Cách làm hồng treo gió kiểu Hàn Quốc bảo quản được cả năm

Vào bếp 25/10/2018 15:44

Hồng treo gió có lớp ruột ngon ngọt, vỏ dẻo dai lấp lánh là loại trái cây khô hấp dẫn với cách làm đơn giản, rẻ tiền thu hút chị em mỗi khi mùa thu bước sang tiết trời se lạnh, nắng hanh khô.

Mùa thu ngoài những đặc sản bánh trung thu, bưởi đào thì còn một thứ quả ngọt có sức hấp dẫn vô cùng là những quả hồng ngọt lịm chín mọng. Mùa thu hồng vừa rẻ vừa ngon, bởi vậy không ít chị em truyền nhau cách làm món hồng khô treo gió để lưu giữ lại những hương vị thơm ngọt của quả hồng, để dành ăn vào những dịp khác trong năm.

Hồng treo gió làm đúng kỹ thuật sẽ cho ra những mẻ hồng khô có đường cát bọc ngoài, bên trong là lớp ruột hồng ngọt đặc quánh, dẻo thơm, khi thưởng thức cùng những tách trà nóng vào thời tiết đầu thu se lạnh thấy hấp dẫn đến lạ kỳ. Dưới đây là cách làm hồng treo gió tại nhà vô cùng đơn giản và đảm bảo tỷ lệ thành công cao, tránh được ẩm mốc, giúp hồng treo gió bảo quản được quanh năm mà không sợ hỏng.

Hồng treo gió có cách làm rất đơn giản, nguyên liệu rẻ tiền

Hồng treo gió có cách làm rất đơn giản, nguyên liệu rẻ tiền

Chọn nguyên liệu làm hồng treo gió

- 2-3 kg hồng chín vừa, vỏ màu vàng cam, cuống dài để dễ buộc khi làm hồng treo gió

- Rượu trắng, sake hoặc rượu sochu để ngâm hồng

- Dây dù nhỏ, mềm mại để treo quả hồng

- Dàn phơi có đủ nắng, gió

- Màn che nếu phơi ngoài sân vườn để tránh ruồi muỗi đậu vào quả hồng khiến hồng nhanh hỏng

Cách làm hồng treo gió

- Hồng mua về còn hơi rắn đem gọt vỏ, để lại nguyên phần cuống.

- Buộc dây vòng quanh cuống quả hồng, nếu cẩn thận có thể bọc cả quả hồng trong lớp dây dù để không bị tuột

- Ngâm hồng trong rượu khoảng 2 phút để loại bỏ bớt vị chát, giúp sát khuẩn và tránh ẩm mốc cho quả hồng khi phơi

Ngâm hồng trong rượu trước khi phơi giúp diệt khuẩn và tránh ẩm mốc

Ngâm hồng trong rượu trước khi phơi giúp diệt khuẩn và tránh ẩm mốc

- Treo hồng lên giàn phơi hoặc thành ghế rồi đặt ra nơi thoáng gió, khô ráo. Phơi quả hồng sao cho mỗi quả đều tách rời và không chạm vào nhau là được

- Trong 1 tuần đầu tiên, cần kiểm tra hồng liên tục, dùng tay sạch hoặc đeo găng tay nilon để nắn bóp nhẹ nhàng quả hồng cho vị ngọt lan tỏa đều, hồng nhanh xuống nước hơn. Lưu ý khi nắn quả hồng thật nhẹ để tránh làm nứt quả hồng bởi hồng đã nứt ra sẽ bị mốc, phải bỏ đi chứ không thể sử dụng.

- Phơi hồng từ 5-6 tuần là có thể sử dụng được. Với những gia đình không có ban công thoáng gió mà phải phơi ngoài sân vườn thì nên che chắn bằng vải mà cẩn thận để tránh ruồi muỗi hay chuột bọ phá hỏng quả hồng.

Những lưu ý khi làm hồng treo gió

Hồng treo gió nếu thực hiện và bảo quản đúng kỹ thuật có thể để được quanh năm

Hồng treo gió nếu thực hiện và bảo quản đúng kỹ thuật có thể để được quanh năm

Điều quan trọng nhất để giúp mẻ hồng treo gió thành công và giữ được vị thơm ngon lâu nhất chính là cần phải xem dự báo thời tiết. Thời gian làm hồng treo gió kéo dài từ 5-6 tuần, bởi vậy trong suốt khoảng thời gian đó cần phải đảm bảo trời không mưa, không phải thời tiết ẩm thấp. Thời tiết lý tưởng nhất làm hồng treo gió là trời nắng vừa, hanh khô để hồng mau khô, xuống nước đều và không bị mốc.

Sau khoảng 5-6 tuần, khi hồng đã khô cứng là đạt, cần bảo quản trong tủ lạnh để dùng lâu dài. Hồng treo gió ngon có lớp vỏ ngoài khô, không bị nứt vỏ, bọc ngoài là một lớp đường cát trắng li ti. Khi bổ ra lớp ruột bên trong đặc sánh và dẻo thơm. Tuy nhiên nếu hồng bị mốc sẽ có một lớp tơ màu trắng bên ngoài, như vậy là hồng hỏng, không thể sử dụng.

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