Cách làm bò một nắng giai giai, đậm vị, thích hợp nhâm nhi cho những ngày gia đình tề tựu!

Bò một nắng hai sương hay được gọi tắt là bò một nắng, là món ăn với vị lạ, độc đáo và được cánh mày râu ưa chuộng. Món ngon Gia Lai này mang đậm hương vị núi rừng đặc trưng, vừa tỉ mỉ ở kết cấu, lại còn thơm ngon hấp dẫn người thưởng thức.

Bò một nắng là một là một trong những món đặc sản của miền Gia Lai, rất được các thích khách trong nước yêu thích. Nhờ vào độ giai ngon cùng hương vị đậm đà, đầy kích thích vị giác của người thưởng thức! Tuy nhiên, với thời đại 5G như hiện nay, bạn chẳng cần phải đến tận Gia Lai thì mới được thưởng thức món đặc sản độc đáo này, với công thức làm món bò một nắng siêu đơn giản sắp được chúng tôi chia sẻ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tự tay chế biến tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nào!

Sau này, món ăn dân dã này đã được người Kinh cải tiến cách chế biến thành món ăn đặc sản riêng của vùng núi Krông Pa – Gia Lai. Bò một nắng tại đây nổi tiếng ngon, đặc sắc hơn hẳn những nơi khác, là nhờ khâu chọn nguyên liệu là thịt của những con bò cỏ, được chăn thả mé rừng nên thịt chắc, nên thịt ngọt tự nhiên, ngon hơn hẳn so với bò Lai, bò nuôi Công nghiệp.

Món đặc sản này vốn xuất phát từ món ăn của người đồng bào Gia Rai (Jrai) sinh sống chủ yếu tại Huyện Krông Pa thuộc tỉnh Gia Lai. Người Jrai thường cắt từng khối thịt bò tươi và phơi sơ trên cây ngoài nắng, sau đó đem vào phơi trên giàn bếp. Ngày qua ngày, khói và hơi nóng của bếp lửa làm khô bề ngoài miếng thịt nhưng vẫn giữ được độ tươi bên trong miếng thịt. Đến mùa mưa hay các dịp lễ tục, họ lấy xuống nướng trên than hồng sau đó ăn chung với muối ớt lá é hay muối kiến vàng.

Nếu bạn có dịp tới Gia Lai thì nhất định phải thử món đặc sản độc đáo này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món đặc sản vùng núi - bò một nắng với công thức đơn giản, dễ làm tại nhà nhé!

Cách làm bò một nắng đậm vị, giai ngon, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đa dạng hương vị cho món bò một nắng chuẩn ngon!

Thịt bò 1 kg

Ớt sừng 4 trái

Tiêu xanh 4 nhánh

Tỏi 4 tép

Hành tím 4 củ

Sả 4 cây

Gừng 1 củ

Riềng 1 củ

Sa tế 3 muỗng cà phê

Nước mắm 1/2 muỗng cà phê

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ tiêu) 1 ít

Bột ngũ vị hương 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm bò một nắng chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi đặc trưng của thịt bò!

- Đầu tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa qua với nước muối loãng, rồi rửa lại vài lần với nước sạch và để ráo nước. Ở công đoạn này, thay vì dùng nước muối pha loãng, bạn cũng có thể ngâm thịt bò với giấm trong khoảng 10 phút, hoặc dùng chanh chà xát trực tiếp lên thịt bò và để yên trong khoảng 5-10 phút, sau đó đem đi rửa lại với nước sạch là có thể khử hết mùi hôi của thịt hiệu quả rồi nhé.

- Tiếp đó, khi thịt bò đã ráo nước, bạn tiến hành thái thịt thành những miếng vừa ăn, với độ dày khoảng 1/3 lóng tay là đã xong khâu sơ chế thịt bò rồi nhé.

Bước 2: Xay các nguyên liệu

Sơ chế các nguyên liệu gia vị đi kèm!

- Trước tiên, gừng và riềng, bạn đem gọt hoặc cạo sạch vỏ, rồi rửa sạch và tiến hành thái lát là được nhé.

- Ớt, tiêu xanh và sả thì bạn đem rửa sạch và cắt thành những khúc nhỏ.

- Còn hành tím và tỏi, thì bạn tiến hành lột bỏ vỏ, rửa sạch và cắt nhỏ nhé (có thể để nguyên nếu củ nhỏ).

- Sau đó, bạn cho tất cả các nguyên liệu là gừng, riềng, tỏi, hành tím, ớt, tiêu xanh, sả vừa được sơ chế vào máy xay sinh tố, tiến hành xay nhuyễn hỗn hợp. Nếu không có máy xay, bạn có thể dùng cối để giã nhuyễn các nguyên liệu nhé.

Bước 3: Ướp thịt bò

Bạn để thịt bò ướp gia vị tối thiểu là 2 tiếng nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần thịt bò đã được sơ chế vào thau, sau đó lần lượt thêm các nguyên liệu là 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương vào, tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 3 phút cho thịt thấm bò thấm đều gia vị nhé.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho thêm 3 muỗng cà phê sa tế, 1 muỗng cà phê tương ớt và 1/2 muỗng cà phê nước mắm vào, trộn đều và để ướp thêm 3 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần nguyên liệu đã xay nhuyễn ở bước trên vào, trộn đều cho thịt thấm và ướp tối thiểu trong khoảng 2 tiếng là đạt nhé.

Bước 4: Phơi bò

Bạn đem thịt bò phơi trực tiếp dưới nắng từ 4-6 tiếng!

- Đến đây, sau khi thịt bò đã được ướp đủ thời gian, bạn tiến hành đặt từng miếng thịt lên mâm và phơi trực tiếp dưới ánh nắng từ 4 - 6 tiếng, lưu ý, sau khoảng 2 đến 3 tiếng thì bạn cần trở bề thịt để thịt được khô đều nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng lò nướng sấy ở nhiệt độ 80 độ trong 2 đến 3 tiếng, nếu không có điều kiện phơi nắng nhé.

Thành phẩm

Món bò một nắng mềm dai, đậm vị, ăn là ghiền!

Món bò một nắng dai mềm, thơm ngon, siêu hấp dẫn, thử một miếng là “đổ đứ đừ”. Bạn có thể dùng trực tiếp, hoặc nướng, chiên, hấp bò,...tất cả đều đơn giản và siêu kích thích vị giác hết nhé. Món này mà làm món nhậu nhâm nhi cùng ly rượu thì chuẩn khỏi bàn nhé!

Cách bảo quản bò một nắng

- Để giữ được trọn vị thơm ngon của bò một nắng, bạn cần cho bò một nắng vào túi ni lông có khóa zip kín, và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, là có thể dùng dần từ 1-2 tháng nhé.

- Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tăng thời hạn dùng của bò một nắng lên (nhiều hơn 2 tháng) thì nên bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh. Khi nào ăn, thì lấy ra để bên ngoài cho về lại nhiệt độ phòng rồi mới chế biến nhé.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Trên đây là công thức làm món bò một nắng - đặc sản Gia Lai, thơm ngon độc đáo tại nhà. Với công thức không quá phức tạp này, bạn hoàn toàn có thể mang đến món đặc sản với hương vị núi rừng này đến với bữa cơm gia đình nhà mình nhé. Vào những buổi tụ tập mà được nhâm nhi miếng thịt bò một nắng mềm dai, đậm đà hương vị này thì còn gì bằng nào?! Các chị em nhất định phải thử nhé!