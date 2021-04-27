Vận may ngập tràn, 4 con giáp này chẳng lo thiếu tiền, sự nghiệp lại thăng hoa trong 21 ngày tới

12 con giáp tử vi 27/04/2021 12:03

Theo lá số tử vi hàng ngày mới nhất, trong vòng 21 ngày tiếp theo, có 4 con giáp đi đến đâu cũng gặp vận may, quý nhân sát cánh không rời, công việc hanh thông, tài lộc tấn tới.

Tuổi Tí

Không còn phải đợi lâu, 21 ngày trước mắt sẽ chính là quãng thời gian hoàng kim của Tý. Đây chính là lúc mà sự nghiệp của Tí được “lên hương”, hứa hẹn một cuộc sống giàu sang, dư dả cho con giáp này. Tử vi hàng ngày cũng chỉ rõ, thời gian này, Tí lẽ ra sẽ gặp một số biến động trong cuộc sống và cả công việc. Tuy nhiên, nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên con giáp này đã tránh được và không phải gặp nhiều khó khăn, xui xẻo.

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21 ngày tới những người tuổi Tí sẽ có phúc tinh chiếu mệnh, làm gì cũng thuận lợi thu nhập tăng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận may liên tục đeo bám trong 21 ngày tới, Mão chẳng cần phải nhờ đỡ ai cũng có thể tự mình kiếm ra rất nhiều tiền. Con giáp này một lúc có thể “cân” tới 2-3 việc, mà việc nào cũng mang lại một số dư khổng lồ cho tài khoản. Thời gian tới, Mão cần chú ý dành thời gian để học thêm kỹ năng, đây sẽ là đầu tư có lợi cho con giáp này, thay vì cứ mải mê kiếm tiền mà không trau dồi cho bản thân mình.

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 Tử vi cho biết trong 21 ngày tới Mão sẽ liên tục nhận được tin vui tài chính, sự nghiệp vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một trong những con giáp khá dễ tính, hiền lành và rất nhân hậu. Mặc dù ước mơ làm giàu luôn cháy bỏng trong mình, nhưng Mùi không bao giờ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn mà hãm hại người khác. Chính điều này giúp Mùi nhận được sự hậu thuẫn từ quý nhân, gặt được quả ngọt từ nhân lành. Tiền tài, công việc của con giáp này sẽ liên tục thăng tiến, nhất là trong 21 ngày sắp tới.

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Vừa có tâm vừa có tài, Mùi sẽ dễ dàng gặt hái thành công, tài lộc, nhất là trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian 21 ngày sắp tới của Tuất chính là lúc mà con giáp này có thể bước vào thời vận của mình. Chẳng những được may mắn bao vây, làm gì cũng thuận lợi hơn người, Tuất còn tự tạo ra được nguồn thu nhập khổng lồ ai nấy cũng ghen đỏ mắt. Tuất cần chú ý, cơ hội đại phát tài đang chờ sẵn, nhưng không dễ phát hiện ra nếu không tập trung và cố gắng hết mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, trong cuối tháng 4/2021 này, vì sao may mắn sẽ chiếu rọi cho 4 con giáp này làm ăn thuận lợi, nếu đầu tư kinh doanh lớn thể nào cũng thành công.

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