Tháng 10 cung gì? Giải mã tính cách và số mệnh của người sinh tháng 10

Qua tìm hiểu cung hoàng đạo của một người chúng ta sẽ biết được rất nhiều điều về ưu nhược điểm đến tính cách và con người của họ. Sau đây là giải mã về cung mệnh tính cách của những người sinh tháng 10.

Tìm hiểu cung hoàng đạo không chỉ đem lại hiểu biết về con người mà còn giúp có được định hướng đúng đắn. Mỗi người sẽ có ngày sinh khác nhau. Có người thì sinh vào đầu tháng, giữa tháng hoặc cuối tháng. Ngày sinh sẽ có ảnh hưởng tới phần nào vận mệnh và tương lai của bạn.

Trước tiên, bạn cần xác định ngày sinh dương lịch của mình là ngày bao nhiêu để biết được mình sinh tháng 10 thuộc cung gì.

Những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/10 đến 22/10 sẽ là cung Thiên Bình

Cung sao cho 12 cung hoàng đạo sẽ tính theo ngày dương lịch. Do đó, với ngày sinh của bạn là âm lịch thì bạn phải đổi sang ngày dương theo lịch vạn niên. Khi đã nắm được ngày sinh dương lịch của mình bạn hoàn toàn có thể biết được ngày sinh của mình tương ứng với cung sao nào.

2. Tháng 10 là cung gì?

Sinh tháng 10 là cung hoàng đạo gì? Cần dựa trên ngày sinh của bản thân trong khoảng thời gian nào của tháng 10 để từ đó có thể xác định chính xác tháng 10 thuộc cung gì.

Những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/10 đến 22/10 sẽ là cung Thiên Bình.

Cung hoàng đạo thiên bình khoảng thời gian của bắt đầu từ 23/9 đến 22/10. Cung hoàng đạo này có biểu tượng là cán cân công lý. Do đó, họ là những người yêu thích lẽ phải, công bằng và vô cùng chính trực.

Những người sinh vào khoảng thời gian từ 23/10 đến 31/10 thuộc cung Thiên Yết (hay còn có nhiều tên gọi khác như Thần Nông, Bọ Cạp, Hổ Cáp).

Bắt đầu từ khoảng thời gian từ 23/10 và kết thúc vào 21/11. Được biết đến là cung hoàng đạo gắn với biểu tượng con Bọ Cạp

Bắt đầu từ khoảng thời gian từ 23/10 và kết thúc vào 21/11. Được biết đến là cung hoàng đạo gắn với biểu tượng con Bọ Cạp. Theo đó, cung này thường vô cùng nhạy bén, âm trầm, bí hiểm…

3. Sinh tháng 10 mệnh gì?

Theo chiêm tinh học phương Tây thì 12 cung hoàng đạo sẽ được chia đều vào 4 nhóm nguyên tố như sau:

Đất (Earth).

Nước (Water).

Lửa (Fire).

Khí (Air)

Những người sinh vào tháng 10 có thể sẽ có cung hoàng đạo là Thiên Bình hoặc Thiên Yết. Theo đó, họ có thể thuộc nguyên tố khí hoặc nguyên tố nước.

Cụ thể như sau:

Sinh vào tháng 10 là những người thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình và thuộc nguyên tố khí – nguyên tố đại diện cho cho tinh thần, ý chí của con người.

Sinh vào tháng 10 là những người thuộc cung hoàng đạo Thiên Yết và thuộc nguyên tố nước – nguyên tố đại diện cho yếu tố tình cảm và trực giác của con người.

Những người sinh vào tháng 10 có thể thuộc nguyên tố khí hoặc nguyên tố nước

4. Tổng quan về những người sinh tháng 10

Yêu thích lãng mạn là nét tính cách chung ở những người sinh tháng 10. Họ sở hữu trái tim ấm áp và vẻ ngoài ngọt ngào hấp dẫn. Đó chính là lý do khiến họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Ở họ toát lên sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, ở những người sinh tháng 10 còn có chỉ số về cảm xúc vô cùng cao. Họ dễ dàng có Họ luôn có thể kiểm soát, cân bằng được cảm xúc của bản thân cũng như có thể thấu hiểu và đồng cảm với cảm xúc của người khác.

Vốn chuộng hòa bình nên họ luôn mong muốn sẽ được sống trong môi trường thanh bình, nhẹ nhàng. Điều đó khiến họ có mối quan hệ êm đẹp, ít xảy ra mâu thuẫn. Họ cũng không mấy khi nổi nóng và mất bình tĩnh với mọi người xung quanh.

Đây cũng là mẫu người vô cùng hiếu khách, mỗi khi có khách đến chơi nhà họ luôn vui vẻ, niềm nở. Khách đến nhà của những người sinh vào tháng 10 sẽ luôn có cảm giác thư thái, thoải mái. Hoàn toàn không có sự xa cách, ngượng ngùng.

Yêu thích lãng mạn là nét tính cách chung ở những người sinh tháng 10. Họ sở hữu trái tim ấm áp và vẻ ngoài ngọt ngào hấp dẫn

Người sinh vào tháng 10 dương lịch là mẫu người sống vô cùng lạc quan. Họ nhìn mọi việc dưới con mắt của màu hồng và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, đây cũng là những người truyền cảm hứng, truyền năng lượng lạc quan và tích cực đến với mọi người xung quanh.

5. Tính cách, tình yêu và sự nghiệp của những người sinh tháng 10

Dựa theo cung hoàng đạo, chúng ta có thể xác định rõ tính cách và những điểm nổi bật về bản thân của những người sinh tháng 10.

+ Cung Thiên Bình

- Thông tin chung về cung Thiên Bình

Tên cung: Thiên Bình (Libra).

Vị trí: Cung thứ 7 trong 12 cung hoàng đạo.

Biểu tượng: Cái cân.

Nguyên tố: Không khí.

Sao chiếu mạng: Sao Kim.

Hẹn hò với: Song Tử, Bảo Bình.

Làm bạn với: Cự Giải, Ma Kết.

Cung không hợp: Bạch Dương.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ Sáu.

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu hồng.

Hoa may mắn: Hoa hồng.

Con số may mắn: Số 6, 15, 24, 33, 42, 51 và 60.

Đá may mắn: Đá ngọc mắt mèo, đá Sapphire.

- Tính cách

Với những người sinh vào khoảng thời gian từ mùng 1 đến 22 tháng 10, cung hoàng đạo của những người này là Thiên Bình. Do đó, ở họ sẽ mang trong mình những nét tính cách nổi bật của Thiên Bình. Có thể kể đến như:

Sở hữu tính cách lịch thiệp và nhã nhặn, những người thuộc cung Thiên Bình là mẫu người thông minh, tốt bụng và rất hiểu lòng người. Đó là lý do khiến Thiên Bình luôn được mọi người yêu quý.

Họ sở hữu khả năng ngoại giao tuyệt vời. Họ có thể đưa ra những lý luận chặt chẽ, thấu đáo mỗi khi trình bày, đưa ra quan điểm cá nhân dựa trên các phương diện khiến người nghe hoàn toàn bị thuyết phục.

Bên cạnh đó, đây là mẫu người có một nội tâm vô cùng phong phú. Được ở bên cạnh gia đình của mình là điều khiến họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, cung hoàng đạo này thuộc nhóm nguyên tố Khí nên cũng có không ít thời gian đầu óc của họ ở trên 9 tầng mây.

Sở hữu tính cách lịch thiệp và nhã nhặn, những người thuộc cung Thiên Bình là mẫu người thông minh, tốt bụng và rất hiểu lòng người

- Tình yêu

Cả nam và nữ giới sinh ngày 20/10 đều sở hữu ngoại hình hấp dẫn, dễ thu hút người khác giới. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu duyên ăn nói nên được rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi.

Trong tình yêu, những người thuộc cung Thiên Bình rất được tin cậy bởi có tính “chung thủy” rất cao. Họ thuộc tuýp người rất sợ cô đơn và luôn mong chờ có người bên mình để bầu bạn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Thiên Bình rất chân thành khi yêu, họ luôn quý mến, trân trọng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để người mình thương yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Họ rất xem trọng tình cảm, khi muốn đưa ra quyết định nào, họ sẽ đặt người mình yêu thương ở vị trí cao nhất.

- Sự nghiệp

Với trí tuệ, khả năng giao tiếp, cùng với những kinh nghiệm làm việc phong phú, những người thuộc cung Thiên Bình dễ đạt được thành công.

Thiên Bình không được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Họ dễ dàng trở nên lúng túng và mất phương hướng khi gặp thử thách, khó khăn. Họ dễ bị thất bại trắng tay do không biết cách xử lý và giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, những người sinh tháng 10 thuộc cung Thiên Bình lại quá xem trọng tình cảm. Vì thế, họ dễ bị tình cảm chi phối và thường để lại nhiều hệ quả đáng tiếc.

Chính vì vậy, trong quá trình làm việc, hãy cố gắng giữ vững lập trường, không ngại khó, ngại khổ để đạt được kết quả như ý muốn.

- Sức khỏe

Để có sức khỏe tốt cùng với một thân hình cân đối, những người thuộc cung Thiên Bình hãy chú ý áp dụng những chế độ dinh dưỡng đảm bảo lành mạnh. Đồng thời, cần duy trì chế độ tập thể dục thường xuyên.

Cần phải chú ý tới các bệnh về đường hô hấp như: hen, suyễn, viêm mũi. Để đẩy lùi những căn bệnh dị ứng và tăng cường sức khỏe hàng ngày, bạn cần cố gắng tuân thủ đầy đủ các chế độ, kỷ luật.

- Quan hệ trong gia đình

Những người cung Thiên Bình thường thích tranh luận. Do vậy, không dễ để có thể giữ hòa khí tốt trong gia đình.

Mâu thuẫn rất dễ xảy ra nếu một trong hai bên không nhường nhịn. Mỗi bên đều có lập trường riêng. Mỗi bên cũng cần nhường một chút, nỗ lực thấu hiểu cho đối phương để đảm bảo hòa khí trong gia đình. Đồng thời, để tạo không khí đầm ấm, thoải mái trong gia đình, cần tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc con cái,…

+ Cung Bọ Cạp

- Thông tin chung về cung Bọ Cạp

Tên cung: Bọ Cạp (Scorpio) hoặc Thiên Yết.

Vị trí: Cung thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo.

Biểu tượng: Con bọ cạp.

Nguyên tố: Nước.

Con số may mắn: Số 2, 7 và 9.

Hẹn hò với: Cự Giải, Song Ngư.

Làm bạn với: Bảo Bình, Sư Tử.

Cung không hợp: Kim Ngưu.

Sao chiếu mệnh: Sao Diêm Vương.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ Ba.

Màu sắc may mắn: Màu đỏ và màu hạt dẻ.

Hoa may mắn: Hoa hồng, hoa salem tím, hoa mẫu đơn đỏ, hoa tulip tím, hoa lan tím.

Đá may mắn: Đá hoàng ngọc và đá Opal mịn màng lấp lánh sắc màu.

- Tính cách

Có thể nói cung Bọ Cạp là cung hoàng đạo mạnh mẽ nhất trong 12 cung hoàng đạo. Cũng giống như loài bọ cạp, họ luôn tự tạo cho bản thân một vẻ ngoài vô cùng cứng cỏi, lạnh lùng và xa cách.

Đa số những người thuộc cung Bọ Cạp sống hướng nội và tính cách khá trầm lặng. Họ luôn suy tính, lên kế hoạch rất chu đáo và hoàn thiện nên luôn phát huy được tối đa khả năng bản thân.

Trước khi đưa ra 1 quyết định nào đó, họ là người luôn có suy nghĩ chắc chắn. Bọ Cạp vốn có bản tính rất mạnh mẽ và kiên cường. Theo quan niệm của họ, càng gặp nhiều thử thách, khó khăn thì càng tạo động lực để phát huy được hết khả năng của bản thân.

Đa số những người thuộc cung Bọ Cạp sống hướng nội và tính cách khá trầm lặng

Cụ thể tính cách của của những người sinh vào khoảng thời gian từ 23/10 đến 31/10 như sau:

Họ vô cùng khó gần và không thích thân cận với những người xung quanh.

Là điển hình của mẫu người trầm lặng, có trí thông minh hơn người thường. Suy nghĩ thấu đáo.

Trong 12 cung hoàng đạo, cung hoàng đạo Thiên Yết được xếp vào là cung hoàng đạo đáng sợ nhất. Họ là những người thù dai nhớ lâu và có thù tất báo.

Giỏi che giấu bản thân, không phải ai cũng có thể nhìn ra được suy nghĩ, cảm xúc thật của một Bọ Cạp.

Những người sinh vào tháng 10 thuộc cung hoàng đạo Thiên Yết là mẫu người vô cùng yêu quyền lực. Họ rất tham vọng quyền lực và luôn cố gắng hết mình để vươn đến những vị trí cao hơn.

Bên cạnh đó, vốn sẵn tính đa nghi trong mình. Họ rất khó để có thể tin tưởng và bộc bạch hết lòng mình với một ai đó.

- Tình yêu

Dù họ khá chung thủy và chân thành, nhưng trong chuyện hôn nhân và tình yêu, Bọ Cạp có thể sẽ gặp phải không ít tủi nhục và cay đắng. Họ dễ bị đối phương làm những việc khiến bản thân đau buồn và tổn thương. Tuy nhiên, càng về sau đó, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ vô cùng tốt đẹp, gia đạo hạnh phúc và bình an.

- Sự nghiệp

Đường công danh của Bọ Cạp vô cùng sáng lạn. Họ được gặp nhiều may mắn và thường được quý nhân giúp đỡ và tương trợ. Họ đạt được thành công không quá dễ dàng. Phải trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn.

6. Tháng 10 hợp với cung hoàng đạo nào?

Thiên Bình sẽ hợp với cung Bảo Bình và cung Song Tử. Tương đương với những người sinh vào tháng 1, 2 và tháng 5, 6.

Bọ Cạp sẽ hợp với cung Song Ngư và cung Cự Giải. Tương đương với những người sinh vào tháng 2, 3 và tháng 6, 7.

Thiên Bình sẽ hợp với cung Bảo Bình và cung Song Tử. Tương đương với những người sinh vào tháng 1, 2 và tháng 5, 6.

7. Người sinh tháng 10 hợp màu gì?

Những màu hợp với người sinh tháng 10 thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình có thể kể đến như màu hồng, màu xanh lá cây,…

Những màu hợp với người người sinh tháng 10 thuộc cung hoàng đạo Bọ Cạp sẽ hợp với màu hồng, màu xanh dương, màu đen, màu vàng,…

8. Người sinh tháng 10 hợp đá phong thủy gì?

Những người sinh tháng 10 thuộc cung Thiên Bình sẽ hợp với đá quý như citrine màu cam đậm. Bên cạnh đó, có thể chọn thạch anh ám khói hoặc một số loại khác như Aventurin, Berin, ngọc Jadeit, Nephrit, Peridot.

Những người sinh tháng 10 thuộc cung Bọ Cạp sẽ hợp với đá quý như Carnelian màu đỏ. Bên cạnh đó, một số loại đá màu đỏ khác như Ruby, Granat, Canxedon, Obsidian, Agat cũng rất hợp với cung hoàng đạo này.

Trên đây chia sẻ về cung mệnh tính cách người sinh vào tháng 10 dương lịch. Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích về tháng 10 cung gì, tính cách, vận mệnh như thế nào.