếp đến, abnj cho tiếp tỏi băm vào phi thơm.

Khi tỏi đã dậy mùi, bạn trút toàn bộ phần thịt băm vào chảo. Tiến hành xào với lửa lớn đến thịt chín săn lại.

Kế đến, bạn thêm khoai tây vào, đậy nắp rồi tiến hành nấu với lửa vừa và nhỏ trong khoảng 15 - 20 phút cho khoai chín mềm.

Mách nhỏ: Trong quá chín nấu khoai, nếu cảm thấy chảo quá khô thì các bạn có thể cho thêm 1 ít nước lọc để tránh cho khoai bị cháy và giúp khoai nhanh mềm nhé!

Cho 1 muỗng cafe dầu hào, ⅓ muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe bột ngọt, ½ muỗng cafe nước mắm. Xào thêm trong khoảng 1 phút nữa cho các nguyên liệu thấm gia vị.

Cuối cùng, rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ lên trên, đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Khoai tây xào tỏi với thịt bằm sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc bắt mắt và mùi thơm cuốn hút của tỏi. Khi ăn vào, các bạn sẽ cảm nhận được vị bùi béo của khoai tây, thịt mềm, thấm gia vị ăn kèm với cơm trắng thì chắc chắn sẽ hao cơm lắm đấy!

4. Cách xào khoai tây với cà chua

Nguyên liệu

3 củ khoai tây khoảng 500g

2 - 3 tép tỏi

2 quả cà chua

1 ít rau mùi, hành lá

Gia vị: hạt nêm, dầu ăn, tiêu, bột canh

Cách làm

Bước 1: Đầu tiên, khoai tây mang đi gọt vỏ, dùng dao thái miếng mỏng vừa ăn vì trong quá trình xào và đảo, có thể khoai sẽ bị nát.

Sau đó, bạn cho toàn bộ khoai vào ngâm trong tô nước có pha chút muối loãng khoảng 7 - 10 phút để khoai không bị thâm và để ráo.

Bước 2: Cà chua rửa sạch, thái thành hạt lựu hoặc thái miếng vuông. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch và thái thành lát mỏng. Hành lá nhặt rửa sạch, để ráo nước và thái nhỏ.

Cách xào khoai tây với cà chua

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo một ít dầu ăn rồi đun nóng. Cho tiếp tỏi thái lát vào phi thơm.

Khi tỏi đã chuyển sang màu vàng thì bạn cho tiếp khoai tây vào đảo đều trong vài phút rồi cho cà chua vào xào cùng.

Bước 4: Trong quá trình xào, các bạn có thể cho thêm một chút nước để khoai nhanh chín và không bị cháy. Sau đó, bạn nêm thêm thêm một ít hạt nêm và bột canh cho vừa miệng, đảo đều và tắt bếp.

Bước 5: Cuối cùng, bạn cho thêm ít hành lá, rau mùi vào rồi múc ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm nóng.

Khoai tây xào cà chua là một trong các món ngon được chế biến từ khoai tây dễ làm và rất dễ ăn vì vị chua của khoai tây hòa quyện làm giảm độ ngán vì độ bột của khoai.

5. Cách làm khoai tây xào tỏi thơm lừng

Nguyên liệu

Khoai tây: 2 củ

Cà chua: 1 quả

Tỏi băm

Rau mùi, hạt nêm

Cách làm

Bước 1: Gọt khoai tây rồi dùng dao thái lát mỏng. Cho toàn bộ khoai vào chậu nước để ngâm. Cà chua mang đi rửa sạch, cắt thành miếng vuông.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo rồi đun nóng và phi thơm tỏi băm. Tiếp đó, bạn cho tiếp khoai tây vào xào. Nêm nếm một ít hạt nêm rồi xào trong một vài phút cho ngấm.

Cách làm khoai tây xào tỏi thơm lừng

Bước 3: Cho tiếp cà chua vào xào cùng, để lửa trung bình. Dùng đũa đảo nhẹ đến khi khoai mềm và trong, cà chua chín nhừ là được. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Bước 4: Múc khoai ra bát, rắc thêm một chút rau mùi thái nhỏ cho thơm. Bạn có thể thêm bớt cà chua để cân bằng hương vị của món ăn. Bạn cũng có thể thêm cả sốt cà chua để tạo màu sắc đẹp cho món ăn. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Trên đây là 5 công thức chế biến món khoai tây xào tỏi thơm ngon mà các bạn có thể tham khảo. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để làm phong phú thêm bữa cơm của gia đình mình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!





