4 loại thảo dược giúp tăng cân tự nhiên dành cho người gầy

Đừng sử dụng các sản phẩm tăng cân đắt tiền được làm từ những chất hóa học và thực phẩm bổ sung. Tốt nhất là hãy sử dụng các loại trà thảo dược này nếu bạn muốn tăng cân tự nhiên nhé.

Đôi khi vì vấn đề sức khỏe, căng thẳng và áp lực trong cuộc sống lẫn công việc khiến sức khỏe chúng ta sa sút, cơ thể gầy gò. Trong trường hợp này, hãy tham khảo các loại thảo dược tăng cân này để phục hồi thể lực và lấy lại cân nặng một cách tự nhiên nhé. 1. Trà bồ công anh giúp tăng cân Trà bồ công anh giúp tăng cân. Ảnh minh họa: Internet. Trong số các loại trà giúp tăng cân thì bồ công anh là một trong những loại thảo dược được nhắc đến nhiều chất. Bồ công anh giàu vitamin, sắt, chất béo, tinh bột và protein nên nó không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp tăng cân nặng hiệu quả.

Trà bồ công anh được làm từ rễ cây bồ công anh sấy khô. Người gầy gò, chán ăn khi uống loại trà này sẽ cảm thấy thèm ăn hơn và ăn một cách ngon miệng. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, cân nặng sẽ tăng trở lại rất bất ngờ. Vì có mùi giống cà phê nên uống trà bồ công anh cũng là một cách tốt để thay thế cà phê - một loại chất kích thích có nhiều mối nguy hại với sức khỏe. 2. Trà trần bì giúp tăng cân Trà trần bì giúp tăng cân. Ảnh minh họa: Internet. Trần bì là vị thuốc rất phổ biến trong Đông y, được làm từ vỏ quả quýt chín khô. Trần bì có mùi thơm, vị cay, đắng, tính ấm, giúp điều hòa khí quyết, tiêu đờm, kiện tỳ, cải thiện vị giác, chữa đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, nôn mửa, kém ăn, tiêu chảy… Nhờ vậy, uống trà trần bì sẽ rất có lợi cho những ai đang muốn tăng cân nhanh và cải thiện thể lực.

3. Trà bạc hà Trà bạc hà. Ảnh minh họa: Internet. Trà bạc hà có mùi vị dễ chịu nên là lựa chọn yêu thích của nhiều người. Hơn thế nữa, trà bạc hà còn mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời như hỗ trợ tiêu hóa, tăng lưu lượng mật, giảm các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, chống ho, tiêu đờm… Nhờ vậy, uống trà bạc hà đều đặn sẽ giúp bạn ăn uống ngon hơn nên trọng lượng cơ thể cũng sẽ sớm được cải thiện. 4. Trà hoa cúc Trà hoa cúc. Ảnh minh họa: Internet. Trà hoa cúc là loại trà thảo dược được làm từ hoa cúc khô, có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, tính ấm, phù hợp với nhiều người. Trà hoa cúc cũng có nhiều tác dụng tuyệt vời như cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, làm dịu mẩn đỏ do nhiệt trong người, tiêu độc, thuận gan, ngăn ngừa ung thư, trị mất ngủ, hạ huyết áp. Một khi các vấn đề sức khỏe này được đảm bảo thì chắc chắn cơ thể bạn sẽ nhanh chóng phục hồi và lấy lại cân nặng. Tuy nhiên, trà hoa cúc không phù hợp với phụ nữ mang thai hay uống lúc đói. Tuyệt đối cũng không được sử dụng trà hoa cúc để uống thuốc vì axit tannic có trong trà có thể phản ứng với một số thành phần thuốc, khiến thuốc mất tác dụng chữa bệnh. Trên đây là một số loại trà thảo dược giúp tăng cân tự nhiên. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

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