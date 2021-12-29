2 cách chế biến món ốc móng tay xào rau muống tại nhà siêu ngon

Trong 100g ốc có chứa khoảng 25g protein. Hàm lượng protein này chiếm khoảng 50% lượng khuyến cáo cho người bình thường có chế độ ăn uống 2.000 kcal. Nói cách khác, chúng là nguồn cung cấp protein tốt nhất để đưa vào chế độ ăn uống của chúng ta.

Ốc móng tay xào rau muống là món ngon được nhiều người ưa thích, nó không chỉ có hương vị hấp dẫn mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, e ngại về vấn đề an toàn thực phẩm khi ăn ngoài hàng là nỗi lo của nhiều người. Vì thế các mẹ hãy tự tay làm món này ở nhà thật ngon và sạch. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm ốc móng tay xào rau muống dễ làm mà ngon nhất.

Hơn nữa, các axit amin được tạo nên protein rất có lợi ích cho não. Axit amin giúp tổng hợp ra chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ và sự thèm ăn.

Cụ thể hơn, axit amin còn giúp giảm sương mù não, cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và tăng năng suất làm việc. Ngoài ra, vì chúng ít chất béo và có khoảng 150 kcal/100g, ốc móng tay rất tốt cho việc giảm cân.

2. Nguồn vitamin B12 tuyệt vời cho sức khỏe não bộ

Ốc móng tay có chứa hàm lượng vitamin B12 tuyệt vời như một loại thực phẩm bổ dưỡng cho não.

Vitamin B12 giúp bạn duy trì tính toàn vẹn của tế bào thần kinh bằng cách bảo tồn vỏ myelin, bảo vệ đuôi tế bào thần kinh. Ngoài ra, nó góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến trí nhớ như: Alzheimer, Parkinson, bệnh đa xơ cứng và các bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh.

Hơn nữa, vitamin B12 còn giúp tạo ra các tế bào hồng cầu và góp phần chống thiếu máu và tăng mức năng lượng.

3. Cung cấp axit béo Omega-3 lành mạnh

Omega-3 được xem là chất béo lành mạnh, có nhiều trong ốc móng tay và các loại động vật có vỏ khác. Nó có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ và giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu LDL.

Bên cạnh đó, loại axit béo này còn giúp tăng cholesterol HDL tốt. Đồng thời, ngăn ngừa hình thành các mảng bám bên trong thành của động mạch. Điều này góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch như đột quỵ. Axit béo omega-3 còn được chứng minh là tốt cho da, tóc và mắt.

4. Nguồn sắt quan trọng

Ốc móng tay là một nguồn chất sắt tốt trong chế độ ăn uống, cung cấp tới 150% lượng khoáng chất khuyến nghị hàng ngày. Trung bình, 100g ốc có chứa 28 mg sắt trong số 18 mg RDI (lượng khuyến cáo hàng ngày). Sắt là cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu.

Tác dụng phụ và nguy cơ sức khỏe từ ốc móng tay

1. Dị ứng và sốc phản vệ

Nếu các bạn bị dị ứng với ốc móng tay hoặc các loại động vật có vỏ khác, động vật giáp xác thì hãy tránh ăn chúng.

Tác dụng phụ và nguy cơ sức khỏe từ ốc móng tay

Nếu các bạn gặp các triệu chứng dị ứng như ngứa lưỡi, nổi mẩn, ngứa, buồn nôn, giảm đường huyết đột ngột, chóng mặt, cảm giác ngất xỉu, khó thở và sưng lưỡi, hãy tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Phản ứng dị ứng có thể lên đến đỉnh điểm với sốc phản vệ.

2. Ngộ độc thực phẩm

Ốc móng tay chết hoặc bị nhiễm vi khuẩn khác nhau có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm khi sử dụng.Ngoài ra, các loài động vật có vỏ có thể mang các mầm bệnh E coli, Salmonella và ký sinh trùng đường ruột và gây nguy hiểm đối với trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém.

Cách chọn mua ốc móng tay tươi ngon

Nên chọn mua ốc móng tay có vỏ màu vàng cát, không bị sứt mẻ, có thể nhìn thấy được lớp màng mỏng bên trong ốc.

Nên chọn mua ốc còn sống, có kích thước to, đều nhau bởi vì thịt sẽ nhiều và chắc.

Ốc tươi sẽ có mùi tanh của bùn và hải sản. Chính vì thế, để kiểm tra xem ốc còn sống hay không, bạn có thể cho ốc vào chậu nước, nếu thấy ốc thè lưỡi ra nghĩa là ốc vẫn còn sống.

Bạn nên lựa chọn những cửa hàng bán hải sản uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Cách sơ chế ốc móng tay sạch cát

Cách 1: Các bạn có thể ngâm ốc vào trong nước sạch khoảng 7 tiếng, cách 2 tiếng thay nước 1 lần. Sau đó rửa phần đầu và phần đuôi ốc móng tay trực tiếp với vòi nước chảy

Cách 2: Ngâm ốc trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng bỏ thêm 2 trái ớt cắt thành lát hoặc đập dập vào ngâm từ 1 - 2 tiếng thì vớt ra dùng kéo cắt phần thân ốc, để lộ phần ruột ốc, rửa trực tiếp chỗ bẩn với nước. Sau đó rửa thêm vài lần với nước cho sạch cát.

2 cách chế biến ốc móng tay xào rau muống

1. Ốc móng tay xào rau muống

Ốc móng tay xào rau muống

Nguyên liệu làm Ốc móng tay xào rau muống

Ốc móng tay 1 kg

Rau muống 500 gram

Tỏi băm 3 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước vo gạo 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chọn mua rau muống tươi ngon

Bạn nên chọn mua rau muống còn tươi, lá có màu xanh, toàn thân nguyên vẹn, khô ráo và không bị sâu, úng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Bạn có thể thử ngắt nhẹ phần thân của rau muống, thấy giòn là rau muống vẫn còn tươi, nếu thấy phần cọng dai, khó ngắt thì không nên chọn.

Bạn không nên chọn những cọng rau quá giòn, nhìn bề ngoài lá có màu xanh đậm, bóng và mướt. Rau muống loại này thường được bón quá nhiều phân bón, không tốt cho sức khỏe.

Rau muống bạn không nên chọn mua những bó có phần cọng quá to, thay vào đó nên chọn những bó có cọng vừa phải, ngọn nhỏ, sẽ ngon và giòn hơn rất nhiều.

Cách chế biến Ốc móng tay xào rau muống

Bước 1: Sơ chế ốc móng tay

Ốc móng tay sau khi mua về mang đi ngâm với nước vo gạo 1 tiếng, rồi rửa lại với nước nhiều lần để loại bỏ hết cát.

Bắc nồi nước lên bếp, nước sôi rồi cho ốc vào đảo đều khoảng 2 phút để ốc bung vỏ thì vớt ốc ra tách lấy phần thịt.

Bước 2: Sơ chế và trụng rau muống

Rau muống lặt bỏ lá sâu và phần cọng già cứng, rửa sạch, cắt thành khúc ngắn vừa ăn.

Chần sơ rau muống trong nồi nước sôi với ½ muỗng canh muối, chần trong khoảng 1 phút rồi cho vào thau đá lạnh ngâm 5 phút thì vớt ra, để ráo hết nước.

Bước 3: Xào ốc móng tay

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn. Dầu nóng thì các bạn cho thêm 3 muỗng cà phê tỏi băm vào phi thơm.

Tiếp theo cho phần ốc đã được luộc sơ vào xào với lửa lớn khoảng 2 phút.

Nêm nếm gia vị: ½ muỗng canh hạt nêm, ⅓ muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, đảo đều trong 3 phút.

Sau đó cho phần rau muống đã chần sơ vào đảo đều thêm 1 phút nữa, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món ốc móng tay xào rau muống với mùi thơm đặc trưng của ốc kết hợp với màu sắc đẹp mắt. Thịt ốc béo béo, giòn giòn ăn cùng với rau muống giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên hấp dẫn vô cùng đấy!

2. Ốc móng tay xào mì rau muống

Ốc móng tay xào mì rau muống

Nguyên liệu làm Ốc móng tay xào mì rau muống

Ốc móng tay 300g

Rau muống 200g (1/3 bó)

Hành lá 3 nhánh (lấy phần đầu hành)

Tỏi 1 tép

Hành tím 1 củ

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Muối 1 ít

Cách chế biến Ốc móng tay xào mì rau muống

Bước 1: Sơ chế và hấp ốc móng tay

Ốc móng tay thật rửa với nước cho sạch cát. Tiếp đó, cho vào nồi hấp cách thủy trong 5 phút thì gắp ốc ra.

Mách nhỏ: Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể tách lấy ruột và bỏ vỏ ốc.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Rau muống nhặt lấy phần thân và những lá non, tước bỏ các lá sâu, già. Ngâm rau muống với nước muối loãng trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước, để ráo rồi cắt ngắn.

Tỏi và hành tím bóc bỏ vỏ rồi đem băm nhỏ.

Bước 3: Trụng mì

Bắc lên bếp 1 nồi nước, chờ nước sôi thì bạn cho mì vào nấu với lửa lớn khoảng 3 phút rồi vớt mì ra. Để mì không bị chín quá thì bạn cho mì vào tô nước lạnh, đảo đều rồi vớt ra để ráo.

Bước 4: Xào mì

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, khi dầu đã nóng thì bạn cho hành tỏi vào phi thơm. Tiếp đó cho rau muống vào xào cùng cho đến khi chín thì cho phần ốc móng tay vào. Xào và đảo thật đều trên lửa nhỏ, nêm vào 1 muỗng canh dầu hào.

Cho mì gói đã trụng vào, đảo đều tay để mì thấm gia vị. Cho vào phần đầu hành lá, đảo đều lần cuối rồi tắt bếp và bày món ra dĩa.

Bước 5: Thành phẩm

Món ốc móng tay xào mì rau muống với cách chế biến đơn giản, nhưng mang lại một món ăn hấp dẫn, thơm ngon với ốc dai dai, rau muống giòn giòn.

Món ăn của chúng ta sẽ ngon và đậm đà hơn khi dùng chung với 1 ít nước mắm chua ngọt hoặc nước tương nha!

Với 2 cách làm ốc móng tay xào rau muống đơn giản ở trên, đảm bảo các bạn sẽ thành công khi thử nghiệm ngay từ lần chế biến đầu tiên. Để thưởng thức món ăn thêm phần ngon miệng, các bạn nên chuẩn bị thêm một ít muối tiêu chanh nhé!