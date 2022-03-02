Tử vi thứ Năm ngày 3/3/2022: tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, tuổi Sửu có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp

Tử vi hôm nay 3/3/2021 cho thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Tý không mấy thuận lợi trong ngày thứ 5. Sự xuất hiện của Thương Quan cảnh báo cần phải cẩn trọng trong bất cứ quyết định nào liên quan đến tiền bạc kẻo dễ bị thất thoát.

Tình cảm của tuổi Tý đối với người kia chưa thật sự sâu đậm. Do vậy, bạn sẽ không hề quan tâm đến cảm xúc của người ấy trong thời điểm này. Bạn cần tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức đề kháng trong thời điểm này.

Người tuổi Sửu nhờ được Chính Ấn trợ mệnh nên vận trình sự nghiệp cũng có những bước tiến đáng kể. Tình hình tài chính dù không khởi sắc rực rỡ nhưng vẫn giữ ở mức bình ổn.

Nếu nhanh trí phán đoán được những cơ hội mới thì hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tuổi Sửu hạnh phúc bên người kia, cả hai biết san sẻ công việc với nhau. Hãy trân trọng đối phương trong mọi thời điểm.

Người tuổi Sửu nhờ được Chính Ấn trợ mệnh nên vận trình sự nghiệp cũng có những bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Quan trợ lực nên tuổi Dần cảm thấy vô cùng tự tin về các quyết định trong hôm nay. Tình hình tài chính tương đối tốt nhờ vào khả năng quản lý tiền bạc tốt.

Hôm nay là ngày xung khắc, bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện rắc rối về mối quan hệ tình cảm. Nếu bạn còn độc thân, thì cũng không có mấy ai theo đuổi.

Tuổi Mão

Những quan điểm của tuổi Mão trong công việc được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ hết mình. Bạn hãy cố gắng phấn đấu hoàn thành những mục tiêu trong kế hoạch nhé.

Trong tình yêu, tuổi Mão nên lắng nghe trái tim mình. Nên cảm nhận tình cảm của người đó dành cho mình và ngược lại. Từ đó bạn đưa ra quyết định có phải một mối quan hệ đáng trân trọng hay không.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trở nên tự tin hơn nhờ sự trợ lực của Thiên Ấn. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội phát triển đang rộng mở.

Bạn không có sự tương tác sự đối với người kia. Các bạn có nhiều điều khó khăn không muốn nói với nhau. Bạn hãy dừng lại tất cả các hoạt động ngoài lề để tăng tình cảm với đối phương.

Tuổi Tỵ

Trong ngày, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối liên quan đến việc ứng xử. Có thể điều này sẽ gây ra tai họa, nhất là khi công việc có liên quan đến những người bạn bè thân thiết với mình.

Đường tình duyên của bản mệnh khá trắc trở, tuổi Tỵ khá chán nản và không biết nên làm gì để thoát khỏi vận đen đeo bám.

Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo để xem xét mọi khía cạnh một cách cẩn thận nhất, bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, bạn sẽ phải trả giá bằng danh tiếng, sự nghiệp và tiền bạc của mình.

Trong ngày, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối liên quan đến việc ứng xử. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp và Chính Quan cùng hiệp lực, vận trình của con giáp tuổi Ngọ chưa khi nào lại hanh thông suôn sẻ đến vậy. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặt hái được những thành tích đáng kể, hứa hẹn những bước phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Những người đã lập gia đình trong hôm nay sẽ dễ xảy ra xung đột với người bạn đời của mình vì nghi ngờ đó có người khác bên ngoài.

Tuổi Mùi

Nếu bạn biết đánh giá cục diện thì đây không phải là thời điểm dốc hết vốn để đầu tư sinh lời. Đừng suy nghĩ về những khoản lời vô lý khi bạn không chịu bỏ ra một sự cố gắng.

Tương Phá xuất hiện là lời cảnh báo nhắc nhớ bản mệnh cần đề phòng những người có ý đồ xấu luôn chờ bạn sơ hở để hãm hại bạn.

Tình duyên của người tuổi Mùi không được tốt. Bạn không thật sự cảm nhận được vị trí của mình trong trái tim của người kia.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được quý nhân Tương Hội ủng hộ giúp cho các mối quan hệ xã giao hay hợp tác làm ăn của bạn trở nên hài hòa tốt đẹp. Cơ hội phát tài vẫn xuất hiện và bạn có thể chớp lấy ngay khi xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề.

Thực Thần phù trợ cho người tuổi Thân sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng hoặc tiền lời lãi trong kinh doanh.

Hãy mở lời làm hoà với những người thân trong nhà nếu đang gặp khúc mắc.

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện trong ngày cho thấy tuổi Dậu đang đi đúng hướng với kế hoạch của mình. Đồng nghiệp vô cùng tin tưởng vào những cách thức mà bạn đang thực hiện.

Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất giúp cho bạn vượt qua được mọi khó khăn. Tình cảm với người ấy thì vô cùng tuyệt đẹp khi cả hai luôn biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Tam Hội xuất hiện trong ngày cho thấy tuổi Dậu đang đi đúng hướng với kế hoạch của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có Thiên Ấn ở bên trợ lực, vận trình của người tuổi Tuất trở nên tốt đẹp hơn. Với tài trí của mình, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng chớp được những cơ hội thu lợi về mình trong khoảng thời gian này.

Tuổi Tuất nên suy nghĩ kỹ về các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của bản thân trong tương lai.

Cảm xúc lấn át lý trí, bản thân bạn đã làm những điều mà khiến cho người ấy trở nên bực mình.

Tuổi Hợi

Chính Quan tương trợ cho tuổi Hợi có sự thông minh và sáng suốt trong ngày. Bạn hãy cứ phát huy điểm tốt này nhé.

Người tuổi Hợi cũng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày có Thực Thần ghé thăm như hôm nay. Nếu bạn nắm bắt được cơ hội phát tài lần này thì chắc chắn sẽ thu về cho mình một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Ngũ hành tương sinh, bạn được người ấy hết sức tin tưởng, đừng lừa dối bất cứ điều gì khiến cho người ấy đau lòng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!