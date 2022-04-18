8 cách ướp gà chiên thơm ngon không phải ai cũng biết

Gia vị: Bột canh, nước mắm, đường, dầu ăn, và tất nhiên là không thể thiếu ngũ vị hương rồi

Ướp gà là một trong những bước vô cùng quan trọng khi chế biến món gà chiên, gà nướng. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn 8 cách ướp gà chiên thơm ngon chỉ với 10 phút đồng hồ. Cùng tìm hiểu các bạn nhé!

Bạn có thể lựa mua đùi gà hoặc cánh gà hay bất kỳ bộ phận nào mà các bạn thích để chế biến món gà ướp ngũ vị hương. Nhưng đầu tiên cần phải sơ chế thật sách trước khi nấu nhé.

Cách ướp gà chiên ngũ vị hương

Thịt gà làm sạch, rửa kỹ cùng với nước muối và nước cho đến khi hết mùi hôi và để ráo. Chặt gà thành từng miếng nhỏ vừa ăn theo ý thích (miếng gà nên chặt đều nhau nhé).

Hành, tỏi khô bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao băm nhỏ. Cà rốt, dưa chuột, rau mùi rửa sạch.

Bước 2: Ướp gà

Ướp gà đã được chặt nhỏ cùng với gia vị gồm: hành tỏi băm, bột canh, nước mắm, đường, dầu ăn và ngũ vị hương. Trộn đều, ướp trong khoảng 30 phút để gia vị ngấm và trong miếng gà.

Bước 3: Chiên gà

Mang gà đã ướp xong đi chiên ngập dầu, chiên với lửa vừa cho gà chín đều từ trong ra ngoài. Sau khi gà đã chín thì các bạn chiên gà với lửa lớn hơn để da gà được vàng và giòn hơn.

Bước 4: Hoàn thành món gà ướp ngũ vị hương chiên

Khi gà đã chín vàng thì các bạn vớt gà ra để ráo dầu rồi xếp ra dĩa và trang trí theo ý thích. Như vậy là các bạn đã hoàn thành món gà ướp ngũ vị hương chiên rồi.

Cách ướp gà chiên mật ong

Những miếng gà ướp mật ong đậm đà, dậy mùi mật ong sẽ khiến cho bạn mê mẩn đấy, cùng tìm hiểu cách làm gà ướp mật ong chiên nào.

Các nguyên liệu làm gà ướp mật ong

Thịt gà: 500g

Tỏi khô

Mật ong

Nước tương

Vừng trắng

Mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn…

Cách làm món gà ướp mật ong chiên

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bạn có thể chọn mua bất kỳ bộ phận nào của con gà như cánh gà, đùi gà, ức gà… để chế biến món gà ướp mật ong chiên.

Đầu tiên, các bạn mang gà đi rửa sạch, sau đó để ra rổ cho ráo nước và chặt miếng vừa ăn. Vừng trắng rang chín, thơm. Tỏi khô bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

Bước 2: Ướp gà

Ướp gà cùng với tỏi băm, 1 chút nước tương, mật ong, mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn trong vòng 30 phút.

Cách ướp gà chiên mật ong

Bước 3: Chiên gà

Cho gà vào nồi để chiên vàng đều 2 mặt rồi vớt gà ra.

Bước 4: Sốt gà

Trộn 3 thìa cafe mật ong cùng với 2 thìa nước tương, khuấy đều (tùy thuộc vào độ mặn, nhạt của nước tương mà các bạn có thể điều chỉnh cho thích hợp).

Cho 1 thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho hỗn hợp vừa mới trộn vào đun sôi. Sau đó, các bạn cho gà đã chiên vào, vặn lửa nhỏ, đun đến khi thấy nước sốt sệt, ngấm vào thịt gà thì tắt bếp.

Bước 5: Hoàn thành món gà ướp mật ong chiên

Cho gà ra dĩa, rắc thêm một chút vừng trắng đã rang chín lên là các bạn đã hoàn thành xong món gà ướp mật ong chiên rồi.

Cách ướp gà chiên nước tương

Nguyên liệu làm món gà ướp nước tương chiên

Thịt gà

Nước tương

Dầu hào

Dầu ăn

Tỏi khô

Cách làm gà ướp nước tương chiên

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà là sạch, rửa cùng với muối và nước cho hết mùi hôi rồi để ráo. Sau đó, bạn dùng dao chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tỏi khô bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt gà

Ướp thịt gà với tỏi băm nhỏ, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương. Đảo đều và ướp từ 3 – 4 tiếng cho ngấm gia vị

Cách ướp gà chiên nước tương

Bước 3: Chiên gà

Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, thả gà vào và tiến hành chiên ngập dầu với lửa vừa để gà chín dần. Chiên cho gà vàng giòn đều các mặt, dậy mùi thơm thì vớt ra để ráo dầu và bày lên dĩa, trang trí thêm theo ý thích.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món gà ướp nước tương chiên rồi đấy.

Cách ướp gà chiên sữa tươi

Cách ướp gà độc đáo, mới lạ này sẽ khiến cho món gà của bạn được thơm ngon lắm đấy. Cùng làm gà ướp sữa tươi nhé.

Nguyên liệu làm gà ướp sữa tươi

Thịt gà (ngon nhất là sử dụng phần cánh)

Gia vị ướp thịt: sữa tươi, tỏi băm, hạt tiêu, muối

Bột áo: bột mì, bột ngô, bột cà ri

Nước sốt: hành, tỏi băm, nước sốt cà chua, đường, mật ong, xì dầu

Các bước làm gà ướp sữa tươi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà làm và rửa sạch, để ra rổ cho ráo rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Hành, tỏi khô bóc bỏ vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt

Ướp thịt gà cùng với gia vị gồm: sữa tươi, tỏi băm, hạt tiêu và một ít muối. Cần ướp thịt gà ít nhất 20 – 30 phút.

Cách ướp gà chiên sữa tươi

Bước 3: Trộn bột

Trộn đều các loại bột: bột mì, bột ngô, bột cà ri trong 1 chiếc túi zip lớn theo tỉ lệ bột mì và bột ngô là 1:1, bột cà ri cho vào tùy sở thích.

Bước 4: Trộn gà vào bột

Vớt thịt gà ra, để ráo nước rồi cho vào một cái túi bột lắc đều. Lắc cho đến khi bột phủ kín đều thịt gà là được.

Bước 5: Chiên gà

Chiên gà ngập dầu. Để thịt gà chiên được ngon giòn thì các bạn có thể chiên làm 2 lần. Lần 1 chỉ cần chiên gà sơ, sau đó các bạn lấy ra để nguội trong khoảng 10 phút rồi mới cho vào chiên lại lần 2 để miếng gà vàng đều và giòn.

Bước 6: Nấu nước sốt

Phi thơm hành tỏi băm rồi cho toàn bộ nguyên liệu còn lại vào phần sốt rồi đảo đều cho tan hết gia vị và sôi lên.

Bước 7: Hoàn thành món gà ướp sữa tươi

Cuối cùng, đảo đều thịt gà cùng với sốt trên lửa vừa khoảng 1 phút nữa là hoàn thành. Cho gà ra dĩa và trang trí thêm cho đẹp mắt.

Cách ướp gà rán BBQ mới lạ cực ngon miệng

Với cách ướp gà chiên BBQ này, các bạn có thể sử dụng rán hay nướng than đều được nhá. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là công thức gà rán nhất định khiến tất cả mọi người đều hài lòng.

Nguyên liệu

½ con gà, nên dùng gà ta tươi ngon.

1 thìa dầu ăn, 1 thìa đường, 2 thìa ớt bột, muối ăn

2 thìa mật ong, hành, tỏi, hạt tiêu, 1 thìa nước tương

1 quả cà chua, 1 thìa mù tạt, ½ cốc nhỏ nước lọc.

Cách chế biến

Bước 1: Làm nước sốt BBQ để ướp gà

Đặt chảo lên bếp lửa, cho dầu ăn vào và chờ đến khi dầu nóng thì cho hành, tỏi vào và phi thơm.

Cách ướp gà rán BBQ mới lạ cực ngon miệng

Cho cà chua đã được thái hạt lựu vào và đảo đều tay. Thêm một ít gia vị mù tạt, mật ong, nước tương, nửa cốc nước lọc nhỏ và hạt tiêu. Đun hỗn hợp sốt sôi lên thì bắc ra, đậy vung trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Cách ướp gà rán BBQ

Bạn chờ nước sốt thịt nguội để món gà BBQ thêm phần đậm vị, đổ lên thịt gà, xoa đều để gia vị ngấm vào trong gà.

Bạn cho gà lên chảo rán hoặc nướng dưới bếp than hoa cho chín. Sau đó bày ra dĩa và thưởng thức cùng gia đình. Vậy là đã có được món gà rán/nướng BBQ ngon như ngoài quán rồi nhé!

Cách ướp gà chiên nước mắm

Nguyên liệu

5 cánh gà

Hành khô, tỏi, dầu ăn, muối, nước mắm, tiêu xay, hạt nêm, đường

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cánh gà rửa sạch, chà muối để khử mùi tanh, xả lại sạch với nước rồi để ráo, sau đó chặt nhỏ tùy ý.

Lấy củ hành khô, tỏi, bóc vỏ, băm nhuyễn

Lấy tiếp 10-12 tép tỏi, đập dập và xắt hạt lựu nhỏ, để riêng.

Cho cánh gà vào tô, ướp ⅓ muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, vắt nước hành tỏi băm vào thịt gà, giữ lại bã, trộn đều và ướp khoảng 20 phút.

Pha nước mắm theo công thức 3 thìa nước mắm + 2 thìa đường + tiêu khuấy tan hỗn hợp.

Cách ướp gà chiên nước mắm

Bước 2: Chế biến

Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo và đợi đến khi dầu nóng thì cho cánh gà vào chiên với lửa vừa. Tiến hành chiên đến khi các mặt thịt chuyển sang màu vàng đều là gà chín (thời gian khoảng 15-20 phút).

Sau khi chiên xong, các bạn đồ đầu thừa ra, cho vào 1 muỗng dầu ăn mới vào chảo phi hành tỏi đã chuẩn bị, khi phi thơm tỏi thì bạn vớt ra.

Đổ phần bã hành tỏi vào phi thơm, cho thêm một bát nước mắm đã pha vào chảo, vặn lửa lớn, cho hết cánh gà đã chiên vào đảo đều trong vòng 3-4 phút. Sau đó bạn trộn tỏi phi vào, tắt bếp và nhấc chảo ra khỏi bếp.

Trình bày món gà chiên ra dĩa và bắt tay vào thưởng thức ngay thôi nào.

Đổ phần bã hành tỏi băm nát vào phi thơm, đổ bát nước mắm vào chảo, vặn lửa nhỏ nhất, cho hết cánh gà đã chiên vào chảo nước mắm đảo đều 3-4 phút, trộn tỏi đã phi vào, tắt bếp, nhấc chảo ra khỏi bếp.

Trình bày cánh gà chiên ra chảo là bạn đã có món cánh gà chiên nước mắm thơm lừng rồi!

Cách ướp gà chiên bột

Nguyên liệu

Cánh gà: 500g (bạn có thể chọn mua đùi tùy theo sở thích)

Trứng gà ta: 2 quả

Bột chiên giòn: 1 gói

Bột chiên xù cam: 1 gói

Rau mùi: 50g

Xà lách: 2 cây

Gừng: 1 nhánh nhỏ

Gia vị: Muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế cánh gà

Cánh gà mang đi rửa sạch cùng với nước có pha một ít muối và gừng giã nhỏ để thịt gà được thơm hơn khi chế biến.

Tiếp đến là tiến hành ướp thịt cùng với gia vị gồm: 2 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu cho món gà chiên bột đậm đà hơn.

Cách ướp gà chiên bột

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Gừng tươi để nguyên vỏ, rửa sạch rồi giã nhỏ. Trứng gà đánh tan cùng với một ít muối. Rau mùi nhặt rồi rửa lại thật sạch và thái khúc 3cm. Bột chiên giòn, bột chiên xù đổ ra 2 dĩa riêng biệt.

Rau xà lách nhặt và rửa sạch, ngâm qua với nước muối pha loãng, vớt ra rổ, để thật ráo.

Bước 3:

Bạn nên chọn chảo lòng sâu thì sẽ thuận tiện lợi cho việc chiên gà. Đặt chảo lên bếp, khi chảo nóng thì bạn cho dầu ăn vào, bạn cần cho nhiều dầu cho ngập gà khi chiên, món gà sẽ trở nên giòn đều.

Bước 4:

Trước khi chiên gà, bạn lăn cánh gà qua một lớp bột chiên giòn sao cho cánh chỉ bám 1 lớp bột mỏng thôi nhé.

Tiếp theo, bạn nhúng cánh già qua trứng đã được đánh tan. Sau đó, lăn thêm một lớp bột chiên xù. Để một khoảng thời gian để đảm bảo bột được bám chắc vào thịt gà.

Bước 5: Chiên gà

Khi dầu sôi, các bạn sẽ gắp từng miếng gà vào chảo. Chiên cho đến khi thấy cánh gà có màu vàng nâu, lớp da đã xém vàng là gà đã chín rồi đây.

Lưu ý: Khi chiên, các bạn nên vặn lửa vừa và thường xuyên đảo đều để thịt gà chín đều cả hai mặt. Cuối cùng là ta vớt thịt gà ra dĩa, dùng một tấm giấy thấm dầu để giảm bớt lượng dầu ăn.

Cách ướp gà chiên xì dầu

Nguyên liệu chế biến gà chiên xì dầu

2 cái đùi gà (thay thế bằng ức gà tùy sở thích)

1 chén nhỏ rượu trắng

3 – 4 thìa cafe dầu hào

3 muỗng cafe đường trắng

Dầu ăn, xì dầu, nước tương đen

½ muỗng cafe hạt nêm

½ muỗng cafe mật ong

1 muỗng canh tỏi băm

1 củ hành tím

½ muỗng cafe hạt tiêu xay

Cách làm gà chiên xì dầu

Bước 1: Sơ chế gà

Đùi gà sau khi mua về mang đi chà xát cùng với muối hạt và gừng để khử hoàn toàn mùi hôi. Sau đó, bạn mang đi rửa lại nhiều lần với nước sạch, dùng dao khứa dọc để rút xương gà. Tỏi, hành tím bóc bỏ vỏ rồi dùng dao băm nhuyễn.

Bước 2: Ướp gia vị cho gà

Cách ướp gà chiên xì dầu

Đùi gà đã lọc bỏ xương, cho vào 1 cái tô to rồi ướp với các gia vị gồm: 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh dầu hào, ½ muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 80ml nước lạnh, ½ muỗng cafe nước tương đen.

Trộn đều, ướp trong khoảng 1 tiếng và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho ngấm gia vị.

Bước 3: Chiên gà

Đun chảo nóng trên bếp, đợi đến khi dầu sôi thì bạn thả gà đã ướp vào chiên.

Chiên phần da gà trước với lửa vừa để miếng gà vàng đều cả 2 mặt. Tiếp theo, bạn trở các mặt gà thường xuyên để gà vàng đều hơn.

Gà chiên chín đều, vớt ra dĩa lót sẵn giấy thấm dầu để hút bớt dầu mỡ

Bước 4: Đun gà với sốt xì dầu

Để làm nước sốt, bạn cho các gia vị gồm: 1 thìa rượu trắng, 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, ½ thìa hạt tiêu, 1 muỗng đường, nước tương và nước lạnh vào 1 cái chén. Sau đó khuấy đều để hòa tan các gia vị.

Đun hỗn hợp sốt với lửa nhỏ, chờ đến khi sôi lăn tăn thì đổ gà chiên vào tiếp tục đun ở nhiệt độ nhỏ cho đến khi sốt sánh, cô đặc hơi sền sệt là được.

Vớt thịt gà ra đĩa, thêm chút xà lách, cà chua trang trí thêm cho đẹp mắt và thưởng thức cùng với cơm nóng là ngon đúng điệu.

Rắc thêm một chút mè rang vừa đẹp mắt vừa gia tăng hương vị cho món ăn.

Lưu ý:

Bạn có thể thay thế đùi gà bằng ức gà, má đùi hoặc cánh gà tùy sở thích.

Để hạn chế dầu mỡ, các bạn nên chiên gà với nồi chiên không dầu rồi mới cho sốt nước sốt xì dầu lên, thịt gà sẽ hơi khô một xíu nhưng hương vị không hề thay đổi.

Hy vọng 8 cách ướp gà chiên mà chúng tôi giới thiệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chế biến món ăn của mình. Gà chiên là món ăn thơm ngon mà các bạn có thể thêm vào thực đơn hằng ngày của gia đình mình. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.