Bật mí cách chế biến nấm rơm kho tiêu vừa ngon vừa dễ làm

Để nấu món nấm rơm kho tiêu cho 3 - 4 người ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- Ớt tươi nguyên trái

Lưu ý: Để cách nấu nấm rơm kho tiêu xanh thơm ngon chuẩn vị, bạn nên tỉ mỉ chọn nấm rơm búp nhỏ, còn cứng và tròn đều. Tránh chọn những búp đã nở bung hay mềm nhũn không ngon.

2. Các bước nấu món nấm rơm kho tiêu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ngâm nấm rơm với nước muối -Ảnh: Internet

- Nấm rơm cắt bỏ phần chân gốc rồi rửa sạch với nước muối pha loãng hoặc ngâm trong nước vo gạo khoảng 10 phút để nấm được làm trắng, không còn dính tạp chất và khử mùi rơm bám trên nấm. Sau đó, vớt nấm ra để ráo.

- Tiêu xanh, ớt tươi nguyên trái rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Ướp gia vị

Ướp nấm với gia vị sao cho vừa ăn -Ảnh: Internet

Sau khi nấm đã ráo nước, bắt đầu cho nấm vào xoong rồi lần lượt cho nước tương, hạt nêm, dầu ăn vừa khẩu vị và sở thích của bạn vào rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút.

Nấm ướp càng lâu thì cách chế biến nấm rơm kho tiêu sẽ càng ngon và thấm vị.

Bước 3: Chế biến nấm rơm kho tiêu xanh

Nấu nấm rơm -Ảnh: Internet

Đặt xoong nấm rơm đã ướp lên bếp và đun cho đến khi nước trong nồi sền sệt thì cho tiêu xanh, ớt tươi nguyên trái và dầu mè vào.

Cho tiêu xanh, ớt tươi, dầu mè vào nồi nấm -Ảnh: Internet

Hạ lửa, đun liu riu để các gia vị ngấm đều vào món ăn thì tắt bếp.

Nấm rơm kho tiêu xanh là món ăn rất hấp dẫn và lôi cuốn vị giác -Ảnh: Internet

Sau đó, trình bày nấm rơm kho tiêu xanh ra đĩa và cùng gia đình thưởng thức món ăn đậm đà, hấp dẫn này với cơm nóng, rau xanh hay dưa deo cực ngon miệng và đưa cơm.

Nấm rơm kho tiêu xanh ăn kèm với cơm và dưa leo -Ảnh: Internet

Chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã giúp cả nhà có bữa ăn chất lượng, cải thiện sức khỏe giữa các món thịt cá nhiều đạm, nhiều béo. Cách làm nấm rơm kho tiêu chay thực sự đơn giản và dễ thực hiện vô cùng.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng vào bếp với cách chế biến nấm rơm kho tiêu thôi nào!

Chúc các bạn thành công!