Sinh tuổi Bính Tuất 2006 làm nghề gì để thành công, có sự nghiệp phát đạt

Nam và nữ mạng sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là Tự Miên Chi Cẩu, tức Chó đang ngủ

Nam và nữ mạng sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là Tự Miên Chi Cẩu, tức Chó đang ngủ. Mệnh Thổ – Ốc Thượng Thổ – nghĩa là Đất nóc nhà.

Theo Tử vi ngày nay, người sinh năm 2006 tuổi con Chó.

Can chi (tuổi Âm lịch): Bính Tuất

Xương con chó, tướng tinh con trâu

Con nhà Huỳnh Đế – Phú quý

Tương sinh với mệnh: Hỏa và Kim

Tương khắc với mệnh: Mộc và Thủy

Cung mệnh nữ: Chấn thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nam: Chấn thuộc Đông tứ trạch

II. Tính cách tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ

Người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có tính cách rất riêng biệt, họ sống khá nguyên tắc, có lập trường vững chắc, sống theo khuôn khổ và quy tắc chặt chẽ.

Với những khuôn phép, nguyên tắc, mực thước này giúp họ trở thành người quản lý, bảo vệ và duy trì thành qua rất tốt. Tuy nhiên, với nhiều người đó là sự bảo thủ, cố chấp.

Người tuổi Bính Tuất có tâm lý che chở, bảo vệ người khác, đó chính là phương hướng và mục tiêu được họ đề ra trong suốt quá trình hoạt động.

Người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có tính cách rất riêng biệt, họ sống khá nguyên tắc, có lập trường vững chắc, sống theo khuôn khổ và quy tắc chặt chẽ

Họ sử dụng hệ thống phép tắc, quy phạm chính là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu của quá trình rèn luyện, tu dưỡng và hành xử. Người này lúc nào cũng ung dung, hiền hậu, đạo đức và mô phạm dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào.

Họ là tấm gương mẫu mực để người khác học tập, noi theo về tác phong lẫn đạo đức. Đó chính là lý do khiến người tuổi Bính Tuất dễ trở thành những người thầy giỏi, quản lý tài ba, nhà hiền triết…

Họ có tác phong và cách làm việc vô cùng logic, chặt chẽ và cẩn trọng. Duy trì sự ổn định cực tốt. Họ thiên về phòng thủ hơn tấn công.

III. Tính cách người tuổi Tuất 2006

Với người Việt, chó vốn là con vật rất quen thuộc và được yêu quý bởi sở hữu nhiều đức tính tốt đẹp. Đó cũng chính là lý do khiến không ít người tự hỏi liệu một người tuổi Bính Tuất sẽ có tính cách như thế nào? Và liệu trong góc khuất họ có những tính xấu nào hay không?

Coi trọng nghĩa khí: Người tuổi Bính Tuất 2006 sống rất ngay thẳng, sòng phẳng, có ơn tất báo. Do đó, khi làm việc chung hoặc có mối quan hệ quen biết với người tuổi Bính Tuất, chúng ta dễ có cảm giá thoải mái. Đồng thời, họ cũng rất được mọi người tôn trọng, quý mến.

Người tuổi Bính Tuất có tâm lý che chở, bảo vệ người khác, đó chính là phương hướng và mục tiêu được họ đề ra trong suốt quá trình hoạt động

Nóng tính nhưng không thù lâu: Tuổi Bính Tuất thường khá nóng nảy. Họ sẽ giận dữ và phản bác ngay lập tức khi biết người khác đặt điều về mình. Mặc dù vậy, họ lại không thù quá lâu và cũng không quan tâm đến những vấn đề cũ nữa.

Có lòng nhiệt tình và thương người: Người tuổi Tuất đặc biệt rất thương người. Họ không ngại ra tay giúp đỡ bạn bè cũng như mọi người xung quanh. Đó là lý do nếu có được tình bạn với người sinh năm 2006 rất đáng quý.

Mặc dù vậy, điểm yếu của người tuổi Bính Tuất là sống có phần hơi khô khan. Cứng rắn quá mức dễ khiến nhiều người thấy không hợp, đánh giá lạnh lùng, cô độc bởi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ.

IV. Cơ sở nào để biết được tuổi Bính Tuất 2006 hợp nghề gì?

Dựa vào tính cách và ngũ hành chúng ta sẽ đưa ra được những phán đoán chính xác nhất xem sinh năm 2006 hợp nghề gì, tuổi Bính Tuất kinh doanh gì hợp.

Người sinh năm 2006 thuộc mệnh Thổ, Mệnh Thổ nên kinh doanh gì hay làm nghề gì là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.

Dựa theo ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ, còn theo ngũ hành tương khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy. Người tuổi Bính Tuất mệnh Thổ có thể chọn hợp với hành Thổ và hành Hỏa

V. Tuổi Bính Tuất hợp với nghề gì, chọn công việc mang đến thành công?

Nếu nam tuổi Bính Tuất 2006 sẽ có được sự thoải mái khi lựa chọn vị trí nhân viên văn phòng, nhân viên công vụ, nhà giáo. Bên cạnh đó, với óc suy luận, tài phán đoán và khả năng thuyết phục tài tình, nam tuổi Tý 2006 cũng nên thử sức mình ở các nghề như quan tòa, luật sư.

Người tuổi nữ Bính Tuất tuy không phải là những người lãng mạn nhưng lại có trí tưởng tượng phong phú, sự tinh tế, nhạy cảm và khả năng biểu đạt tốt. Do đó, lĩnh vực sáng tác văn học, nghệ thuật cũng khá phù hợp. Nhân viên văn phòng hay nghề giáo cũng là nghề thích hợp đối với họ.

Dựa theo ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ, còn theo ngũ hành tương khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy. Người tuổi Bính Tuất mệnh Thổ có thể chọn hợp với hành Thổ và hành Hỏa

VI. Người tuổi Bính Tuất nên làm nghề gì ?

Việc chọn lựa nghề nghiệp phù hợp rất quan trọng. Lý do bởi mỗi người sẽ có một nét tính cách khác nhau. Con người chỉ phát huy toàn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân khi lựa chọn được đúng việc làm tương thích với đậm cá tính, năng lượng và sở trường thích nghi của mình.

Điều này sẽ mang đến lợi ích lớn đối với quy trình thăng quan tiến chức của mỗi người. Mặc dù vậy, không phải ai cũng như mong muốn tìm đúng mực được việc làm mình yêu quý và tương thích để hoàn toàn có thể dành trọn tâm lý, công sức của con người vào việc làm đó .

Với người Tuổi Bính Tuất, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp mà họ không nên bỏ qua đó là những công việc ít nhiều mang tính cạnh tranh và không chấp nhận tụt lùi lại phía sau người khác.

Theo đó, tuổi Bính Tuất nên lựa chọn nghề nào mà công việc được người khác giao phó, hoặc nhờ vả. Họ sẽ luôn trung thực và cố gắng hoàn thành ở mức tốt nhất có thể. Đồng thời, ở họ còn có khả năng tự kiềm chế cao, cố gắng hết sức có thể để làm tốt công việc ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tuổi Bính Tuất 2006 rất hợp với 1 số ít việc làm: nhân viên cấp dưới công vụ, luật sư, hộ lý, kế toán, nhân viên cấp dưới văn phòng, …

Tùy với tính cách của tuổi Bính Tuất mà mỗi người có thể lựa chọn một việc làm tương thích. Sau đây là những gợi ý lựa chọn nghề nghiệp cho những người tuổi Bính Tuất 2006:

Tuổi Bính Tuất 2006 rất hợp với 1 số ít việc làm: nhân viên cấp dưới công vụ, luật sư, hộ lý, kế toán, nhân viên cấp dưới văn phòng, …

Họ hoàn toàn có thể theo đuổi những việc làm có tương quan đến khoa học, kỹ thuật. Một số ngành nghề khác cũng rất tương thích với họ là chính trị, triết học, bác sĩ, quan tòa, nhà văn hoặc giáo viên.

Người tuổi Tuất thường thích đời sống đơn giản và giản dị, vui tươi. Tuy nhiên, trong việc làm họ không ngại sự cạnh tranh đối đầu hay bất kể khó khăn vất vả, thử thách nào. Vậy, nam nữ Bính Tuất có hợp với kinh doanh thương mại không?

Câu trả lời là Có. Đặc điểm này dễ giúp họ thành công xuất sắc trong kinh doanh thương mại hay ngành kinh tế tài chính, kế toán. Do vậy người sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất hợp với kinh doanh thương mại, kinh doanh.

VII. Tuổi Bính Tuất hợp làm ăn với tuổi nào?

Để thành công hay lụi bại khi kinh doanh làm ăn, không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Bính Tuất mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tuất nhằm mang đến sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Dựa theo tử vi, khi làm ăn với Đinh Hợi, Mậu Tỵ, Tân Mão sẽ giúp tuổi Bính Tuất làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời.

Đồng thời, tuổi Bính Tuất nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. Bản mệnh sẽ gặp tai ương hoặc công việc dễ gặp thất bại khi kết hợp làm ăn với các tuổi này.

Dựa theo tử vi, khi làm ăn với Đinh Hợi, Mậu Tỵ, Tân Mão sẽ giúp tuổi Bính Tuất làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời

VIII. Tuổi Bính Tuất lựa chọn vợ chồng tuổi nào?

Để hoà hợp, có cuộc sống an nhiên, vui vẻ về sau thì khi lựa chọn vợ chồng tuổi Bính Tuất cần phải có người hợp tuổi. Do đó, đối với nam, nữ tuổi Bính Tuất khi lựa chọn vợ chồng cần dựa vào:

Nữ mạng

Tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Ất Dậu: Không phải bận tâm về con cái, tiền bạc và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Canh Dần, Nhâm Dần và Giáp Thân: Cuộc sống không dư giả cũng chẳng thiếu thốn, luôn giữ ở mức đủ đầy.

Tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn và Mậu Tuất: Khá xung khắc, khó có được cuộc sống yên ấm, đủ đầy

Nên tránh cử hành hôn lễ ở những năm: Năm 18-20-26-30-32-38 tuổi.

Sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 (Âm lịch): hôn nhân dễ gặp trắc trở lớn, có thể lấy nhiều chồng.

Nữ tuổi Bính Tuất khi chọn tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Ất Dậu: Không phải bận tâm về con cái, tiền bạc và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Nam mạng

Tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ và Ất Dậu: Tương lai xán lạn, cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Thân và Mậu Dần: Vợ chồng hoà thuận, tiền bạc vừa phải, tình cảm mặn nồng.

Tuổi Bính Tuất, Nhâm Thân, Mậu Tuất và Canh Thìn: Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, đời sống khó khăn

Nên tránh cưới xin, ăn hỏi: Năm 18-24-30-42-48-54 tuổi.

Sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 (Âm lịch): Số đa thê hoặc gặp nhiều vấn đề khi thành lập gia thất.

VIII. Sinh năm 2006 hợp với màu sắc gì?

Các màu sắc bản mệnh phong thủy phù hợp nam nữ sinh năm 200 mang mệnh Thổ như:

Màu sắc hợp:

Màu sắc tương sinh: Màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa.

Màu sắc bản mệnh: Vàng thẫm, nâu đất thuộc hành Thổ.

Màu sắc kiêng kỵ

Màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành Mộc.

IX. Sinh năm 2006 phù hợp với hướng xuất hành nào?

Nữ mạng

Hướng hợp: Nam (Sinh Khí) – Đông Nam (Phúc Đức) – Bắc (Thiên Y) – Đông (Phục Vị).

Hướng không hợp: Tây (Tuyệt Mệnh) – Tây Bắc (Ngũ Quỷ) – Tây Nam (Họa Hại) – Đông Bắc (Lục Sát).

Nam mạng

Hướng hợp: Nam (Sinh Khí) – Đông Nam (Phúc Đức) – Bắc (Thiên Y) – Đông (Phục Vị)

Hướng không hợp: Tây (Tuyệt Mệnh) – Tây Bắc (Ngũ Quỷ) – Tây Nam (Họa Hại) – Đông Bắc (Lục Sát).

Các màu sắc bản mệnh phong thủy phù hợp nam nữ sinh năm 200 mang mệnh Thổ như màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành Hỏa

X. Ngày giờ xuất hành hợp nhất cho nữ nhân tuổi Bính Tuất – sinh năm 2006

Nếu bạn biết xuất hành đúng thời điểm phù hợp. Cuộc sống sẽ gặp được nhiều sự may mắn, đại lợi trên mọi phương diện. Với nữ nhân tuổi Bính Tuất thì thời gian xuất hành tốt nhất đó là: giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ.

Đây là khung giờ hoàng đạo đẹp nhất phù hợp khi bạn có ý định xuất hành đi xa hay cần thực hiện những việc lớn. Bên cạnh đó, sẽ giúp cho mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu được nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi.

XI. Tuổi Bính Tuất hợp với con số nào?

Những người sinh năm 2006 mệnh Thổ nên chọn những con số để đem lại nhiều sự suôn sẻ và thuận lợi trong làm ăn hay làm những điều khác trong cuộc sống.

Theo phương pháp tính con số may mắn đó là tính tổng hai số của năm sinh thì cả nam và nữ tuổi này.

Với những người sinh năm 2006 mệnh Thổ hay còn được gọi Ốc Thượng Thổ, những con số hợp là:

Nữ mệnh hợp các số: 1, 2, 4, 5

Nam mệnh hợp các số: 1, 3, 5

XII. Hướng nhà phù hợp với người tuổi Bính Tuất

Nam mệnh Bính Tuất 2006:

+ Hướng hợp: Người mang mệnh Thổ phù hợp với các hướng hợp như là Đông (tức Thiên Y) – Đông Nam (tức Ngũ Quỷ) – Bắc (tức Họa Hại) – Nam (tức Lục Sát).

+ Hướng kỵ: Những người mang mệnh Thủy kiêng kỵ với các hướng Tây (tức Tuyệt Mệnh) – Tây Bắc (tức Ngũ Quỷ) – Tây Nam (tức Họa Hại) – Đông Bắc (tức Lục Sát).

Nữ mệnh Bính Thân 2006:

+ Hướng hợp: Những người mang mệnh Thổ hợp với hướng hợp Nam (tức Lục Sát) – Đông Nam (tức Ngũ Quỷ) – Bắc (tức Họa Hại) – Đông (tức Thiên Y).

+ Hướng kỵ: Những người mang mệnh Thổ kỵ các hướng là Tây (tức Tuyệt Mệnh) – Tây Bắc (tức Ngũ Quỷ) – Tây Nam (tức Họa Hại) – Đông Bắc (tức Lục Sát).

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây hy vọng có thể giúp gia chủ sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất giải đáp được thắc mắc sinh năm 2004 hợp với nghề gì, thuộc mệnh gì, tuổi gì. Từ đó, giúp gia chủ sinh năm 2006 tuổi Bính Tuất chọn được những mệnh tuổi phù hợp cho việc hợp tác làm ăn hay vấn đề hôn nhân nhằm mang đến may mắn trong công việc cùng như cuộc sống sau này.

Đồng thời, bạn cũng biết được con số nào mang lại may mắn, màu sắc phù hợp để giúp tăng tài vượng cho tuổi của mình, hướng xuất hành nào phù hợp với bản mệnh.