2 cách làm bánh bao chiên giòn thơm, bao ngon ngay tại nhà !!!

Bánh bao là một loại bánh có nguồn gốc từ Trung Hoa, được xem như món ăn sáng hay ăn chính trong ngày và vô cùng quen thuộc với người Việt. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng mua ở trên các con đường lớn nhỏ ở Việt Nam hay ở các cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh loại bánh bao hấp với vỏ ngoài trắng mềm nóng hổi thì loại bánh bao chiên với màu vàng ươm, cắn giòn rụm cũng được rất nhiều thực khách ưa chuộng. Bật mí với các chị em là loại bánh bao chiên này siêu đơn giản luôn, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức làm món bánh bao chiên thơm ngon, giòn rụm tại nhà nhé !

2 công thức làm Bánh bao chiên vàng ươm, giòn rụm và siêu đơn giản tại nhà

Nhào cho đến khi bột không dính là được nhé!

- Trước tiên, bạn hòa tan gói men có sẵn trong bột bánh bao với 400ml sữa tươi không đường, khuấy đều cho tan.

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị một thau mới và cho lần lượt các nguyên liệu sau vào : 300gr bột bánh bao, hỗn hợp men sữa mới trộn, 10ml dầu ăn (1 muỗng canh), sau đó dùng muỗng để trộn thật đều hỗn hợp này.

- Sau đó, bạn dùng tay để nhào bột trong khoảng 10-15 phút, khi thấy bột tạo thành khối và không dính tay nữa là được.

- Cuối cùng bạn cùng màng thực phẩm bọc thau lại và để cho bột nghỉ 30 phút.

Thành phẩm sau khi bột được ủ

Bước 2 : Sơ chế nguyên liệu chay cho bánh bao chiên

Sơ chế nguyên liệu cho phần nhân bánh thơm ngon

- Ở bước sơ chế, trước tiên với nấm đông cô khô, bạn đem ngâm với nước cho nấm mềm ra, sau đó cắt bỏ phần chân nấm, rửa thật sạch và cắt thành hạt lựu. Với nấm bào ngư thì bạn chỉ cần rửa sạch và xé sợi.

- Tiếp đó là củ sắn và chả chay, cả hai bạn đều đem thái hạt lựu, riêng củ sắn thì bạn cần rửa sạch và lột vỏ trước nhé.

- Cuối cùng là hành tây, bạn lột vỏ, rửa sạch và thái thành từng lát sợi mỏng nhé.

Bước 3 : Xào phần nhân chay cho bánh bao chiên

- Ở công đoạn chế biến này, trước tiên bạn phi thơm phần hành tây đã thái sợi với 10ml dầu ăn.

- Tiếp đó, bạn cho lần lượt các nguyên liệu đã được sơ chế là chả chay, nấm đông cô, nấm bào ngư, củ sắn vào xào chung với 1/2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1 ít tiêu. Đảo đều cho trên lửa vừa cho đến khi các nguyên liệu chín và thấm đều gia vị.

Bước 4 : Tạo hình bánh bao

Túm chặt phần vỏ bánh và nhẹ nhàng vo tròn tạo hình bánh bao

- Đầu tiên bạn lấy phần bột bánh đã được ủ để nở men ở bước đầu ra, nhào sơ lại và chia thành các phần nhỏ đều nhau.

- Kế đó dùng cây cán bột để cán cho vỏ bánh mỏng đều và cho phần nhân đã được xào vào giữa vỏ bánh.

- Cuối cùng, bạn dùng tay túm phần vỏ bánh lại rồi nhẹ nhàng ve tròn cho giống tạo hình bánh bao là được. Cứ lặp lại như thế cho đến khi hết bột và nhân bánh,

Bước 5 : Chiên bánh bao chay

Khi chiên bạn nhớ lưu ý lật bánh để bánh bao chín đều nhé

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần cho nốt 150ml dầu ăn vào chảo, để ở lửa vừa, khi thấy dầu bắt đầu sôi thì cho phần bánh bao đã chuẩn bị vào.

- Chiên bánh ngập dầu trong khoảng 5-8 phút, lưu ý trong khi chiên bạn cần lật đều 2 mặt bánh để bánh được chín đều, khi thấy bánh bao phồng lên, có màu vàng nâu giòn rụm là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh bao chay chiên vàng với phần nhân thơm ngon, ăn là mê !

Bánh bao chiên vàng rụm, với phần vỏ bánh mang màu vàng nâu bắt mắt, thơm mùi sữa, hòa quyện cùng phần nhân dai dai, ngọt ngọt từ nấm và chả chay, đảm bảo cắn một miếng là thích mê ngay nhé !!!

2. Bánh bao chiên không nhân với nồi chiên không dầu tiện lợi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bánh bao chay (mua sẵn ở siêu thị hoặc tự làm)

Dầu ăn : 1 ít

Dụng cụ cần chuẩn bị : nồi chiên không dầu, chổi quét dầu,...

Các bước tiến hành làm bánh bao chiên không nhân với chảo không dầu

Bước 1 : Tạo hình bánh

Quét 1 lớp dầu ăn mỏng lên toàn bộ bề mặt bánh bao

- Nếu bạn tự làm bánh bao tại nhà thì cũng trộn bột và ủ bánh như công thức trên. Khi bột đã được nở xong, bạn chỉ việc dùng cây cán bột cán thành một dài tròn dài, rồi dùng dao cắt thành từng khúc vuông vừa ăn là được.

- Kế đó, bạn quét 1 lớp dầu ăn mỏng lên toàn bộ bề mặt bánh bao và xếp vào nồi chiên không dầu.

- Nếu dùng bánh bao chay mua sẵn thì bạn chỉ việc trực tiếp quét dầu và xếp vào nồi chiên không dầu thôi nhé.

Bước 2 : Chiên bánh bao với nồi chiên không dầu

Xếp bánh bao vào nồi chiên không dầu và nướng ở 180 độ C

Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ việc bật chế độ nướng ở 180 độ C trong khoảng 8-10 phút, khi thấy vỏ bánh chín vàng nâu đều, đẹp mắt là đã hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào ?!!!

Thành phẩm

Từng chiếc bánh bao chiên vàng ươm, ú nụ

Chỉ với 2 bước đơn giản, bạn đã có ngay món Bánh bao chiên vàng giòn, ngon mắt ngon miệng và thơm nức mũi. Sự giòn tan của bánh, kết hợp với lớp bột bánh thơm béo vị sữa và chút vị đặc trưng của bột mì. Không cầu kỳ nhưng hương vị hòa trộn hài hòa đủ để làm “xiêu lòng” bạn nhé, uống kèm với ly sữa hay chấm với chén sữa đặc nữa thì chuẩn vị khỏi bàn !!!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua củ sắn tươi ngon

Bạn nên chọn những củ sắn có hình dáng cân đối, vỏ nhẵn, mỏng và cuống nhỏ, lá xanh và phần da có màu trắng ngà, đây là những củ ngọt, thơm mát, nhiều nước.

Tránh chọn những củ có vỏ thô sần vì đây là những củ thường có nhiều xơ, khô và kém ngọt.

Cách chọn mua nấm bào ngư ngon

Bạn nên chọn mua những cây nấm có thân to, cầm chắc tay,có độ dai không bị xốp và có màu trắng hoặc xám tự nhiên, không quá đậm. Tai nấm lớn, vành tai nấm nguyên vẹn và hơi cong nhẹ.

Đồng thời nên chọn nấm còn nguyên vẹn, không bị dập nát hay vỡ vụn, có mùi thơm tự nhiên, không có mùi hôi.

Cách chọn mua nấm đông cô khô ngon

Nên chọn tai nấm không bị đứt gãy, màu sáng và không có dấu hiệu mốc.

Nên đến những cơ sở bán thực phẩm/ đồ khô uy tín để chọn mua nấm đảm bảo chất lượng.

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản và tiện lợi cho chị em trổ tài làm món Bánh bao chiên vàng giòn rụm, thơm ngon ngay tại nhà. Với món bánh thơm ngon, chắc bụng lại còn đơn giản như vầy, chị em chọn làm món bánh ăn sáng cho gia đình thì còn gì bằng nào ?!!! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé !!!