Bỏ túi cách nấu chè kho miền Bắc thơm ngon đơn giản

Chỉ với 2 nguyên liệu chính là đậu xanh và đường kính, cách nấu chè kho miền Bắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi bà nội trợ phải thật khéo léo và tỉ mỉ trong từng bước thực hiện. Dù là chè kho đậu xanh Hà Nội, chè đỗ đãi ở Bắc Giang hay các loại chè kho khác, cũng đều có một điểm chung là hương vị đỗ xanh quyện lại cùng đường tạo nên món ăn ngọt ngào đậm vị trong ngày đầu xuân năm mới.

Chè kho là món ăn truyền thống từ xa xưa của người miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán

- Đường kính trắng: 1.3kg

- Vani: 1 ống

- Vừng rang: 100g

- Muối tinh

- Lá nếp (nếu không có thì có thể bỏ qua)

- Nồi hấp, nồi khuấy chè, máy xay sinh tố, rây lọc

Với những nguyên liệu trên, có thể làm thành khoảng 5 đĩa chè kho đủ để đem dâng cúng hoặc cho cả gia đình thưởng thức trong suốt mấy ngày tết.

Đậu xanh nấu chè kho phải chọn loại đều hạt, không có hạt lép

Cách nấu món chè kho đậu xanh miền Bắc

Món chè kho đậu xanh vốn là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp lễ tết hay trên mâm cỗ cưới của người miền Bắc. Từ xa xưa, chè kho đã trở thành một nét đẹp ẩm thực thanh tao và nhẹ nhàng, phù hợp để dâng cúng ông bà tổ tiên trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Cách nấu chè kho khá đơn giản nhưng đòi hỏi người làm phải thao tác đúng để chè kho không bị dính nồi, cháy khét hoặc khô queo lại trước khi kịp múc vào đĩa. Bởi vậy, người làm chè kho cũng cần lưu ý thực hiện đúng theo các bước hướng dẫn để nấu chè kho đúng cách nhất, giúp chè thành phẩm có hương vị thơm ngon, bảo quản được lâu suốt mấy ngày tết mà không bị chảy nước hay bị mốc.

Bước 1: Đãi và ngâm đỗ xanh

Đỗ xanh để làm chè kho nên là loại đỗ ngon, hạt mẩy và đều. Sau khi mua về nên đãi sạch để loại bỏ những bụi bẩn, tạp chất có trong hạt đỗ.

Sau đó, ngâm đỗ xanh trong nước lạnh ít nhất 6-8 tiếng với chút muối tinh hoặc có thể ngâm đỗ qua đêm để hạt đỗ nở ra, mềm hơn khi nấu.

Ngâm đỗ xanh trước để hạt đỗ khi hấp nở đều, nhanh mềm

Bước 2: Hấp đỗ xanh

Lá nếp rửa sạch, cho vào nồi nước bên dưới chõ hấp để tạo mùi thơm tự nhiên khi hấp đỗ xanh. Khi đỗ xanh đã nở ra, đem rửa lại một lần nữa cho sạch rồi rải đều vào nồi hấp khoảng 40 phút đến khi hạt đỗ chín mềm thì bỏ ra.

Cho đỗ xanh đã hấp vào máy xay sinh tố cùng khoảng 100ml nước, xay nhuyễn rồi lọc lại một lần nữa qua rây để cho đỗ xanh được nhuyễn mịn.

Bước 3: Nấu chè kho đậu xanh

Đỗ xanh sau khi đã xay nhuyễn thì bỏ vào nồi lớn, cho thêm đường vào, vặn lửa nhỏ liu riu rồi khuấy đều tay. Khuấy liên tục trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đến khi chè kho sánh lại và bắt đầu khó khuấy hơn mới đạt.

Khi sên đỗ xanh, lưu ý nên liên tục khuấy đều tay và canh cho lửa nhỏ để đỗ xanh không bị dính nồi sẽ tạo ra mùi khê khó chịu cho món chè. Bởi vậy, khi khuấy đỗ xanh, bà nội trợ cần kiên nhẫn và chú ý khuấy liên tục.

>>> Xem thêm:

- Cùng hội chị em “mày mò” cách nấu chè khoai lang dẻo tại nhà

Khi nấu chè, cần khuấy đều tay và liên tục để chè thơm ngon, không bị khét

Bước cuối cùng khi chè đã đạt, có thể cho thêm vài thìa nước cốt dừa cho thơm. Tuy nhiên khi cho nước cốt dừa, nếu không bảo quản kỹ hoặc để vài ngày chè có thể bị thiu hoặc dễ mốc. Do đó, tùy điều kiện mà có thể cân nhắc nên cho thêm nước cốt dừa hay không.

Khi chè đã đạt, nhanh tay bỏ 1 ống vani vào, khuấy cho tan đều rồi lấy muôi múc thật nhanh ra đĩa, ra tô hoặc đổ vào khuôn theo sở thích. Chè kho khi đã chín cần phải múc thật nhanh để không bị khô lại không thể tạo hình như mong muốn.

Chè kho có thể để ở bên ngoài nếu thời tiết không quá nóng ẩm, hoặc có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để chè đông hoàn toàn lại là có thể đem ra ăn. Khi ăn, úp chè từ khuôn hoặc từ tô ra đĩa sẽ tạo thành hình đẹp mắt, rắc thêm một chút vừng rang lên trên.

Chè kho nấu chuẩn khi cắt ra dễ dàng, cầm không bị dính tay

Chè kho nấu ngon chuẩn vị miền Bắc là món chè kho có bề mặt nhuyễn mịn, thơm ngọt, có thể dùng dao cắt thành miếng mà không bị vỡ, cầm khô không dính tay hay chảy nước. Để làm được điều đó, từ khâu xay đỗ hay khuấy đỗ khi nấu chè cần phải rất tỉ mỉ và đều tay.

Chè kho là món ăn truyền thống của miền Bắc trong ngày Tết nguyên đán, ngon nhất khi ăn kèm xôi vò đỗ xanh hoặc thưởng thức cùng tách trà ấm nóng trong ngày se lạnh. Vị ngọt của chè hòa cùng chút đắng của trà sẽ giúp cho ngày Tết thêm đậm đà hương vị và thật đáng nhớ.