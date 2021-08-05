Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của 12 con giáp: Sửu, Thìn, Ngọ lộc lá đầy tay, Thân bị thị phi quấy rối

Lá số tử vi ngày thứ Sáu tuần này của người tuổi Tí cho biết, trong hôm này, Tí sẽ có khá nhiều niềm vui đến từ công việc của mình. Những chuyện rắc rối khiến Tí phải phiền não dạo gần đây đều sẽ được hóa giải. Con đường sự nghiệp của Tí vẫn khá rộng mở, con giáp này nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè. Riêng về tài lộc, có lẽ Tí cần cố gắng nhiều hơn để chờ đợi cơ hội tài lộc về tay.

Theo dự đoán của tử vi ngày thứ Sáu tuần này, Sửu sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhiều thành công trong công việc của mình. Con giáp này không chỉ giỏi giang, chăm chỉ, mà còn rất thật thà nên được trời thương, tài lộc công danh ban cho không thiếu thứ gì. Trong ngày này, Sửu có thể đón một món lộc lớn mà cả con giáp này cũng không ngờ tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Dần

Dần đang đi trên một con đường đúng đắn. Thời điểm này, có thể Dần chưa đón nhận nhiều thành quả, tiền bạc cũng chưa dồi dào, nhưng sự nỗ lực chắc chắn sẽ giúp Dần ngày càng đến gần hơn với thành công và giàu có. Trong thứ Sáu ngày 6/8/2021, Dần nên sắp xếp lại công việc của mình, đừng cố gắng ôm đồm kẻo làm hỏng mọi việc.

Cứ nỗ lực hết mình, thành công vẫn đang đợi Dần ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Mão

Ngày thứ Sáu tuần này không phải là một ngày tốt dành cho Mão. Vừa mở mắt ra, những chuyện rắc rối từ trên trời ập xuống đã khiến con giáp này vô cùng phiền não. Trong ngày, liên tục có những chuyện không vui xảy đến. Điều quan trọng nhất là cách đối diện và giải quyết của Mão như thế nào. Nếu tích cực, lạc quan, Mão sẽ dễ dàng vượt qua chúng. Bằng không, Mão cứ sống mãi trong sự mệt mỏi, chán nản mà chẳng thể nào ngóc lên nổi.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Thìn

Thìn chính là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong thứ Sáu ngày 6/8/2021 này. Theo như dự đoán của tử vi ngày mới, đây sẽ là cơ hội để Thìn gom vàng hốt bạc. Rất nhiều tin vui tài lộc đang chờ đợi Thìn ở phía trước. Tuy nhiên, tử vi khuyên Thìn đừng nên mải mê sống trong ánh hào quang. Khi đã có được những thứ mình mong đợi, hãy biết tiếp tục cố gắng, đặt ra những mục tiêu mới và thực hiện.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Tỵ

Cơ hội của Tỵ trong ngày hôm nay chính là đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình. Đó cũng chính là thành quả xứng đáng mà Tỵ đã phải dành ra biết bao nhiêu công sức mới có thể đạt được. Trên phương diện tài lộc, nhìn chung trong hôm nay túi tiền của Tỵ không tăng không giảm, nhờ sự tính toán chi tiêu hợp lý, Tỵ sẽ có thể tích cóp được một khoản tiền kha khá trong thời gian này.

Kiểm soát tài chính tốt sẽ giúp Tỵ có được khối tài sản ổn định trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Ngọ

Những ngày vừa qua, tình hình tài chính và sự nghiệp của Ngọ đang dừng lại ở mức ổn định, chưa có gì nổi bật. Điều này có thể xem như một bước lấy đà để Ngọ có thể đón “mưa” tài lộc trong ngày thứ Sáu sắp tới đây. Có vẻ như Ngọ đang có khá nhiều dự định cần thực hiện. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để con giáp này làm những điều mình muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Mùi

Trong ngày này, tử vi cho biết Mùi có thể sẽ phải đối diện với những mâu thuẫn trong gia đình. Đây là điều mà con giáp này không hề mong muốn chút nào. Tử vi hàng ngày khuyên Mùi nên dành thời gian để lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Mùi cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, đừng cố gắng lao vào công việc để trốn tránh cảm xúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Thân

Cục diện xấu sẽ đi theo con giáp này trong ngày thứ Sáu tuần này. Thân có thể phải đón những chuyện không mấy vui vẻ. Đặc biệt là con giáp này phải hứng chịu một số thị phi không đáng có, những chuyện mình không làm nhưng cũng phải chịu đựng. Trong trường hợp này, Thân nên mạnh dạn làm rõ mọi điều, tránh để hiểu lầm xảy ra, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của mình về sau.

Những chuyện thị phi do người khác gây ra, Thân đừng nên quá bận lòng kẻo ảnh hưởng đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Dậu

Dường như thời gian này Dậu đang khá hài lòng với những gì mình đang có và có dấu hiệu chững lại, không tiếp tục cố gắng. Điều này sẽ vô cùng tai hại, bởi “ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở”. Nếu Dậu không tiếp tục nỗ lực mà chỉ chăm chăm tận hưởng thành quả, chẳng mấy chốc lại rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn và phải bắt đầu lại từ đầu một cách khó khăn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Tuất

Nhìn chung, tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 này của Tuất khá tươi sáng. Công việc vẫn diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Tiền bạc của Tuất vẫn luôn dồi dào, chỉ có thêm chứ không có mất đi. Hơn nữa, con giáp này cũng gặp chuyện vui trong tình cảm. Những việc mà trước đây Tuất vẫn hàng mong ước nay đều sẽ trở thành sự thật khiến con giáp này vui như được vàng.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/8/2021 của Hợi

Đối mặt với hung tinh, Hợi phải tự tay mình giải quyết rất nhiều chuyện rắc rối trắc trở xảy ra trong thứ Sáu tuần này. Những người tuổi Hợi làm công việc liên quan đến tiền bạc, giấy tờ cần hết sức cẩn thận, kẻo mang họa vào thân. Tử vi dặn Hợi đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh, bởi không thể nào biết hết bản chất bên trong con người họ là như thế nào. Cẩn thận là trên hết, điều đó sẽ giúp con giáp này có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.