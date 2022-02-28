Nhâm Ngọ 2002 làm nghề gì, nên kinh doanh gì để thành công?

Nam nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc nên làm nghề gì, nên kinh doanh gì? Sau đây là chia sẻ chi tiết những nghề phù hợp với tuổi Nhâm Ngọ nhất giúp sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào.

Chọn nghề nghiệp là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu. Để lựa chọn được nghề theo sở thích thì đơn giản nhưng để chọn được nghề vừa hợp với sở thích vừa hợp tuổi thì không phải ai cũng làm được

Nam và nữ mạng năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là Quân Trung Chi Mã, tức Ngựa Chiến. Mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc – nghĩa là Gỗ cây dương liễu.

Mệnh người sinh năm 2002: Dương Liễu Mộc

Can chi (tuổi Âm lịch): Nhâm Ngọ

Xương con ngựa, tướng tinh con rắn

Con nhà Thanh Đế – Trường mạng

Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa

Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ

Cung mệnh nam: Đoài thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ: Cấn thuộc Tây tứ trạch

Nam và nữ mạng năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là Quân Trung Chi Mã, tức Ngựa Chiến. Mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc – nghĩa là Gỗ cây dương liễu

II. Tính cách tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc

Người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc có bản tính ôn hòa, mềm dẻo, uyển chuyển nên rất được lòng người, nhân được sự yêu mến của nhiều người.

Không mấy khi người này xảy ra xung đột, tranh chấp, cãi vã với mọi người xung quanh. Cũng rất hiếm khi người này thể hiện sự bực bội, cáu gắt. Họ mang đến bầu không khí hòa nhã chứ không thích sự hơn thua.

Tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc có bản tính ôn hòa, thiện tâm, giàu lòng trắc ẩn nên nét mặt của họ thường nặng về suy nghĩ chiều sâu, nội tâm, ánh mắt cũng có chút u buồn, lắng đọng.

Bên cạnh đó, đây là kiểu người không muốn nói nhiều. Họ thích việc nghiên cứu tài liệu, tìm tòi. Họ có nền tảng tri thức uyên bác, dày dặn nhờ quá trình tự nghiên cứu.

Phẩm chất của người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc không hề tầm thường. Quan Thế Âm bồ tát sử dụng cành dương liễu để nhúng nước Cam lộ cứu độ vạn vật chúng sinh. Theo đó, những người mệnh này cũng có tâm hồn thiện lương, trong sáng và duyên giác ngộ cao.

Mặc dù vậy, vì bản chất của hành Mộc là chủ về điều tiếng, thị phi nên người tuổi Nhâm Ngọ dễ vướng vào thị phi. Thị phi vốn dĩ chỉ là những điều tiếng dở có hay có. Do đó, nếu người có kiến giải thoáng đạt thì không nên nặng nề với chuyện tai tiếng. Càng là người đặc biệt, có tài, có công thì càng dễ mắc tai tiếng lớn.

Người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc có bản tính ôn hòa, mềm dẻo, uyển chuyển nên rất được lòng người, nhân được sự yêu mến của nhiều người

Tính chất của cây dương liễu cành lá mềm dẻo, thân gỗ mềm nên sức chống chọi với biến cố không cao, đồng nghĩa người này cần tôi luyện ý chí, nghị lực vững vàng thì mới đứng vững được trong cuộc sống.

III. Tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc hợp với nghề nghiệp gì?

Để phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân, mỗi người chỉ khi lựa chọn được đúng công việc phù hợp với cá tính, năng lực và sở thích của mình thì con người mới có thể có quá trình thăng tiến tốt.

Dù vậy, không phải ai cũng may mắn tìm chính xác được công việc mình yêu thích và phù hợp để có thể dành trọn tâm trí, sức lực vào công việc đó.

Định hướng và lựa chọn ngành nghề phù hợp với ngũ hành là vấn đề được nhiều sự quan tâm. Lựa chọn được nghề nghiệp hợp với bản mệnh là cách để có nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, có cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập, nâng cao địa vị…

Với đời sống xã hội đang mỗi ngày một phát triển đi lên cũng như xuất hiện đa dạng những công việc mới mẻ. Khi đứng trước quá nhiều lựa chọn như vậy, người tuổi Nhâm Ngọ làm sao để biết được đâu là công việc hợp mệnh để chọn cho đúng?

Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Đây là quan hệ tương sinh, mối quan hệ hỗ trợ, hành này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hành kia.

Lựa chọn nghề phù hợp với nam Nhâm Ngọ đó là các lĩnh vực như quan hệ công chúng, MC truyền hình hay ngoại giao

Những nghề thuộc hành Thủy, hành Mộc, hành Thổ (Mộc khắc Thổ nên tuổi Nhâm Ngọ vẫn có thể làm công việc thuộc hành Thổ) là lựa chọn hợp tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc.

Tuổi Nhâm Ngọ sẽ có nhiều không gian để phát huy hết khả năng của mình khi lựa chọn được các nghề hợp mệnh. Đồng thời, khi lựa chọn nghề hợp mệnh, bản mệnh cũng sẽ dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. Từ đó, có được hướng đi đúng đắn trong công việc, hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải.

Khi chọn được những nghề hợp mệnh sẽ giúp tăng thêm tự tin, tạo bản lĩnh vững vàng kịp thời nắm bắt các cơ hội trước mắt. Tạo dựng được con đường tài lộc hanh thông, thuận lợi.

Những nghề mà người tuổi Nhâm Ngọ nên tránh đó là các nghề thuộc mệnh Hỏa (Mộc sinh Hỏa là sinh xuất, có nghĩa là bị hao, bị thiệt) hoặc mệnh Kim tương khắc với bản mệnh (Kim khắc Mộc). Nếu chọn những nghề này sẽ gặp phải những điều xui xẻo, rủi ro, tai nạn, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép…

Chọn lựa nghề không hợp mệnh còn khiến chủ mệnh thường xuyên có cảm giác bồn chồn, lo lắng, khó tập trung làm việc. Theo đó, rất dễ sinh ra cảm xúc nóng nảy, tự ti, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Thêm vào đó, chọn nghề xung khắc còn khiến bản mệnh hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán ế ẩm, lỗ nhiều hơn lãi.

Nam sinh năm 2002 Nhâm Ngọ hợp với nghề gì?

Nam Nhâm Ngọ có khí chất anh hùng, có chủ kiến, tình tình vô cùng phóng khoáng, trung thực, nhiệt tình, suy nghĩ nhạy bén, giỏi quan sát, có tài ăn nói, có đầu óc thẩm mỹ, khả năng sáng tạo có thể giúp nam nhâm ngọ thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Cùng với lựa chọn nghề nghiệp, nam Nhâm Ngọ rất hợp với kinh doanh, đầu tư, phối hợp làm ăn như ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nam sinh 2002 Nhâm Ngọ có sức hút kỳ lạ và có tài giao tiếp tốt. Chính đây là các vũ khí tuyệt vời giúp họ chinh phục bất kỳ cô gái nào. Vì vậy lựa chọn nghề phù hợp với nam Nhâm Ngọ đó là các lĩnh vực như quan hệ công chúng, MC truyền hình hay ngoại giao.

Một số nghề khác mà, nam Nhâm Ngọ có thể thử sức như: công an ,bộ đội, chính trị, kỹ sư xây dựng, thiết kế đồ gỗ.

Cùng với lựa chọn nghề nghiệp, nam Nhâm Ngọ rất hợp với kinh doanh, đầu tư, phối hợp làm ăn như ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm sẽ phát huy hết năng lực của họ.

IV. Nữ sinh năm 2002 Nhâm Ngọ hợp với nghề gì?

Trong công việc, nữ sinh năm 2002 Nhâm Ngọ khá bùng nổ, làm việc không ngừng nghỉ để đạt được hiệu quả cao nhất. Họ có thể liên tục đưa ra được những ý tưởng, giải pháp. Họ có đầu óc phong phú, nhanh nhạy phóng khoáng, có khả năng tự lập và tự tin.

Bên cạnh đó, nữ sinh năm 2002 có tính nghệ sỹ và hài hước. Do đó, họ rất phù hợp với nghề diễn viên hài, điện ảnh. Bên cạnh đó, cũng có thể kể đến những nghề hợp với Nữ nhâm ngọ như: nhân viên tiếp thị, nhân viên marketing, ngân hàng, nhà khoa học, bác sĩ, hoa sỹ, kiến trúc sư,..

Một số lĩnh vực kinh doanh của nữ Nhâm Ngọ có thể kể đến như: Quần áo, mỹ phẩm, giầy dép, đồ lưu niệm, đồ văn phòng,..

Ngược lại, người sinh năm Nhâm Ngọ nên tránh lựa chọn những nghề nghiệp thuộc hành Hỏa và Kim.

Những nghề hợp với Nữ nhâm ngọ như: nhân viên tiếp thị, nhân viên marketing, ngân hàng, nhà khoa học, bác sĩ, hoa sỹ, kiến trúc sư,..

Có thể kể đến những ngành nghề đó là:

Hóa dược, hóa dầu.

Âm nhạc, hội họa,..

Quán ăn, nhà hàng.

Luyện kim.

Kỹ sư điện.

Các ngành kỹ thuật điện tử, cơ khí, ôtô,..

Chính trị gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên,

Bác sĩ ngoại khoa.

Vận động viên võ thuật.

Các ngành tài chính, ngân hàng.

Khi buôn bán, kinh doanh, tuổi Nhâm Ngọ nên tránh kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, không nên mở nhà hàng ăn uống, không nên buôn bán vàng bạc, đồ trang sức,…

V. Tuổi Nhâm Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào?

Để thành công hay lụi tàn trong chuyện làm ăn, không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Nhâm Ngọ mà còn dựa vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn.

Lựa chọn tuổi làm ăn phù hợp sẽ giúp Nhâm Ngọ có sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

- Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, Giáp Dần, Nhâm Thìn, Ất Mão… sẽ giúp những người tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc làm ăn thuận lợi, được thịnh vượng.

– Tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Tuất, Đinh Dậu, Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Bính Thân, Kỷ Mùi…. Đây là những tuổi tuy làm bạn bè có thể kết hợp làm ăn được, nhưng người Nhâm Ngọ sẽ bị thua thiệt. Chính vì vậy, để công việc thuận buồn xuôi gió, người tuổi Nhâm Ngọ làm ăn với các tuổi này thì phải làm cấp dưới hoặc trợ lí cho những người này.

Nên kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, Giáp Dần, Nhâm Thìn, Ất Mão…

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc gồm các tuổi Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Kỷ Tỵ, Canh Dần, Quý Sửu, Tân Mão, Canh Thân, Mậu Tuất, Tân Dậu… sẽ mang đến tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc bình hòa, không ai hại ai, cùng nhau bàn bạc làm ăn.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Bính Tuất, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Đinh Tỵ… sẽ mang đến tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc điều kiện để tiến lên.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Kim gồm các tuổi Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Mùi, Giáp Tý, Nhâm Dần, Ất Sửu, Canh Thìn, Quý Mão, Tân Tỵ, Giáp Ngọ…. không tốt đối với tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương Liễu Mộc. Bởi sẽ gây gặp trở ngại trong công việc làm ăn, có khi bị hại và sẽ bị thua thiệt nhiều.

VI. Sinh năm 2002 hợp hướng nào?

- Nữ mạng

+ Hướng hợp: Tây Nam (Sinh Khí) - Tây (Phúc Đức) - Tây Bắc (Thiên Y) - Đông Bắc (Phục Vị)

+ Hướng không hợp: Đông Nam (Tuyệt Mệnh) - Bắc (Ngũ Quỷ) - Nam (Họa Hại) - Đông (Lục Sát)

- Nam mạng

+ Hướng hợp: Tây Bắc (Sinh Khí) - Đông Bắc (Phúc Đức) - Tây Nam (Thiên Y) - Tây (Phục Vị)

+ Hướng không hợp: Đông (Tuyệt Mệnh) - Nam (Ngũ Quỷ) - Bắc (Họa Hại) - Đông Nam (Lục Sát)

Lựa chọn hướng nhà, hướng bàn làm việc hợp tuổi sẽ giúp tuổi Nhâm Ngọ 2002 tăng sinh khí, cải vận, tốt cho sức khỏe, tinh thần của quý bạn.

Sinh năm 2002 hợp hướng Tây Nam (Sinh Khí) - Tây (Phúc Đức) - Tây Bắc (Thiên Y) - Đông Bắc (Phục Vị)

VII. Sinh năm 2002 hợp tuổi nào?

- Nam mạng:

+ Trong làm ăn: Giáp Thân, Bính Tuất và Canh Thìn

+ Lựa chọn vợ chồng: Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần và Canh Thìn

+ Tuổi kỵ: Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý

- Nữ mạng:

+ Trong làm ăn: Giáp Thân, Bính Tuất và tuổi Canh Dần

+ Lựa chọn vợ chồng: Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn

+ Tuổi kỵ: Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý

Nên duyên vợ chồng với người hợp tuổi thì sẽ có gia đình êm ấm, hạnh phúc. Khi chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì công việc của người tuổi Nhâm Ngọ cũng tiến triển thuận lợi, gặt hái được nhiều công. Tuy vậy ngoài việc chọn tuổi tác thì yếu tố con người quan trọng hơn cả.

VIII. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Nhâm Ngọ 2002

Ở thời kỳ lập nghiệp, nếu thiếu sự kiên trì thì sẽ rất khó đạt được thành công. Điểm mạnh của người tuổi Nhâm Ngọ 2002 đó là tính cách gan dạ, quyết đoán, sáng tạo nhưng đôi lúc thiếu kiên trì.

Do đó, vật phẩm phong thủy mà người tuổi Nhâm Ngọ nên dùng đó là vòng tay đá tự nhiên, hoặc mặt Phật bản mệnh. Mang theo bên mình vật phẩm phong thủy này sẽ giúp nhắc nhở bản mệnh kiên định với mục tiêu đã đặt ra, tăng sức mạnh nội lực để vượt qua mọi thách thức.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, nên chọn Mặt Phật làm từ đá thạch anh Xanh (hành Mộc) là hợp với bản mệnh nhất. Thủy sinh Mộc cũng rất tốt cho bản mệnh. Nhâm Ngọ có thể chọn Mặt Phật đá núi lửa Đen (hành Thủy).

Nhâm Ngọ 2002 làm nghề gì phù hợp đã được phân tích kỹ càng trên đây. Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên sẽ giúp quý bạn sinh năm 2002 chọn lựa được cho mình ngành nghề phù hợp đem đến hứng thú trong công việc, gặp nhiều vận may và nhanh thăng quan tiến chức.

Dù cho có lựa chọn bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa thì bạn cũng hãy nỗ lực có hết sức và theo đuổi nó đến cùng, chắc chắn nghề sẽ không phụ bạn, thành công nhất định sẽ đến với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!