Cách làm ba ba om chuối đậu đơn giản, thơm ngon và bổ dưỡng

Để có cách làm ba ba om chuối đậu chuẩn vị , trước tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Ba ba om chuối đậu là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Với hương vị thơm ngon, lạ miệng, món ba ba om chuối đậu còn cung cấp rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công thức nấu ba ba om chuối đậu chuẩn vị. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách làm ba ba om chuối đậu thơm ngon, bổ dưỡng.

Riêng đối với ba ba, bạn cần biết cách làm sạch để thịt không có mùi tanh và để món ăn dậy mùi thơm đặc trưng:

Chuối xanh: tước bỏ vỏ xanh bên ngoài, cắt khúc và ngâm vào chậu nước sạch có bỏ một chút muối để nhả bớt nhựa. Bạn nên cho một chút nước cốt chanh để chuối xanh không bị thâm. Sau đó, bạn luộc sơ qua chuối xanh, lưu ý không nên luộc kỹ sẽ làm nát chuối.

Mắm tôm và mẻ cho vào bát con khuấy đều lên.

Đậu phụ rửa sạch, cắt thành miếng sau đó cho vào chảo rán sơ qua.

Thịt ba chỉ thái miếng vừa ăn sau đó rán lên sơ qua cho chín bề mặt bên ngoài miếng thịt.

Trước khi làm món ăn, bạn cần tiến hành sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị đúng cách thì mới tạo nên hương vị chuẩn của món ba ba om chuối đậu:

Đầu tiên, bạn cần cắt tiết ba ba, khi nào thấy tiết chảy hết thì nhúng vào nồi nước đang sôi và lật qua lật lại cho đều. Sau đó, bạn làm sạch, loại bỏ lông và các mảng màu đen trên da của ba ba.

Kế tiếp, bạn mổ và loại bỏ nội tạng và đầu ba ba, lưu ý tránh làm vỡ ruột ba ba ra ngoài.

Làm thịt và sơ chế ba ba - Ảnh minh họa: Internet.

Sau đó, bạn chặt ba ba thành từng khúc vừa ăn, để ráo nước.

Bạn bỏ hỗn hợp mẻ và mắm tôm đã được lọc hết bã, các loại gia vị gồm nghệ, tỏi, riềng, sả, ớt và nêm một chút hạt nêm để ướp thịt ba ba.

Bạn ướp trong khoảng thời gian 20 phút để thịt ngấm đều và dậy mùi thơm.

Lưu ý khi sơ chế ba ba: Quá trình làm thịt và sơ chế ba ba nếu bạn không biết cách rất dễ dẫn tới thịt ba ba bị tanh hoặc có mùi không được hấp dẫn. Vì vậy, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Tuyệt đối không làm vỡ ruột ba ba vì khi ăn bạn có thể bị tiêu chảy.

Để cắt tiết ba ba, bạn cầm vào hõm chân ba ba để giữ, cho ba ba cắn vào chiếc đũa hoặc vật cứng.

Bạn tuyệt đối không đụng vào miệng ba ba khi cắt tiết, rất dễ bị ba cắn đứt tay.

Phần tiết ba ba bạn cần giữ lại, rượu tiết ba ba uống rất bổ, tốt cho sức khỏe.

Cách chế biến ba ba om chuối đậu

Sau khi đã sơ chế xong các nguyên liệu món ăn, bạn bắt tay vào chế biến dựa theo cách làm ba ba om chuối đậu dưới đây:

Bước 1: Xào thịt ba ba và chuối xanh

Trước tiên, bạn cần cho dầu nóng vào chảo, phi thơm hành và tỏi băm. Sau đó, bạn cho thịt ba ba đã ướp kỹ vào đảo đều, để lửa to và đảo nhanh tay cho đến khi thịt ba ba săn lại. Kế tiếp, bạn bỏ chuối xanh vào đảo chung với ba ba cho đến khi thấy chuối và ba ba đều ngấm các gia vị.

Phi thơm hành tỏi để xào ba ba và chuối - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 2: Om ba ba và các nguyên liệu

Bạn rót nước dùng vào nồi ba ba chuối xanh, mức nước vừa đủ sau đó đun lửa to cho đến khi nước sôi thì tiếp tục để sôi vài phút. Tùy theo nhu cầu ăn mà bạn có thể cho lượng nước nhiều hay ít. Nếu bạn muốn có nước chan với bún thì nên cho nhiều nước một chút, còn nếu chỉ sử dụng để làm món ăn mặn với cơm thì cho ít nước hơn.

Cho các nguyên liệu vào nấu cùng ba ba đến khi chín - Ảnh minh họa: Internet.

Tiếp theo, bạn bỏ đậu phụ và thịt ba chỉ đã sơ chế vào om chung trong nồi khoảng 5 phút. Bạn nêm gia vị vào nồi sao cho vừa miệng rồi cho cà chua vào nấu chung, lửa nên để thật nhỏ để nấu cho các nguyên liệu chín mềm.

Bước 3: Hoàn thành món ba ba om chuối đậu

Khi bạn thấy các nguyên liệu chín đều, món ăn mùi thơm thì cho các loại rau: hành lá, rau mùi, tía tô vào nồi và tắt lửa. Nếu bạn muốn ăn cay thì có thể bỏ thêm chút sa tế để món ăn vừa dậy mùi thơm, vừa tạo hương vị đậm đà, ấm nồng khi thưởng thức.

Cho các loại gia vị và rau thơm để có món hoàn chỉnh - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là cách làm ba ba om chuối đậu đơn giản mà thơm ngon, bổ dưỡng. Món ăn này được rất nhiều người ưa thích, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh thì ba ba om chuối đậu là lựa chọn tuyệt vời để mang lại cảm giác ấm cúng, hương vị đậm đà, thơm ngon trong bữa ăn. Công thức làm cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý một vài điểm như trên đây là đã có thể có được một món ăn tuyệt vời.