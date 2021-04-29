Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của 12 con giáp: Tí, Hợi tưng bừng đón tài lộc, Mão cẩn thận kẻ gian rình rập sau lưng

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của 12 con giáp cho biết, những người tuổi Tí và tuổi Hợi sẽ liên tục bùng nổ tin vui tài lộc. Riêng tuổi Mão gặp chút rắc rối vì có kẻ gian hãm hại sau lưng.

Theo dự đoán mới nhất của tử vi 12 con giáp, đúng vào thứ Sáu ngày 30/4/2021, Tí sẽ đối mặt với sự giàu sang vô đối. Đây là thời điểm để con giáp này hốt vàng hốt bạc liên tục nhờ có Thần Tài ưu ái. Chưa kể, Tí sẽ nhận được khoản lương thưởng cao ngất ngưởng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình suốt thời gian qua. Trong thời gian tới, Tí có thể tha hồ tận hưởng sự giàu sang mà không cần phải lo lắng chuyện tiền nong nữa,

Trong số 12 con giáp, tử vi cho biết những người tuổi Sửu chính là con giáp có độ bền bỉ cao nhất. Trong tất cả mọi việc, khi những người xung quanh đã bỏ cuộc thì Sửu vẫn không ngừng cố gắng. Nhờ đó mà thành quả Sửu nhận được sẽ luôn rực rỡ hơn người. Tử vi có nói trong ngày thứ Sáu 30/4/2021 tới đây, tài vận của Sửu sẽ tiến triển vượt bậc. Tuy nhiên, để bứt phá hơn nữa, Sửu cần tập trung vào công việc chính của mình nhiều hơn thay vì chú ý đến những lời đàm tiếu xung quanh.

Thời gian này sẽ là cơ hội để Sửu có thể bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần sắp có tin vui tài chính trong nay mai. Đúng thứ Sáu, ngày 30/4/2021, tài lộc sẽ xếp hàng dài chờ chui vào túi của con giáp này. Những người tuổi Dần thường có “máu” kinh doanh, hễ nhìn đâu thấy cơ hội là sẽ nhảy vào ngay không chần chừ. Nhờ đó nên cơ đồ thường được xây dựng từ sớm, Dần chỉ cần cố gắng khoảng chục năm là đã có thể nghỉ ngơi tận hưởng cả phần đời còn lại.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Mão

Mão là con giáp thông minh, tài giỏi. Ngay từ khi còn trẻ, con giáp này đã tìm được công việc vô cùng tốt cho mình, giúp Mão xây dựng được cơ ngơi vững chãi, thu nhập luôn ở trên top đầu. Chính sự tài giỏi này của Mão khiến nhiều kẻ đâm ra ghen tị, chỉ muốn hãm hại để có thể vượt qua. Tử vi có nói, trong thứ Sáu ngày 30/4/2021 sắp tới, Mão sẽ gặp phải trường hợp như vậy. Nhưng kẻ gian chỉ đứng sau lưng, trong bóng tối, nên Mão cần hết sức cẩn thận.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Thìn

Vận trình tài lộc của Thìn trong thứ Sáu ngày 30/4/2021 nhìn chung không có gì biến động. Vốn là con giáp rất có tham vọng, nhưng trong thời gian vừa qua, Thìn đã gặp phải một số chuyện không vui nên con giáp này đang cần thời gian nghỉ ngơi để lấy sức bước tiếp. Thời điểm này Thìn sẽ gặp được người bạn tâm giao có thể ở bên sẻ chia buồn vui, giúp con giáp này vượt qua trở ngại.

Thìn cần phải dừng lại để nhìn lại chính mình trước khi bước tiếp con đường làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ tinh anh, thông thái, làm 1 hiểu 10, kiếm tiền lại thuộc hàng siêu đẳng. Đa số những người tuổi Tỵ có đời sống khá vinh hoa. Bởi theo tử vi thì những người cầm tinh con rắn ngay từ lúc sinh ra đã có số mệnh giàu sang hưởng thụ. Tài lộc phúc đức đã chờ sẵn chỉ cần con giáp này bước tới là có thể ập vào bất cứ lúc nào.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Ngọ

Những người tuổi Ngọ phù hợp với công việc bàn giấy văn phòng, do bản tính điềm đạm, thích sự yên tĩnh, không muốn đối mặt với sóng gió, xô bồ bên ngoài. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu của con giáp này. Nếu như cứ mãi yên phận một chỗ mà không chịu khám phá thế giới bên ngoài, Ngọ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được những điều mới mẻ, mà biết đâu trong đó sẽ có điều khiến Ngọ quyết định thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Mùi

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ rằng Mùi có cuộc sống khá an nhàn. Tuy nhiên, sự thật thì con giáp này đang phải vất vả đối mặt với rất nhiều vấn đề, từ công việc, tiền bạc cho tới hôn nhân. Chỉ là do Mùi cố gắng gạt hết khó khăn để luôn xuất hiện với tâm thế lạc quan, tích cực nhất để không ảnh hưởng đến người khác. Thời gian tới, Mùi có thể sẽ được quý nhân giúp đỡ cho cuộc sống được suôn sẻ hơn, nhất là trong ngày thứ Sáu tuần này.

Thứ Sáu ngày 30/4/2021 sẽ là thời điểm Mùi có thể gặp được quý nhân của mình, mọi khó khăn sẽ tự khắc được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Thân

Theo lá số tử vi mới nhất, trong tuần này, đúng vào ngày thứ Sáu, những người cầm tinh con khỉ sẽ có một tin vui bất ngờ. Rất có thể đó sẽ là tin vui về lương thưởng hoặc về chuyện gia đình. Nói chung, trong ngày này, Thân có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày vui vẻ, không cần lo âu bất cứ chuyện gì. Cần chú ý sức khỏe để quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Dậu

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Những khó khăn mà Dậu đã cố gắng vượt qua đều đã lùi lại phía sau. Ngay lúc này, Dậu có thể tự tin chào đón những gì tốt đẹp nhất đang chờ mình ở phía trước. Dậu sẽ liên tục gặp chuyện vui này đến chuyện vui khác, đến nỗi tử vi cho biết sẽ không ai có thể so sánh độ may mắn với con giáp này.

Những điều tốt đẹp nhất đang chờ Dậu ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Tuất

Cuộc sống giàu sang, không phải sớm hôm lo chuyện cơm áo gạo tiền, không chỉ là ước mơ của riêng Tuất. Thế nhưng, so với những người chỉ biết suốt ngày than vãn và ước mơ bằng miệng, thì Tuất lại nỗ lực làm mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực. Trong hành trình làm giàu của mình, Tuất sẽ gặp không ít khó khăn cần vượt qua. Trong thứ Sáu tuần này, Tuất có thể sẽ phải gặp một cột mốc như vậy. Hãy vững tin vào khả năng của mình để đánh bại mọi thử thách.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/4/2021 của Hợi

Không phải đợi lâu, chỉ cần đến thứ Sáu ngày 30/4/2021 này, những người tuổi Hợi sẽ ngay lập tức tỏa sáng trong sổ vàng Thần Tài. Hợi chính là một trong những con giáp giàu có nhất trong ngày này nhờ khoản tiền lương và thưởng cao ngất trời. Tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của Hợi trong cả tháng qua. Hợi cần chú ý chi tiêu, tránh phung phí rồi tiếc nuối.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.