Các món ăn từ bí đỏ vừa ngon lại dễ làm, ai cũng thích

Hãy làm món ăn với bí đỏ ngon này vào cuối tuần và bạn sẽ có bữa sáng đơn giản và rất ngon miệng.

Món ăn từ bí đỏ cực dinh dưỡng và đặc trưng trong mùa thu Halloween này. Mẹ mà không biết tới các món ăn làm từ bí đỏ này thì thật đáng tiếc vô cùng. Nhanh nhanh tham khảo rồi chế biến món ngon chiêu đãi gia đình mình thôi nào.

- 0,5kg Bí đỏ

- 200g Bơ, 160g đường nâu, 3 quả trứng gà, 2 ống vani, 200g bột mì, 6g bột nở

Cách chế biến bánh bông lan từ bí đỏ

Bước 1: Các bạn rửa sạch bí đỏ, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ rồi hấp chín mềm, dùng thìa nghiền nhuyễn để vào 1 bát sạch.

Hấp và nghiền nhuyễn bí đỏ chuẩn bị làm bánh bông lan

Bước 2: Dùng máy hoặc lồng đánh bơ nhuyễn mịn, cho tiếp đường vào đánh bông cùng trong khoảng 4 phút. Thêm 3 quả trứng gà vào đánh nhuyễn cùng trong 3 phút. Cuối cùng, cho phần bí đỏ trong bát sạch và vani và trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất trong 2 phút.

Trộn đều hỗn hợp bơ, đường, trứng gà, bí đỏ và vani

Bước 3: Rây bột mì, được bột mịn lại rây tiếp bột nở và trộn đều cùng hỗn hợp trên. Dùng phớt đảo nhẹ nhàng và đều tay để không làm vỡ bọt khí trong hỗn hợp, tránh bánh khó nở.

Trộn đều hỗn hợp với bột mì và bột nở làm cốt bánh bông lan bí đỏ

Bước 4: Nướng bánh: Cho bánh vào khuôn, có thể phết bơ hoặc dùng giấy nến. Nướng ở 170oC trong 20-30 phút đến khi bánh chín vàng. Để nguội 10 phút.

Bước 5: Đánh bông đường, kem phô mai và vani trong tô cho đến khi được hỗn hợp mịn. Chuyển sang túi zip-top. Cắt một lỗ nhỏ ở góc của túi, trang trí hình mạng nhện trên bánh.

Chế biến món ăn từ bí đỏ: Bánh bông lan ngon đẹp mắt

Bánh bông lan bí đỏ thơm ngon, thêm trang trí xinh yêu cực kỳ hợp trong ngày Halloween. Mẹ đừng quên làm món ăn từ bí đỏ dễ làm trong mùa Thu này.

Các món ăn làm từ bí đỏ: Súp bí đỏ hấp dẫn

Tin rằng súp bí đỏ dễ làm này sẽ trở thành một món ăn ngon dinh dưỡng yêu thích của cả nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 0,5 kg bí đỏ,

- 50g bơ,

- 30ml kem tươi,

- 100ml sữa tươi không đường,

- Hành tây 1 củ, 1 củ tỏi,

- 3-4 lát bánh mì sandwich (có thể có hoặc không), vài cọng ngò trang trí.

- Gia vị: Dầu ăn, dầu olive, muối, tiêu, hạt nêm.

Hướng dẫn cách nấu súp bí đỏ

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu:

- Bí đỏ mua về gọt vỏ, bỏ hạt, rửa sạch, cắt từng miếng chữ nhật dày 3cm.

- Hành tây mua về rửa sạch, cắt hạt lựu.

- Bánh mì cắt miếng vuông 1cm.

Sơ chế các nguyên liệu nấu món súp bí đỏ ngon miệng

Bước 2: Nấu súp bí đỏ

- Đặt chảo lên bếp, để lửa vừa, cho bơ cùng dầu oliu vào, đợi bơ chảy hết, cho tỏi băm và hành tây vào xào, đảo đều.

- Cho thêm bí đỏ vào xào cùng, nêm nếm gia vị. Lưu ý, xào khi canh bí đỏ hơi vàng xém để súp có màu đẹp và dậy mùi thơm hơn.

- Cho thêm nước ngập bí đỏ, để lửa to. Khi sôi bí chín mềm thì hạ nhiệt độ xuống rồi cho kem tươi và sữa tươi vào đun cùng, đun trong 2-3 phút khi sôi lại thì tắt bếp, để nguội bớt.

- Cho hỗn hợp ấm vào máy xay sinh tố, cho thêm chút nước để hỗn hợp không đặc quá rồi ấn xay nhuyễn. Khi hỗn hợp được độ sánh mịn đúng ý thì có thể rây lại hỗn hợp 1 lần nữa, nêm gia vị vừa miệng rồi đun sôi nhẹ lại, tắt bếp, mang ra bát, trang trí ngò bên trên để cả nhà thưởng thức.

Súp bí đỏ: Món ăn với bí đỏ nhiều người yêu thích

Bánh mì sandwich các bạn ăn cùng hoặc đem chiên vàng ăn cùng súp đều phù hợp.

Mách bạn cách làm bánh mì bí đỏ

Thưởng thức một lát bánh mì bí đỏ mềm, ngọt nhẹ bất cứ lúc nào - nó hoàn hảo với bữa sáng, bữa ăn nhẹ buổi chiều hoặc như một món ngọt sau bữa tối.

Bật mí cách làm bánh mì bí đỏ dễ làm tại nhà

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 100g bơ lạt,

- 160g bột mì,

- 120g đường nâu,

- 120g đường cát,

- 2 thìa cà phê bột nở,

- 1 thìa cà phê muối nở,

- 2 thìa cà phê bột quế,

- 3/4 thìa cà phê bột đinh hương,

- 250g bí ngô,

- 2 quả trứng gà,

- 60g Buttermilk,

- 1 thìa cà phê vani, ít hạt bí

Cách làm bánh mì bí đỏ

Bước 1: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt từng miếng 5cm, hấp chín mềm rồi dùng thìa nghiền nhuyễn bí ngô.

Bước 2: Trộn đều sữa tươi, bơ nóng chảy, bí đỏ nhuyễn, 1 quả trứng gà, bột quế trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất trong 4 phút. Thêm đường, muối trộn đều trong 2 phút. Thêm men vào trộn đều tiếp.

Bước 3: Thêm bột mì vào âu trộn trộn đều rồi nhồi bột nhẹ nhàng bằng tay. Khi bột dính dính thì dùng màng bọc thực phẩm hoặc khăn ẩm bọc kín âu, để bột nghỉ 15 phút.

Bước 4: Tiếp tục nhồi bột đến khối đồng nhất mịn, mềm, đàn hồi, hơi dính khi chạm vào nhưng không dính hẳn vào tay, kéo được thành màng mỏng nhưng không rách là chuyển sang ủ bột trong khay hoặc âu. Phết một lớp dầu ăn mỏng quanh khuôn và quanh bột để bột không bị khô trong thời gian ủ. Bọc khay/âu bằng khăn ẩm, ủ trong 45-70 phút đợi bột nở.

Bước 5: Ủ bột xong thì nhồi lại 2-3 phút nữa cho bột mịn. Chia bột thành từng phần nhỏ, mỗi phần khoảng 30g. Vê chúng thành hình tròn, ấn dẹt dẹt hai đầu trông hơi giống hình dáng quả bí ngô rồi, hạt bí ngô cắm một đầu tạo hình núm bí ngô, dùng dao hoặc lưỡi kéo đã được nhúng trong dầu cắt tạo hình nếp bí đỏ quanh miếng bột như hình bông hoa.

Hoặc bạn có thể dùng chỉ buộc quanh bánh sẽ cho tạo hình quả bí ngô trông tự nhiên hơn.

Vo tròn từng nắm nhỏ rồi ấn bẹt hai đầu tạo hình bí ngô

Bước 6: Xếp gọn các bột hình bí ngô trên khay lớn, phết dầu mỏng lần nữa để ủ tiếp lần 2 đợi bột nở khoảng 75%.

Bước 7: Trong thời gian ủ lần 2 gần xong thì tiến hành làm nóng lò ở 180oC trong 20 phút.

Tiếp đập 1 quả trứng đánh trộn đều lòng trắng lòng đỏ với chút nước, lọc qua rây, quét một lớp trứng mỏng này xung quanh bột bánh hình bí ngô trước khi đưa vào lò. Điều này sẽ giúp bánh mì bí ngô sau nướng sẽ bóng và có màu vàng thật đẹp.

Bước 8: Nướng bánh ở 180oC trong 20 phút khi bánh chín vàng. Khi nướng chia làm 2 lần một lần 16 phút, 1 lần 4 phút. Lần nướng 2 xoay mặt bánh để bánh chín đều. Không nướng quá 20 phút vì bánh sẽ dễ bị khô.

Bánh nướng xong phết bơ chảy lên mặt bánh, sau khi bơ ngấm vào bánh thì bề mặt bánh sẽ bóng sáng và thơm hơn.

Bánh mì bí đỏ hấp dẫn ngày lễ Halloween

Món ngon từ bí đỏ: Trứng tráng bí đỏ lạ miệng

Trong các món ăn làm từ bí đỏ, có thể nhiều bạn không biết đến món trứng tráng bí đỏ thơm ngọt mà không hề ngấy, là bữa ăn sáng dinh dưỡng chế biến chỉ trong 20 phút mà bạn nên thử chiêu đãi cả gia đình.

Cách làm đơn giản như sau:

Hướng dẫn cách chế biến món ăn từ bí đỏ lạ miệng, dinh dưỡng

Bước 1: Đập 3 quả trứng nêm với muối, tiêu đánh trộn đều.

Bước 2: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt sợi nhỏ, dài khoảng 3cm. Hành tươi cắt từng đoạn cũng khoảng 3cm. Trộn đều với trứng ở trên.

Bước 3: Bắc chảo trên bếp, để lửa nhỏ, cho dầu olive, chiên mỗi mỗi mặt khoảng 5 phút để chín đều. Khi ăn có thể rắc vừng và ăn cùng xì dầu hoặc tương ớt để tăng hương vị.

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Thưởng thức món ăn từ bí đỏ mới lạ đầy dinh dưỡng

Bật mí cách làm món bí đỏ chiên hấp dẫn

Bí đỏ chiên có mùi còn ngọt và thơm hơn hẳn so với khoai tây chiên. Bạn yêu thích khoai tây chiên thì món bí đỏ chiên sẽ là món tiếp theo lọt vào danh sách khoái khẩu của bạn.

Bí đỏ chiên, món ăn với bí đỏ giòn rụm

Hướng dẫn cách làm bí đỏ chiên

Bước 1: Bí đỏ mua về rửa sạch, gọt vỏ, loại bỏ hạt, thái thành từng miếng con chì có độ dài 5cm đều nhau.

Bước 2: Rây bột mịn rồi thêm chút nước và muối, khuấy đều thành hỗn hợp sánh sền sệt đồng nhất.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp đun lửa to, đến khi dầu sôi thì cho bí đỏ được nhúng qua hỗn hợp sánh mịn ở bước 2 vào chiên vàng tươi.

Bước 4: Khi chín thì vớt bí đỏ ra đĩa lót giấy thấm dầu hoặc giấy ăn để giảm lượng dầu bám trên thức ăn. Đợi nguội bớt có thể ăn luôn.

Bí đỏ chiên làm rất nhanh và đơn giản, ăn kèm tương cà và tương ớt trong thời tiết se se lạnh mùa thu hay trong đêm Halloween thì vô cùng hợp. Nhất là với bạn nào không thích ăn rau thì đây chính là món bổ sung chất xơ ngon miệng.

Các món ăn từ bí đỏ như súp bí ngô, bánh mì bí ngô, bánh bông lan bí ngô,... công thức chế biến món ăn từ bí đỏ thật ngon miệng và bắt mắt và rất nhiều các món ăn làm từ bí đỏ hấp dẫn khác. Bạn và gia đình sẽ đắm chìm trong các món ăn với bí đỏ ngon nhất, cho dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối!