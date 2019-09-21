Cách làm chân vịt rút xương: Cứ nấu đủ các cách này mẹ chồng nào cũng yêu

Hãy học ngay bí kíp cách làm chân vịt rút xương trong bài viết dưới đây, chắc chắn gia đình chàng ấy sẽ trầm trồ ngưỡng mộ tài đứng bếp của bạn cho coi.

Cách làm chân vịt rút xương rất điệu nghệ, bạn có muốn trổ tài đầu bếp để ghi điểm với gia đình chàng không?

Chuẩn bị chân vịt cần chế biến. Hãy chọn những chiếc chân vịt đều, màng dày và ít các cục chai sần. Sau đó rửa sạch với muối, bóc hết các màng ngoài còn sót lại rồi mới dùng kéo khứa sâu xung quanh phần cổ chân vịt, sao cho không làm đứt cổ chân.

Bước 2: Bạn hãy cắt hết móng chân vịt, sau đó dùng đầu kéo, cắt dọc theo phần từ cổ chân lên đến các khớp, lưu ý cắt sao cho không làm đứt rời các khớp và đảm bảo lớp da và gân không còn dính lại.

Tương tự cứa đôi các ngón còn lại với đường cắt sâu.

Bước 3: Cách tách chân vịt rút xương bằng cách dùng hai tay bẻ mạnh, vặn nhẹ để làm vỡ xương. Sau đó, nhẹ nhàng tách phần xương ống bên trong. Ở phần các ngón chân vịt cũng làm tương tự để lọc ra hoàn toàn phần xương ngón chân bên trong.

Nếu việc bẻ xương khó khan, bạn có thể dùng kéo cặp chặt các xương ngón chân và kéo mạnh ra theo đường đã cứa. Cứ làm như vậy cho đến khi hoàn toàn hết phần xương bên trong.

Chân vịt rút xương chọn chân sạch, đều, ít cục chai - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến món chân vịt rút xương

Có nhiều cách chế biến chân vịt rút xương thành các món ăn ngon miệng. Bạn có thể tham khảo các cách chế biến chân vịt rút xương dưới đây:

Chân vịt rút xương xào chua ngọt

Nguyên liệu: 15 phần chân vịt đã được rút xương; 2 - 3 quả cà rốt; 2 - 3 quả ớt chuông; 2 - 3 quả cà chua chín; 2 muỗng nước tương; 3 muỗng dầu hào; 2 muỗng tương cà; 2 nhánh sả; Tỏi băm, hành băm; 2 thìa cà phê hạt tiêu

Các bước thực hiện

Bước 1: Chân vịt rút xương rửa sạch, có thể dung dấm hoặc muối để rửa làm bớt đi mùi tanh. Đem chân vịt lại ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng từ 10 đến 15 phút, sau đó vớt ra rổ cho ráo nước rồi ướp với một chút gia vị cho ngấm đều. Thời gian ướp tầm từ 5 - 10 phút.

Bước 2: Tiếp tục cho một chút dầu ăn vào chảo đun sôi rồi cho chân vịt vào đảo đều tay cho chân vịt săn lại. Khi chân vịt chín hãy đổ ra một bát đựng reign. Lưu ý không nên đun quá lâu làm cho chân vịt bị cứng và dai.

Bước 3: Ớt chuông đem rửa sạch, để ráo nước rồi đem thái miếng cau. Tiếp tục phi hành mỡ sôi lên rồi đổ ớt chuông vào chảo đảo cho đến khi ớt mềm, đổ một chút nước cho xăm xắp, nêm nếm một chút gia vị cho vừa khẩu vị. Tiếp tục thái sả thành các miếng nhỏ cho vào chảo ớt, đậy nắp đun tầm 5 đến 10 phút cho nước dùng được thấm đều.

Bước 4: Tiếp tục, rửa sạch cà chua rồi đem thái miếng bỏ vào nồi ớt đun cho đến khi cà chua chin nhừ thì cho từ 1 - 2 thìa tương cà để nước dùng thêm sánh mịn.

Bước 5: Khi nồi nước dùng đã đủ chín và nêm nếm vừa miệng, bạn hãy cho chân vịt rút xương đã nấu sơ khi nãy vào đảo đều lên rồi đậy nắp nồi đun tầm 2 - 3 phút thì mở nắp đảo qua thêm lần nữa thì tắt bếp. Lúc này hãy cho hành lá và một chút rau dăm để món ăn thêm hương vị.

Đây là một cách làm chân vịt rút xương khá phổ biến và được rất nhiều người ưa thích. Món ăn này dùng để ăn kèm với cơm hoặc làm món nhậu đều thích hợp.

Chân vịt rút xương xào chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Chân vịt rút xương xào dứa

Nguyên liệu: 200g Chân vịt rút xương; Dứa 1/2 quả; Cần tây, tỏi tây; Tỏi băm, mì chính, dầu hào..

Cách thực hiện

Bước 1: Chân vịt bóp muối, bóp dấm xả sạch, cắt làm đôi cho vừa ăn. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, rửa sạch rồi cắt thành các lát nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi đập dập. Hành, cần tây rửa sạch, để ráo nước rồi cắt khúc.

Bước 2: Phi tỏi thơm cho chân vịt và gia vị xào chín trút ra đĩa.

Bước 3: Phi 1 chút tỏi cho thơm rồi cho dứa, hành và gia vị vào cho chín, cho chân vịt đã xào vào sau cùng rồi nêm nếm cho vừa ăn. Sau đó hãy cho cần, tỏi vào bỏ ra đĩa là xong

Chân vịt rút xương xào dứa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chân vịt rút xương ngâm sả ớt

Nguyên liệu: 10 - 15 cái chân vịt rút xương; 4 - 6 quả tắc; 2 - 3 nhánh tỏi; 2 - 3 nhánh gừng; 4 - 5 nhánh sả; 2 - 3 thìa cà phê đường; 2 -3 thìa cà phê nước mắm; 1 - 2 thìa cà phê muối; 3 - 4 thìa cà phê giấm

Các bước để làm món chân vịt rút xương thơm ngon đúng điệu

Bước 1: Cách ướp chân vịt rút xương đơn giản. Đầu tiên bạn hãy rửa qua chân vịt với nước sau đó bóp với một chút muối, sau đó rửa lại với nước. Ướp chân vịt với vài lát gừng băm, sả đã được đập dập, một chút gia vị hạt nêm, đậy kín để ướp tầm 5 - 10 phút. Sau đó luộc qua với lửa vừa.

Bước 2: Chân vịt chín vớt ra và thả ngay vào bát đựng nước đá để chân vịt không bị nhão mà săn lại, giòn và ngon hơn rất nhiều.

Bước 3: Sau khi ngâm nước đá tầm 15 phút thì vớt ra để cho thật ráo nước. Tiếp tục hãy cho chân vịt vào hũ thuỷ tinh, đậy kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Trong khi đó chuyển sang bước chế biến và chuẩn bị nước ngâm.

Bước 4: Bạn pha 1 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 1 bát con nước lọc đun sôi để nguội, ½ thìa giấm và ½ nước cốt trái tắc.

Bước 5: Cho hỗn hợp trên đem đun sôi lên trong lửa nhỏ, sau đó thả sả đã được đập giập và ớt đã được cắt nhỏ. Đun sôi lên một lần nữa rồi đổ ra âu lớn để thật nguội. Trước khi đổ thì nêm nếm lại một lần nữa cho vừa với khẩu vị.

Bước 6: Sau khi 2 nguyên liệu chính là chân vịt rút xương và nước ngâm thật sự nguội hết thì xếp hết chân vịt vào một hộp nhựa hay thủy tinh trước, sau đó đổ từ từ nước ngâm sao cho ngậm hết phần chân vịt, sau đó đậy nắp đóng kín, bảo quản với ngăn mát tủ lạnh, để qua đêm là hôm sau có thể thưởng thức được.

Cách làm chân vịt rút xương này cũng tương tự như với cách làm món chân gà ngâm sả ớt. Rất đơn giản nhưng lại rất ngon miệng ai cũng thích.

Chân vịt rút xương ngâm xả ớt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chân vịt rút xương xào sả ớt

Nguyên liệu: Chân vịt rút xương; Sả; Gừng; Tỏi; Ớt cay; Ớt chuông ( ớt ngọt xào ); Nước mắm; Đường; Hạt nêm; Bột ngọt; Sa tế.; Rau húng quế ( húng chó )

Cách thực hiện

Bước 1: Chân vịt rửa bóp sạch với gừng dấm muối. Luộc chân vịt chín tới kèm chút gừng để khử mùi.

Bước 2: Ướp chân vịt với hạt nêm, đường, mì chính ( bột ngọt ), sa tế, nước mắm trộn đều để ngấm 10-15phút. Ớt cay và xả thái lát mỏng, gừng tỏi đập dập. ớt chuông thái xào.

Bước 3: Phi thơm tỏi, bỏ ớt cay gừng vào đảo qua, bỏ ớt ngọt vào xào. Ớt ngọt gần chín đổ chân vịt vào xào đảo đều ớt và chân vịt chín bỏ lá húng chó vào cuối cùng. Đổ ra đĩa và thưởng thức.

Chân vịt rút xương xào sả ớt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chân vịt rút xương hay chân gà rút xương cũng tương tự như nhau. Bạn có thể dùng một trong hai nguyên liệu này để áp dụng vào các công thức nấu nướng ở trên. Các món ngon từ chân vịt rút xương, hay chân gà rút xương chắc chắn sẽ giúp bạn ghi thêm điểm về tài nội trợ trong mắt gia đình người ấy.