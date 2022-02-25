Tuổi Mậu Tý 2008 làm nghề gì để có sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào?

Người sinh năm 2008 tuổi Mậu Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Thương Nội Chi Trư, tức Chuột trong kho. Mệnh Hỏa – Tích Lịch Hỏa – nghĩa là Lửa sấm sét.

Con nhà Xích Đế – Phú quý

Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ

Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim

Cung mệnh nam: Khảm thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Cấn thuộc Tây tứ trạch

Người sinh năm 2008 tuổi Mậu Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Thương Nội Chi Trư, tức Chuột trong kho. Mệnh Hỏa – Tích Lịch Hỏa – nghĩa là Lửa sấm sét

II. Sinh năm 2008 thuộc mệnh gì (sinh mệnh)?

Người sinh năm 2008 Mệnh Hỏa – Tích Lịch Hỏa 霹雳火 – Lửa sấm sét.

Mệnh tương sinh:Thổ, Mộc

Mệnh tương khắc: Kim, Thủy

Mệnh Tích Lịch Hỏa nghĩa là gì?

Khi nghe đến Mệnh có tên là Tích Lịch Hỏa, chắc hẳn bạn sẽ hiểu được một phần về định nghĩa. Trong đó hỏa có nghĩa là lửa, còn tích lịch được hiểu là sấm sét. Nguồn năng lượng điện này được xuất hiện khi có những cơn bão lớn.

Mệnh Tích Lịch Hỏa cũng có thể hiểu là Lửa Sấm Sét. Tích lịch Hỏa là 1 tia sáng trên trời, có hình chớp điện ngoằn ngoèo, mạnh mẽ. Hỏa này cần có lôi hỏa phong trợ giúp mới có thể biến hóa. Tích Lịch Hỏa lẫm liệt như tiếng sấm vang, nhanh tựa tia điện.

Tích Lịch Hỏa lẫm liệt như tiếng sấm vang, nhanh tựa tia điện

III. Vì sao nên chọn nghề hợp mệnh?

Sở thích và tính cách của mỗi người là khác nhau. Do đó, khi biết cách chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích sẽ phát huy được thế mạnh vốn có, đồng thời tạo được sự thăng tiến thuận lợi, dễ dàng hơn.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng tìm được công việc mà mình thực sự yêu thích và đạt được thành công.

Nhiều người quan tâm đến định hướng nghề nghiệp để áp dụng cho bản thân và con cái của mình. Việc chọn được nghề nghiệp phù hợp sẽ mang lại nhiều thuận lợi, may mắn. Đồng thời, sẽ giúp bản mệnh may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân để có hướng đúng đắn trong công việc và khắc phục khó khăn.

Lựa chọn sai nghề sẽ dẫn đến sự bồn chồn, lo lắng và kết quả công việc không được như ý. Bên cạnh đó, còn khiến bản mệnh dễ vuột mất sự thăng tiến trong nghề nghiệp.

Lựa chọn với những nghề tương khắc, bản mệnh hiếm có cơ hội nhận được sự phù trợ của quý nhân. Việc kinh doanh, buôn bán cũng không được rộng mở, không có lãi, buôn bán kém.

Khi biết cách chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích sẽ phát huy được thế mạnh vốn có, đồng thời tạo được sự thăng tiến thuận lợi, dễ dàng hơn

IV. Tính cách tuổi Mậu Tý mệnh Tích Lịch Hỏa

Những người tuổi Mậu Tý mệnh Tích Lịch Hỏa có bản tính nghiêm túc, thẳng thắn, bộc trực, nóng nảy vô cùng. Tuổi Mậu Tý rất dễ nổi giận.

Bù lại cho sự thẳng thắn, nóng tính đó là ưu điểm có tác phong nhanh nhẹn. Rất tự tin trong xử lý công việc, nhanh lẹ, quyết đoán.

Họ không có nhiều kiên nhẫn nên sẽ không thấy vui vẻ mấy nếu phải chờ đợi quá lâu. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Tý mệnh Tích Lịch Hỏa hay giận dỗi nhưng cũng rất dễ xoa dịu.

Tuy rằng hiếu thắng nhưng thích được động viên, khen ngợi, tán tụng… Rất nhiệt tình, sốt sắng, nóng nảy, mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong lại rất tốt bụng, dễ xúc động, mau nước mắt.

Người này thường coi trọng tôn ti trật tự, ngôi thứ, lễ phép, cách hành xử phải đạo. Ngũ hành Hỏa chủ về lễ nên chỉ biểu hiện sự to tiếng, vùng vằng khi nổi xung lên.

Những người tuổi Mậu Tý mệnh Tích Lịch Hỏa có bản tính nghiêm túc, thẳng thắn, bộc trực, nóng nảy vô cùng và rất dễ nổi giận

V. Tổng quan tử vi tuổi Tý

Người phương Đông xem chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Theo quan niệm của người Trung Quốc, chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí.

Trong công việc, người tuổi Tý thường tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Nhờ sở hữu tài lãnh đạo tốt, họ sẵn sàng dẫn đầu, tiên phong trong công việc. Cùng với tài lãnh đạo là những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Khi đối mặt với khó khăn, họ không e ngại và vượt qua dễ dàng để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Đồng thời, theo tử vi chiêm tinh học phương đông, tuổi Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học. Họ có nhiều đức tính tốt như ngoại giao giỏi, duyên dáng, chăm chỉ, và tiết kiệm. Người tuổi Chuột thường là người tốt và rất thành công.

Những công việc nhàm chán khó mang đến hứng thú cho họ. Tuổi Tý muốn được thử sức trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn.

Trong công việc, người tuổi Tý thường tiên phong, dẫn đầu trong công việc, nhờ sở hữu tài lãnh đạo tốt, họ sẵn sàng dẫn đầu, tiên phong trong công việc

Họ xem tiền bạc và địa vị là 2 thứ ý nghĩa để theo đuổi. Khi ở vị trí cao, họ sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm. Có thể nói, họ chỉ thực sự có hứng thú khi tổ chức, lãnh đạo người khác.

Họ sẽ quyết tâm đạt được thành công, cố gắng hết sức để phát triển, thể hiện năng lực ở những lĩnh vực yêu thích. Sự gian nan, khó khăn sẽ tăng thêm ở họ sức mạnh để tỏa sáng. Không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình.

Không những không hoang phí tiền bạc mà người tuổi Tý còn rất tiết kiệm. Họ tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh và rất thân thiện, cởi mở. Họ tự kiềm chế được cảm xúc và không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó.

Vốn là con người của công việc, tuổi Tý lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Họ thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Cũng chính điều này sẽ dễ dẫn đến sự khó chịu của đối phương. Tuy nhiên, bởi vì là thói quen nên tuổi Tý khó có thể thay đổi được.

Tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình. Với những người bạn của mình, họ luôn dành sự tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn.

Xét về phương diện tình yêu, đây là tuổi khá đa tình, thích lưu giữ kỉ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Một khi đã yêu thì sẽ rất trách nhiệm, nghiêm túc. Họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời.

Sở hữu trí nhớ khá tốt, do đó họ dễ dàng thu thập và lưu trữ thông tin. Tuổi Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở khi được hỏi về bất kì lĩnh vực nào.

Khả năng thích nghi hoàn cảnh của tuổi Tý rất cao. Khi đã quyết định tiến hành bất kỳ công việc nào họ cũng sẽ quyết tâm hết sức. Tuyệt đối sẽ không để bản thân phải thua kém bất kỳ ai. Những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người xung quanh bởi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc của họ.

Trong công việc, tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc. Khi đảm đương vai trò lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ không thích sự ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung.

Vốn là con người của công việc, tuổi Tý lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn

Họ luôn có cách chi tiêu phù hợp và không bao giờ vung tay quá trán. Sự chặt chẽ và cẩn thận của họ khiến sẽ chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ.

Về chuyện đời tư, họ khá kín đáo. Họ sẽ không bao giờ chia sẻ những chuyện bí mật cá nhân ra ngoài. Đây là những người sống tình cảm và giàu tình yêu thương, biết cách quan tâm, hết mực chăm lo, vun vén cho gia đình. Dù công việc rất bận rộn nhưng họ luôn có cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc.

VI. Ngành nghề hợp tuổi Mậu Tý theo phong thủy

Theo ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa nên những nghề phù hợp với tuổi Mậu tý đó là việc liên quan đến mộc như đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, Đông y, làm vườn, vật liệu xây dựng, thực phẩm, văn học, văn hóa, văn phòng phẩm, sản phẩm giáo dục, xuất bản, âm nhạc, giáo viên, tư pháp, chính trị, tôn giáo, nhà nghiên cứu động thực vật, buôn bán vải vóc, hương liệu,…

Đây là những nghề sẽ mang đến sự thành công, giúp Mậu tý đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp và có khả năng thăng tiến cao.

Theo ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa nên những nghề phù hợp với tuổi Mậu tý đó là việc liên quan đến mộc như đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, Đông y, làm vườn, vật liệu xây dựng, thực phẩm

Theo ngũ hành tương khắc kim khắc hỏa. Kim bị áp chế bởi ngọn lửa. Do đó, nên lựa chọn làm những việc liên quan đến kim loại để có thể phát huy hết được khả năng của hỏa.

Có thể kể đến những việc thuộc hành kim như: điện tử viễn thông, vệ tinh, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, chế tạo loa phát thanh, chế tạo mạch điện, sản xuất dao kéo, chế tạo đồ đồng, làm hợp kim nhôm, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc,…

Bên cạnh đó, cũng nên tham khảo với những nghề thuộc ngũ hành Kim mang tính cứng rắn, cần quyết đoán, chủ động như võ sư, đại biểu nhân dân, quan tòa, luật sư, nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, khai quật, khai mỏ, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm, cảnh sát,…

VII. Người tuổi Mậu Tý hợp nghề gì đem lại thành công, sự nghiệp phát đạt

Với tính cách ưa thích sự rõ ràng, không thích bị ràng buộc, tuổi Mậu Tý thích tự do và độc lập.

Tuổi này phù hợp với những ngành về nghệ thuật và viết lách. Những nghề phù hợp với tuổi này có thể kể đến như nhà báo, hướng dẫn viên du lịch, nghệ sĩ… Đây là những ngành này đòi hỏi khả năng sáng tạo, giao tiếp tốt, thích hợp cho những bạn yêu thích nghệ thuật và chuyên văn.

Các ngành công nghệ đang rất hot và hút nhân lực như: công nghệ thông tin, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học…. Người tuổi Tý cũng có thể xem xét những ngành này, vì người tuổi này khá cá tính và mạnh mẽ nên rất phù hợp.

Với tính cách đảm đang, khéo léo, chu đáo, người tuổi Tý cũng rất phù hợp với các ngành như đầu bếp, họa sĩ, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. Đây cũng là những ngành đòi óc sáng tạo rất cao.

Với tính cách ưa thích sự rõ ràng, không thích bị ràng buộc, tuổi Mậu Tý thích tự do và độc lập, tuổi này phù hợp với những ngành về nghệ thuật và viết lách

Theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ. Mặc dù vậy, mậu tý không nên làm ngành nghề liên quan đến thổ như xây dựng, bất động sản, kinh doanh gạch, xi măng, đồ gốm…. Sở dĩ đây không phải là ngành nghề tốt cho mệnh hỏa vì hỏa phải hi sinh thân mình để tạo ra thổ.

VIII. Màu sắc hợp với người sinh năm 2008

Người sinh năm 2008 mang mệnh Hỏa và phù hợp với những màu sắc bản mệnh phong thủy như:

Màu sắc hợp:

Màu sắc bản mệnh: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa.

Màu sắc tương sinh: Màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành Mộc.

Màu sắc kiêng kỵ:

Màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành Thủy.

Con số phù hợp với người sinh năm 2008

Nam mạng phù hợp với các số: 1, 6, 7

Nữ mạng phù hợp với các số: 2, 5, 8, 9

IX. Sinh năm 2008 hợp với hướng nào?

Nữ mạng

Hướng hợp: Tây Nam (Sinh Khí) – Tây (Phúc Đức) – Tây Bắc (Thiên Y) – Đông Bắc (Phục Vị)

Hướng không hợp: Đông Nam (Tuyệt Mệnh) – Bắc (Ngũ Quỷ) – Nam (Họa Hại) – Đông (Lục Sát)

Nam mạng

Hướng hợp: Đông Nam (Sinh Khí) – Nam (Phúc Đức) – Đông (Thiên Y) – Bắc (Phục Vị)

Hướng không hợp: Tây Nam (Tuyệt Mệnh) – Đông Bắc (Ngũ Quỷ) – Tây (Họa Hại) – Tây Bắc (Lục Sát)

X. Sinh năm 2008 hợp với tuổi nào trong công việc, kết hôn?

Nam mạng:

Trong công việc làm ăn: Nên hợp tác làm ăn với người tuổi Nhâm Tý, tuổi Kỷ Sửu hay Quý Tỵ

Lựa chọn tuổi hợp vợ chồng: Nhâm Tý nam mạng hợp với người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Mùi

Tuổi kiêng kỵ: Tân Mão và Quý Mão

Nữ mạng:

Trong công việc làm ăn: Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi

Lựa chọn tuổi hợp vợ chồng: Nhâm Tý nữ mạng hợp với người tuổi Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Dậu.

Tuổi kiêng kỵ: Tân Mão và Quý Mão

Nhâm Tý nam mạng hợp với người tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Mùi

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp gia chủ sinh năm 2008 tuổi Mậu Tý giải đáp được thắc mắc sinh năm 2008 hợp với nghề gì, mệnh gì, tuổi con gì. Bên cạnh đó, biết được những con số may mắn, phù hợp với tuổi để tăng tài vượng cho tuổi của mình, hướng xuất hành nào phù hợp với bản mệnh để đạt may mắn trong công việc cùng như cuộc sống sau này.