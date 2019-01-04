Cách ăn uống để không tăng cân dịp Tết

Dịp Tết với lịch nghỉ dài ngày, quay trở về với cha mẹ ở quê sẽ khiến các nàng khó kìm lòng trước những món ăn ngon và dễ bị tăng cân. Nhưng với những bí quyết sau đây, phái đẹp sẽ không còn phải canh cánh nỗi lo về cân nặng nữa.

Ăn nhiều hoa quả và rau xanh Ăn nhiều rau xanh và hoa quả sẽ không lo bị tăng cân Vào những ngày Tết các chị em hãy ăn thật nhiều hoa quả và rau bởi đây là những thực phẩm có lượng calo thấp nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất, dù có ăn nhiều cũng không sợ tăng cân. Hơn nữa, khi ăn nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho làn da, đặc biệt là giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm được lượng chất béo nạp vào cơ thể. Ăn chậm, nhai kỹ Để tránh tăng cân, các nàng hãy nhớ một nguyên tắc đó là “ăn chậm nhai kĩ” sẽ giúp cơ thể tiêu hóa tốt thức ăn và ăn ít hơn. Bởi vì khi nhai chậm sẽ giúp não nhận được tín hiệu no từ dạ dày và kịp thời dừng lại, tránh ăn nhiều, nạp nhiều calo hơn.

Chọn loại thịt giúp giải phóng mỡ Chọn loại thịt giúp giải phóng mỡ để ăn như thịt gà, thịt heo, thịt cừu Nếu như bạn đang lo lăng lượng calo chứa nhiều trong thịt động vật sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giảm cân thì bạn có thể chọn ăn phần thịt nạc để ăn. Bởi thịt nạc chứa các chất giúp giải phóng mỡ và cần nhiều thời gian để tiêu hóa nên tốt hơn cho dạ dày. Những loại thịt nạc nên ăn như thịt bò, thịt heo và thịt gà, nên chọn phần thịt phi lê hay đùi vì những vị trí này có tỉ lệ thịt nạc rất cao, vừa dễ ăn lại không lo tăng cân. Uống trà xanh hàng ngày Để tạo cảm giác no giả bạn hãy là uống 1, 2 ly nước trà xanh trước khi ăn. Ngoài ra, uống trà xanh còn có công dụng thanh lọc cơ thể, tăng cường quá trình trao đổi chất nhờ đó có thể đốt cháy chất béo và cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên uống nước trà xanh hàng ngày để luôn giữ được thân hình mi nhon như mong muốn.

Đừng bỏ bữa sáng Ngày Tết thói quen ăn uống của các bạn có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên nếu không muốn bị tăng cân thì bạn cần phải ăn sáng đầy đủ. Bởi khi ăn sáng, cơ thể chúng ta đã có năng lượng để hoạt động và khi đến bữa trưa và bữa tối sẽ ăn ít hơn, tránh được việc bị dư calo gây tăng cân. Tránh ăn thực phẩm chứa nhiều đường Để tránh tăng cân, bạn nên hạn chế ăn bánh kẹo ngọt, lựa chọn những loại nước ép trái cây không đường thay vì sử dụng nước ngọt có ga, bởi vì chúng quá nhiều năng lượng, không tốt cho dạ dày. Tránh để bụng đói Nên ăn nhẹ trước khi đi dự tiệc hoặc đi chơi Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các chị em không nên để bụng đói mà hãy ăn nhẹ trước khi đi chơi hay đi dự tiệc. Việc ăn nhẹ sẽ giúp cho bạn không nạp quá nhiều lượng thức ăn vào bụng. Do đó, bạn hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt để ăn nhẹ, sẽ rất hữu ích trong việc giảm cân, bởi loại thực phẩm này giúp nạp năng lượng nhanh và no lâu. Ngoài ra, để không bị tăng cân trong dịp Tết, bạn cần phải tránh uống nhiều rượu bia trong các bữa ăn vì chúng khiến bạn không kiểm soát được những thứ mình ăn. Hơn nữa, rượu còn làm tăng lượng calo vào cơ thể, gây tích lũy mỡ thừa, béo bụng. Không chỉ chú ý trong việc ăn uống, các bạn cũng cần thường xuyên tập thể dục để tiêu hao năng lượng. Bạn hãy dành ra 10-15 phút để thực hiện những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa… vừa tốt cho sức khỏe lại giúp giảm cân hiệu quả. Chắc chắn rằng chỉ cần bạn thực hiện theo đúng những mẹo nhỏ trên đây thì sẽ không phải lo lắng về vấn đề tăng cân trong dịp Tết, thân hình vẫn sẽ mi nhon như mong muốn, nóng bỏng đốt mắt người nhìn.

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