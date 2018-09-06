Các mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

Vào bếp 06/09/2018 15:06

Nếu chẳng may lỡ tay cho quá nhiều bột canh hay nước mắm thì cũng đừng lo vì với những mẹo chữa thức ăn bị mặn dưới đây, bất kể là món gì cũng đều có thể giảm mặn cực kỳ nhanh chóng, hiệu quả.

Làm gì khi món ăn bạn dự định đãi khách bị mặn bởi nêm nếm quá tay? Nếu nhà không có thừa nguyên liệu chính của món ăn để thêm vào cho giảm bớt vi mặn thì bạn cũng có thể tham khảo các mẹo chữa cháy cực nhanh khi thức ăn bị mặn dưới đây, đảm bảo đơn giản và hiệu quả tức thì.

Các mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn đơn giản mà hiệu quả bất ngờ - Ảnh 1

Nếu không có những mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn, chắc hẳn món ăn sẽ trở thành “thảm họa”

Cách giảm mặn cho các món canh, súp

Thêm nước là sự lựa chọn hàng đầu cho những món canh, súp bị mặn mà không làm thay đổi hương vị cơ bản của thức ăn. Tuy nhiên, có một vài cách khác cũng hiệu quả không kém. Đó là cách sử dụng các nguyên liệu có khả năng hút các tinh thể muối trong nồi nước dùng, giúp giảm độ mặn của món ăn.

Các mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn đơn giản mà hiệu quả bất ngờ - Ảnh 2

Thêm nước vào thức ăn bị mặn là cách nhanh và hiệu quả nhất

Khi thấy nồi canh, súp bị mặn, bạn nên đập ngay 1-2 lòng trắng trứng vào nồi nước dùng đang sôi, sau đó có thể hớt lòng trắng trứng ra, vị mặn sẽ giảm hẳn. Nếu không muốn rau củ trong nồi nước canh bị ngấm mặn, tốt nhất bạn nên vớt hết ra, chỉ để lại nước rồi sau khi đun nước dùng với lòng trắng trứng để giảm mặn thì mới thả rau củ lại nồi.

Các mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn đơn giản mà hiệu quả bất ngờ - Ảnh 3

Lòng trắng trứng, khoai tây là những cách phổ biến khi xử lý canh, súp bị mặn

Khoai tây cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bạn nên gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát dày vừa phải, đủ để khoai không bị nấu nhừ trong nồi canh, sau đó thả khoai vào nồi đun khoảng 15 phút để khoai hút hết vị mặn. Cà chua cũng có tác dụng tương tự nhưng chỉ phù hợp với những món canh có thể kết hợp cùng cà chua mà thôi.

Lấy 1 chiếc khăn xô, bọc 1 nắm cơm vào rồi buộc chặt lại để cơm không thể lọt ra ngoài. Sau đó, bạn chỉ việc thả bọc cơm vào nồi canh đang đun sôi, đợi khoảng 10-15 phút rồi vớt ra là được.

Cách chữa thức ăn khác bị mặn

Cách nhanh nhất để gia giảm cho món ăn bớt đi độ mặn chính là bạn cho thêm các gia vị khác như đường hoặc giấm, chanh. Đặc biệt, đường có tác dụng giảm mặn rất tốt, đẩy vị ngọt lên. Còn giấm hay chanh tươi thì bạn chỉ nên cân nhắc cho khoảng 1-2 thìa cà phê vào món ăn để không làm thay đổi nhiều hương vị.

Các mẹo chữa cháy khi thức ăn bị mặn đơn giản mà hiệu quả bất ngờ - Ảnh 4

Đường có khả năng giảm vị mặn rất tốt cho các món ăn, làm tổng thể trở nên dịu và dễ ăn hơn

Tương tự như đường, mật ong cũng có thể được thêm vào các món ăn để vừa giảm mặn, vừa giúp thức ăn chín mềm, thơm ngon hơn. Tuy nhiên, mật ong cũng kị khá nhiều dạng thực phẩm nên bạn cần cân nhắc trước khi cho vào.

Ngoài ra, đối với các món xào, bạn có thể thêm các loại rau củ khác xào chung để giảm bớt vị mặn như hành tây, rau mùi, hành lá, cà rốt,... Đừng quên bỏ thêm chút hạt tiêu thơm trước khi tắt bếp để những hương vị khác nhau hòa quyện lại sẽ làm giảm bớt đi cảm nhận về vị mặn của thức ăn.

Mẹo “nhỏ nhưng có võ“ giúp chữa mặn cho mọi món ăn, hiệu nghiệm vô cùng

Mẹo “nhỏ nhưng có võ“ giúp chữa mặn cho mọi món ăn, hiệu nghiệm vô cùng

Mẹo “nhỏ nhưng có võ“ giúp chữa mặn cho mọi món ăn, hiệu nghiệm vô cùng ai cũng nên giắt lưng.

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