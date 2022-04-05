4 cách làm ruốc gà thơm ngon, đơn giản, tơi mịn ngay tại nhà

Đối với món chà bông gà, bạn có thể sử dụng nhiều bộ phận khác của gà để làm, tuy nhiên phần thịt ức làm sẽ ngon nhất vì nó ít mỡ và gân.

Chọn loại thịt gà tươi ngon, dùng tay ấn vào thịt để kiểm tra, nếu thịt có độ đàn hồi thì là miếng thịt ức gà ngon. Còn nếu đụng vào thấy thịt nhão, biến dạng thì đó là thịt gà đã để lâu ngày.

Nên chọn phần thịt ức gà có thịt mềm, màu vàng hơi đậm, trông phúng phính, không có mùi hôi lạ, và có một điểm mỡ nhỏ ở hai bên. Loại thịt này dễ ngấm gia vị so với thịt khác.

Cách làm ruốc gà cũng tương tự như những món ruốc khác nhưng hương vị của mỗi loại nguyên liệu sẽ có sự khác biệt do vị ngọt đến từ thịt gà. Ruốc thịt gà dễ chế biến, dễ ăn, tiện ích lại vô cùng thơm ngon, ăn kèm với xôi dẻo, cơm trắng cực kỳ ngon miệng. Cùng tìm hiểu các bạn nhé!

Lưu ý, các bạn nên thái dọc theo thớ thịt như vậy thì sợi ruốc sẽ dài mà không bị mủn nhỏ.

Thịt gà mang đi rửa sạch, để ráo nước. Thái thịt gà thành từng miếng nhỏ vừa ăn, nên thái miếng có kích thước bằng bao diêm.

Bước 2:

Đun nước sôi, thả thịt gà vào, nên cho mức nước sâm sấp phần thịt. Luộc sôi thì các bạn cho ra rửa sạch bằng nước lạnh.

Bước 3: Ướp thịt gà

Cho thịt đã được luộc sơ vào trong một cái tô vừa đủ. Thêm vào 1,5 muỗng cafe nước mắm, 0,5 muỗng cafe bột canh và một ít bột ngọt.

Cách làm ruốc gà đơn giản

Dùng đũa đảo đều đến khi thịt ngấm đều miếng thịt. Ướp thịt trong vòng 15-20 phút. Cho nước vào đun sôi thì các bạn thả thịt gà đã được ướp vào luộc. Sau khi nước sôi các bạn vặn nhỏ lửa, vớt phần bọt không sạch, luộc thêm khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Không nên luộc lâu quá, thịt gà bị nhừ, sợi ruốc sẽ không được dai mềm. Khi chín vớt ra để ráo nước và để thịt nguội bớt.

Bước 4:

Sử dụng chày và cối giã thịt gà. Đây là bước cực kỳ quan trọng khi làm ruốc. Giã tay là một cách truyền thống mà chúng ta vẫn thường làm. Mặc dù bước này tốn khá nhiều công sức nhưng sợi ruốc có tơi hay ngon không phụ thuộc rất lớn vào quá trình giã.

Ngày nay do tiết kiệm thời gian và công sức, chúng ta thường bỏ qua bước này khi chế biến ruốc gà.

Bước 5:

Lấy tay xé nhỏ sợi ruốc. Chỉ nên xé nhỏ chứ không cần phải tỉ mẩn để xé từng sợi. Giã thịt gà cho thịt mềm để thu được sợi ruốc bông mịn.

Bước 6:

Cho thịt gà đã được xé lên chảo đảo qua để phần nước khi giã thịt được hong khô. Sử dụng máy xay thịt gà vừa xé vào. Bật chế độ xay nhỏ nhất, ấn từng cái một cho đến khi thấy sợi ruốc nhỏ vừa là được.

Các bạn không để chế độ liên tục vì sợi ruốc bị mủn, nhỏ, khó gắp và không được đẹp mắt.

Bước 7: Sao ruốc

Cho chảo lên bếp đun nóng rồi cho ruốc đã được xay nhỏ vào. Bật chế độ lửa nhỏ và sao đều tay.

Sau khi sao thấy ruốc bắt đầu khô lại thì bạn tiến hành nêm nếm nước mắm vừa ăn. Sao cho đến khi sợ ruốc bông đều, có màu vàng ruộm thì tắt bếp.

Nên sao vừa phải không sao khô quá, khi ăn ruốc gà sẽ không có vị ngọt của nước thịt tiết ra.

Ruốc gà sau khi hoàn thành cần phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Ruốc có màu vàng ruộm, sợi ruốc không bị mủn quá, ngắn quá, bông mịn, không có những cục thịt vón vào nhau.

Hương thơm của mắm nguyên chất dậy mùi cả món ăn.

Ruốc có hương vị đậm của mắm, khi nhai kĩ thì có phần nước ngọt tiết ra. Không bị mặn quá hay nhạt quá, cũng không bị khô quá.

2. Cách làm ruốc thịt gà

Nguyên liệu để làm món ruốc thịt gà

Thịt ức gà (lườn gà): 1 kg

Nước mắm: 3 thìa cà phê

Muối: 2 thìa cà phê

Đường: 1 thìa cà phê.

Hành tím: 5 củ

Tỏi: 3 nhánh

Cách làm ruốc thịt gà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thái ức gà theo từng thớ để khi làm ruốc sẽ ngon hơn.

Bạn lấy phần ức gà đó mang đi mua đem rửa sạch cùng với nước muối (có thể chà xát bằng chanh tươi).

Sau đó, rửa thịt lại một lần nữa với nước để cho thịt bớt đi mùi hôi. Cho gà ra rổ để ráo nước rồi thái thành từng miếng dọc theo thớ thịt. Mỗi miếng có độ dày từ 2 -3 cm là phù hợp.

Cách làm ruốc thịt gà

Tỏi, hành tím các bạn mang đi lột sạch phần vỏ, rửa sạch rồi dùng dao băm nhuyễn là được.

Bước 2: Ướp thịt gà

Cho tỏi, hành tím vào thịt gà cùng với các gia vị gồm: 1 thìa muối, 1 thìa đường, 3 thìa nước mắm trộn đều lên.

Sau đó, bạn sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc kín thịt gà và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 2 – 3 tiếng. Nếu các bạn ướp thịt được qua đêm thì thịt sẽ ngấm vị hơn.

Bước 3: Xào thịt gà

Bạn lấy gà từ tủ lạnh ra và cho vào chảo rồi xào trong khoảng 5 phút để thịt gà săn lại. Khi thịt đã săn lại, bạn cho tiếp vào chảo ½ chén nước lọc, 1 thìa muối và, đun trong 20 phút cho thịt chín đều.

Bước 4: Làm tơi thịt gà

Bạn có thể sử dụng chày cối để giã nhỏ thịt gà ngay sau khi vừa lấy từ chảo nóng ra.

Chú ý, các bạn nên giã mạnh tay từ trên xuống và giã liên tục. Bạn giã nhỏ thịt gà cho tơi ra là được. Với những phần thịt còn hơi to, các bạn có thể dùng tay để xé nhỏ.

Bước 5: Làm khô chà bông gà

Cho thịt gà đã được giã vào chảo và bật bếp lên. Trong quá trình làm khô thịt, các bạn cần phải đảo đều tay trong khoảng 25 – 30 phút với lửa nhỏ.

Lưu ý là vừa đảo bạn vừa cho thêm một phần nước gà xào lúc nãy vào để ruốc đậm vị.

3. Cách làm ruốc gà bằng máy xay sinh tố

Khâu chuẩn bị nguyên liệu

Các bạn sẽ phải chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm:

Thịt nạc thăn: 500g

Muối: 1 thìa cafe

Nước mắm: 2 thìa súp

Mì chính: 1 thìa cafe

Tiến hành chế biến ruốc thịt lợn

Bước 1: Với phần thịt thăn các bạn mang đi rửa sạch rồi dùng dao thái thịt dọc thớ thành từng miếng dài khoảng từ 5 - 7 cm.

Bước 2: Mang thịt đi ướp cùng với các gia vị gồm: muối, mì chính, nước mắm khoảng chừng 3 phút rồi cho vào chảo để rim.

Cách làm ruốc gà bằng máy xay sinh tố

Bạn có thể cho thêm một vài thanh quế vào bột quế để giúp cho món ruốc của bạn thơm hơn bởi quế sẽ khử đi mùi hôi của thịt trong lúc chế biến. Tiến hành đảo cho cho đến khi thịt chín đều và lấy ra.

Bước 3: Các bạn tiến hành chia thịt thành từng phần rồi cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn

Lưu ý: Trong quá trình xay thịt làm ruốc, các bạn nhất định phải ấn nút Nhấn/Thả. Bởi nếu phần thịt đó bị xay liên tục liền mạch thì ruốc sẽ bị tơi ngang với muối vừng, nhìn bề ngoài sẽ rất xấu và vụn vằn khiến lúc ăn cảm giác không được ngon.

Các bạn sẽ ấn nút Nhấn/Thả trong vòng 5 giây rồi thả ra. Sau đó lắc lắc máy xay sinh tố để thịt bị không bị dính lên thành và sau đó tiếp tục xay tiếp.

4. Cách làm ruốc gà cho bé

Chuẩn bị nguyên liệu để làm ruốc gà cho bé

Thịt gà (thịt ức): 500 gram

Đường trắng: 30 gram

Nước mắm: 15gram

Muối: 10 gram

Cách làm ruốc gà thơm ngon cho bé

Bước 1:

Mua 500 gram thịt ức gà rửa sạch, thấm khô nước rồi dùng dao cắt theo xớ. Tiếp đó, bạn mang thịt đi ướp cùng với gia vị gồm: 10 gam muối, 30 gram đường, 15 gram nước mắm trong vòng 20 phút cho thấm gia vị.

Bước 2:

Cho thịt ức gà đã được ướp vào chảo và đảo đều cho thịt gà chín, đậy nắp và đợi đến khi gần cạn nước thì vớt thịt gà ra.

Lưu ý: Khi làm ruốc gà, các bạn không cần cho dầu bởi vì thịt gà sẽ tự ra nước, chỉ cần đậy nắp trong vòng 5 phút rồi mở nắp khoảng 10 phút nữa là thịt gà sẽ chín đều.

Cách làm ruốc gà cho bé

Bước 3:

Cho một ít thịt gà vào cối, sử dụng chày giã thịt gà cho nát rồi xé nhỏ thịt bằng tay cho tơi (hoặc cho vào máy xay sinh tố để xay cho độ tơi được nhiều hơn).

Sau đó, các bạn cho phần ruốc thịt gà lên chảo nóng rồi đảo đều đến khi ruốc khô là được.

Bước 4:

Để nguội. Khi ruốc gà đã nguội thì các bạn có thể bảo quản kín trong lọ để dùng dần. Lưu ý: Cách làm ruốc gà tại nhà khá đơn giản, không có chất bảo quản, rất tốt cho sức khỏe. Bạn hãy tranh thủ làm ngay mẻ chà bông thịt gà tơi rời, thơm ngon để cho cả nhà dùng dần nhé.

Cách dùng: Bảo quản thịt ruốc gà trong một cái hủ kín, nơi thoáng mát để ăn trong thời gian dài nên rất tiện lợi mỗi khi cần sử dụng ruốc chế biến món ăn nhé.

Một số lưu ý khi làm món ruốc thịt gà

Bất kỳ món ruốc nào muốn có được vị thơm ngon đặc trưng của ruốc thì có hai điều quan trọng nhất đó là:

Làm ruốc cần có bước giã bằng tay.

Sử dụng nước mắm ngon nguyên chất để sao ruốc.

Cách chọn nước mắm ngon: Nước mắm ngon khi mua thường sẽ có màu vàng nhưng sau một thời gian sẽ chuyển dần sang nâu sậm, đó là nước mắm được ủ theo cách truyền thống. Nước mắm ngon thường sẽ trong, không có cặn và vẩn đục.

Mặc dù cách làm ruốc gà tốn khá nhiều thời gian và một chút công sức nhưng thành quả mang lại chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta không thất vọng. Ruốc thịt gà thích hợp để ăn kèm với với cơm nóng, cháo, nhất là ăn cùng với xôi nóng hương vị vô cùng tuyệt vời. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này!