Cách làm hến xào sả ớt, hến xào miến, hến xào xúc bánh đa thơm ngon

Hến là loài động vật thân mềm từ nước mặn và môi trường nước ngọt. Loài động vật có vỏ này thường sinh sống tại các dòng sông và rãnh đại dương sâu.

Hến là loại hải sản quen thuộc, tạo nên nhiều món ăn ngon trong bữa ăn của gia đình Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn công thức thực hiện món hến xào sả ớt, vừa thơm ngon lại lạ miệng, ăn là ghiền ngay. Cùng vào bếp thực hiện món xào hấp dẫn này bạn nhé!

Hầu hết, những con hến sẽ có vỏ hình tròn hoặc hình bầu dục. Vỏ của chúng có những màu sắc khác nhau, bao gồm các màu như: xanh lam, nâu, xám và đen trong khi bên trong lại có màu bạc. Cơ thể của chúng mềm và xốp với vẻ ngoài khá nhợt nhạt và là thành phần ăn được.

Thành phần dinh dưỡng của hến

Hến còn được gọi nghiễn nhục, và trong 100 gam hến có chứa các thành phần dinh dưỡng bao gồm:

12.7 gam protein

13.9 mg chất sắt

0.25 mg đồng

vitamin như vitamin B12

acid omega-3

Tuy nhiên, hến có chứa khá ít cholesterol nên thích hợp với những người có triệu chứng thiếu máu hay đang mắc các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt hến còn được sử dụng để chữa bệnh di tinh.

Những lợi ích tuyệt vời của hến đối với sức khỏe

1. Giúp ngăn ngừa hen suyễn

Trong một nghiên cứu cụ thể, những người bệnh nhân hen suyễn sử dụng hến đã giảm đáng kể tình trạng bệnh lý như khò khè vào ban ngày. Điều này là do những đặc tính chống viêm có bên trong các động vật thân mềm này.

Những lợi ích tuyệt vời của hến đối với sức khỏe

2. Thúc đẩy chức năng tế bào khỏe mạnh

Protein còn chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng tế bào của cơ thể bạn. Bao gồm hỗ trợ cấu trúc nhằm duy trì hình dạng, giao tiếp tế bào và sức khỏe tổng thể. Ăn protein cho phép cơ thể hấp thụ axit amin, các khối dinh dưỡng xây dựng cho cơ thể bạn để tạo ra protein.

Trong một chén hến có chứa gần 18 gram protein. Lượng dinh dưỡng này chiếm khoảng 30% nhu cầu hàng ngày cho người bình thường.

3. Giảm viêm khớp

Các đặc tính chống viêm có trong thịt hến giúp giảm viêm khớp gây viêm khớp, đặc biệt trong việc điều trị viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong chế độ ăn uống của cư dân ở bờ biển Maori, New Zealand có hến xanh cho nên tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp thấp hơn so với những người khác.

4. Cải thiện sức khỏe não bộ

Hến được xem là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 tuyệt vời, có lợi cho não bộ. Những mảnh vỏ có chứa các chất như: DHA và vitamin B-12. Đây là 2 chất dinh dưỡng chính bảo vệ sức khỏe não bộ và trí nhớ khi chúng ta già đi.

Một khẩu phần hến 3 ounce có chứa cùng một lượng DHA như 3-5 viên thuốc bổ sung dầu cá. Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng DHA, là omega-3 duy nhất được vận chuyển vào não bộ, giúp giảm đáng kể tốc độ co rút của não theo tuổi tác.

5. Cải thiện tâm trạng và sự tập trung

Một khẩu phần 3 ounce (84g) hến chứa 340% giá trị khuyến nghị hàng ngày của vitamin B-12, một nồng độ cao đáng kinh ngạc! Vitamin B này rất quan trọng đối với sức khỏe của não đến nỗi ngay cả sự thiếu hụt nhẹ nhất cũng có thể tạo ra các triệu chứng như kém tập trung, mất trí nhớ, tâm trạng suy sụp và suy nghĩ mờ nhạt.

6. Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hến là thực phẩm có lợi ích trong việc bảo vệ tim mạch nhờ hàm lượng axit béo omega-3 cao. Do những chất béo không bão hòa này nên hến có thể giúp bạn giảm nguy cơ phát triển nhịp tim bất thường. Và chúng còn giúp giảm sự tích tụ cholesterol, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đau tim.

7. Giúp ngăn ngừa thiếu máu

Hến là thực phẩm cung cấp sắt tuyệt vời. Trên thực tế, trong 100 hến có chứa hơn 100% giá trị sắt được đề nghị hàng ngày cho những người trên 50 tuổi.

Sắt đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất các tế bào hồng cầu bằng cách hỗ trợ sự hình thành protein mang oxy hemoglobin và myoglobin.

8. Có đặc tính chống lão hóa

Trong hến có chứa mucopolysacarit giúp chị em phụ nữ hỗ trợ duy trì làn da mịn màng và giúp da có độ đàn hồi. Những mucopolysacarit này còn được tìm thấy nhiều trong da, tóc, móng tay của chúng ta.

Các món ăn ngon từ hến đậm đà, thơm ngon

1. Hến xào sả ớt

Chất dinh dưỡng có trong món hến xào sả ớt

Không chỉ là một món ăn quen thuộc, hến xào sả ớt còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Trong thịt hến có các chất axit béo tự nhiên giúp làm giảm nồng độ mỡ máu, hạn chế hội chứng xơ vữa động mạch tích tụ, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ…

Hến xào sả ớt

Ngoài ra, hến còn có chứa các thành phần có lợi như: Magie, Sắt, Canxi, Selen, Vitamin … giúp nâng cao hệ miễn dịch, bổ sung lượng máu, ngăn ngừa viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe xương khớp cho cả người già lẫn trẻ em.

Nguyên liệu làm Hến xào sả ớt

Hến: 200 gr

Sả: 30 gr

Hành lá: 3 nhánh

Tỏi băm nhỏ: 1 muỗng canh

Ớt: 4 trái

Hành tím băm: ½ muỗng canh

Nước mắm: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ bột ngọt/ đường/ hạt nêm)

Cách chọn mua hến tươi ngon

Nếu các bạn mua hến tươi về để đãi thì hãy chọn mua những con hến còn sống, tươi, không có mùi lạ. Tốt nhất là nên chạm tay thử vào con hến, nếu hến có khép vỏ lại thì đó là hến tươi.

Nếu các bạn mua hến đã được làm sẵn thì hãy chú ý hạn sử dụng in trên bao bì. Bạn không nên mua hến đông lạnh hoặc hến bỏ trong bịch ni-lông.

Cách chế biến Hến xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hến sau khi mua về mang đi rửa sạch. Tiếp đó, luộc hến và ớt ra cho hến vào một tô nước lạnh để tránh làm hến bị teo.

Cách sơ chế hến sạch: Cho hến vào nước vo gạo hoặc nước lạnh, bỏ thêm một vài quả ớt cắt nhỏ hoặc cho thêm một chút giấm gạo vào ngâm từ 1 - 2 tiếng để hến có thể nhả hết bùn đất ra.

Bạn tiến hành rửa sạch sả rồi dùng dao băm nhỏ. Hành lá cắt nhỏ và băm nhỏ.

Bước 2: Ướp hến

Bạn cho thịt hến ra dĩa và tiến hành nêm nếm gia vị: ⅓ muỗng cafe muối, ⅓ muỗng cafe hạt nêm, ⅓ muỗng cafe bột ngọt, ⅓ muỗng cafe đường, 1 muỗng canh nước mắm. Sau đó bạn trộn đều ướp trong khoảng 15 - 20 phút.

Bạn cho sả dĩa và cho vào ⅓ muỗng cafe muối, ⅓ muỗng cafe hạt nêm, ⅓ muỗng cafe bột ngọt, ⅓ muỗng cafe đường và thêm khoảng ½ phần ớt băm nhỏ vào trộn đều.

Bước 3: Xào hến

Bạn tiến hành làm nóng chảo rồi cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Tiến hành cho ½ phần hành tím và tỏi băm vào phi thơm. Tiếp tục cho thêm sả đã ướp gia vị vào xào đều với lửa vừa trong khoảng 4 - 5 phút để sả săn lại là được rồi tắt bếp.

Tiếp đó, bạn làm nóng 1 cái chảo khác, sau đó cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và cho hết phần hành tím băm, tỏi băm và ½ phần hành lá đã cắt nhỏ vào phi thơm. Tiếp tục cho hến vào xào đều trong vòng 4 - 5 phút. Tiếp đó, bạn cho phần sả ớt đã xào vào chảo hến và tiếp tục xào đều trong khoảng 3 - 4 phút cho cạn hết nước. Cuối cùng là bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cuối cùng, các bạn cho phần hành lá cắt nhỏ vào và phần ớt băm còn lại rồi cho hến xào sả ớt ra dĩa.

Mách nhỏ: Tùy thuộc vào khẩu vị của từng thành viên trong gia đình mình mà các bạn có thể điều chỉnh lượng ớt.

Bước 4: Thành phẩm

Hến xào sả ớt sau khi được chế biến xong có mùi thơm nồng của sả và hành lá. Thịt hến mềm ngọt, thấm đều các loại gia vị, ăn kèm sả thơm ngon hòa quyện vị cay cay của ớt, đây sẽ món ăn cực kỳ đưa cơm nhé!

2. Hến xào miến

Nguyên liệu hến xào miến

500g thịt hến

Miến

100g mộc nhĩ

Hạt nêm, đường, bột ngọt, dầu ăn

Hành khô, hành lá, ngò rí

Cách làm hến xào miến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hến sau khi mua mua về, các bạn mang đi ngâm với nước vo gạo để loại bỏ hết các chất bẩn bên trong hến. Tiếp theo, các bạn vớt hến ra và để ráo và cho hến vào luộc. Khi thịt hến đã tách ra khỏi vỏ, các bạn vớt ra và để riêng.

Hến xào miến

Mộc nhĩ mang đi ngâm với nước cho nở ra rồi dùng dao cắt chân, thái thành sợi nhỏ.

Hành khô bóc bỏ vỏ, băm nhỏ.

Miến các bạn mang đi ngâm với nước lạnh trong vòng 15 phút. Sau đó, các bạn cho miến chần sơ qua với nước sôi rồi vớt ra, cho vào nước lạnh để miến không bị dính.

Hành lá, ngò rí mang đi rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Xào hến

Bạn tiến hành cho dầu ăn và hành khô vào chảo để phi thơm. Tiếp đó, cho mộc nhĩ vào xào. Xào được khoảng 2 phút thì cho thịt hến vào. Rồi nêm nếm với gia vị gồm: ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, chút bột ngọt rồi đảo đều lên.

Bước 3: Miến xào hến

Sau cùng, các bạn cho miến vào đảo chung với hến và mộc nhĩ. Xào với lửa lớn cho đến khi miến quyện vào hến là được. Cuối cùng bạn tắt bếp, rắc thêm một ít hành ngò băm, tiêu vào và thưởng thức!

3. Hến xào sả ớt cà ri

Nguyên liệu

Thịt hến: 300g

Hành tây: 1 củ

Sả: 2 cây

Hành tím: 1 củ

Ớt hiểm: 2 quả

Hành lá, rau răm

Bột cà ri (1 gói)

Bột nêm

Nước mắm

Dầu ăn

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt hến mang đi rửa sạch, để ra rổ cho ráo nước. Hành tây bóc bỏ vỏ, bổ cau. Sả đập dập phần gốc rồi băm nhỏ. Hành tím, ớt hiểm băm nhuyễn. Hành lá, rau răm rửa sạch dưới vòi nước rồi thái nhỏ.

Bước 2: Xào hến

Cho một ít dầu ăn vào chảo nóng, cho tiếp hành, ớt, sả vào phi thơm. Cho ¼ gói bột cà ri vào đảo cùng.

Hến xào sả ớt cà ri

Tiếp đến các bạn cho hến vào xào săn. Sau đó cho hành tây vào xào cùng, tiến hành nêm thêm ½ gói cà ri còn lại, 1 thìa cafe bột nêm, 1 thìa ajingon nước mắm, nêm nếm theo khẩu vị của bạn.

Xào thêm khoảng 2-3 phút nữa để thịt hến ngấm gia vị. Cho rau răm, hành lá vào rồi đảo nhanh và tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Bày món ăn ra dĩa, ăn cùng với cơm nóng hoặc bánh đa bẻ từng miếng nhỏ, xúc ăn cùng với món hến xào sả ớt cà ri đậm đà thơm ngon.

4. Hến xào xúc bánh đa

Nguyên liệu hến xào xúc bánh đa

300g thịt hến làm sạch

1 củ hành tây

Sả, gừng, ớt

Rau răm

Hành khô

Đậu phộng

Bánh đa

Dầu ăn, đường, hạt nêm, bột ngọt, tiêu

Cách làm hến xào xúc bánh đa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt hến sau khi mua về mang đi rửa nhiều lần với nước lạnh, rồi chần sơ qua với nước sôi và vớt ra rổ.

Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ. Rau răm rửa sạch, cắt nhuyễn. Hành tây bóc bỏ vỏ, cắt mỏng. Sả dùng dao băm nhuyễn, gừng thái chỉ, ớt thái lát. Đậu phộng mang đi rang vàng, giã nhuyễn.

Hến xào xúc bánh đa

Bước 2: Xào hến

Đầu tiên, bạn cho dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng lên, các bạn cho tiếp hành khô, ớt, sả, gừng vào xào đến khi dậy mùi. Tiếp đến, các bạn cho hến vào xào cùng và vặn lửa vừa.

Bước 3: Nêm nếm gia vị

Bạn tiến hành nêm hến xào với các gia vị gồm: 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng đường, ½ muỗng bột ngọt cho vừa ăn. Sau đó, khi hến chín, các bạn cho hành tây và rau thơm vào đảo khoảng 2 phút thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn cho hến ra dĩa, rắc thêm đậu phộng và tiêu lên trên. Khi ăn, các bạn ăn nên ăn kèm với bánh đa sẽ ngon hơn. Nếu không có bánh đa, các bạn có thể thay thế bằng bánh phồng tôm.

Lưu ý khi sử dụng hến

Hến là loại hải sản tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, cần phải phòng ngừa một số bệnh lây nhiễm từ loại hải sản này. Hến rất dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn. Do đó, chỉ nên ăn các loại hến sống, còn hến chết nên tránh xa các bạn nhé!

Với những cách làm món hến xào sả ớt trên đây, các bạn có thể chế biến cho mình nhiều món ăn ngon để phong phú thêm thực đơn của gia đình rồi đấy! Món hến xào với hương vị tỏa mùi thơm hấp dẫn, vừa có vị ngọt thanh của hến vừa hòa lẫn với vị cay thơm của gia vị, chắc chắn sẽ khiến cả gia đình bạn sẽ không ngớt đũa. Chúc các bạn thực hiện thành công.