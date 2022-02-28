Tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi công việc tiến triển thuận lợi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát buôn bán hanh thông

Tử vi tháng 3 của 12 con giáp trên phương diện sự nghiệp, do có Nguyệt Lệnh Đế Vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống.

Phương diện làm ăn, bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch Mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé.

Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui.

Tử vi tháng 3 của 12 con giáp trên phương diện sự nghiệp, do có Nguyệt Lệnh Đế Vượng nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng tháng cho thấy, tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng.

Dưới tác động của Nguyệt Lệnh lâm Suy, bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn.

Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu. Bạn chớ nên an phận thủ thường mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, dù có vất vả cũng chớ nên bỏ cuộc. Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn cần xác định đúng định hướng cho mình.

May mắn là trong chuyện tình cảm, do có Thiên Diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Bạn thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình nên có thể thu hút ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy tuổi Dần thấy rằng bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể, và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm.

Dưới tác động tiêu cực của Nguyệt Lệnh lâm Bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình.

Chuyện làm ăn kinh doanh dường như giậm chân tại chỗ. Bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy giăng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn.

Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể. Bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương.

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới, khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi.

Cục diện Tam Hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn.

Với người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân.

Theo tử vi tháng mới, khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp dự báo công việc chiếm chủ yếu mối quan tâm của Thìn trong tháng. Khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực tiến độ, chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ về mặt tinh thần của con giáp này.

Tương Hại nhắc nhở bạn cần tính toán thận trọng hơn, để ý tới các con số trong hợp đồng, tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Những hạng mục ở quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong tháng này. Vì thế bạn chớ nên đâm đầu mù quáng kẻo mất tiền nhanh chóng.

Bước sang tháng Quý Mão, ảnh hưởng từ Hại Thái Tuế sẽ tác động khá mạnh đến phương diện tình cảm, các mối quan hệ của người tuổi Thìn. Do đó, dù đã kết hôn hay còn độc thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý.

Áp lực công việc lớn, cuộc sống còn nhiều nỗi lo là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của người tuổi này lao dốc. Bạn có thể gặp một số triệu chứng khó chịu như cơ thể uể oải, ăn uống kém ngon, ngủ không được sâu giấc, thường tỉnh giấc vào buổi đêm hoặc gần sáng và khó ngủ trở lại,...

Tuổi Tỵ

Tháng này, Nguyệt Lệnh lâm đất dự báo đây sẽ là tháng để tuổi Tỵ xác lập, “thai nghén” cho những kế hoạch dài hơi của mình trong cả năm nay. Bản mệnh vốn là người có tham vọng nhưng đôi khi làm việc khá bản năng, làm đến đâu hay đến đấy, không có một kế hoạch cụ thể hay hệ thống rõ ràng về những việc mình cần thực hiện.

Tháng có Chính Tài đứng bóng sẽ mang tới cho Tỵ đường tài vận khá sáng. Mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự, nắm chắc an toàn, cộng với chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về túi con giáp này. Tuy nhiên, tài khí khá bấp bênh do chịu cả tác động từ hung tinh Thiên Cẩu. Tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận.

Nguyệt Lệnh Thai giúp nhân duyên của tuổi Tỵ đang manh nha phát triển, tạo nên những cơ hội tình cảm khá bất ngờ cho bản mệnh. Vận tình duyên khá sáng rõ và dễ có được những chuyển biến tích cực. Những mối quan hệ gia đình khá vui vẻ, hòa đồng. Dù các thành viên trong gia đình có khoảng cách thế hệ nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới tình cảm và sợi dây liên kết giữa mọi người.

Sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh mang tới điềm báo xui xẻo về tai nạn bất ngờ. Những ai thường xuyên phải di chuyển, đi xa cần thận trọng. Khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống bia rượu thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình.

Tuổi Ngọ

Dự báo trong tháng này cục diện Tương Phá Thái Tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi Ngọ cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều bất vả và truân chuyên với con giáp này. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt, công việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khiến bạn trở tay không kịp. Hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở, muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong.

Thiên Tài báo hiệu, ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày.

Đường tình duyên của bản mệnh không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ rạn nứt do Tương Phá tác động. Đó có thể là những vết rạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự hiển hiện rõ ràng.

Sức khỏe của Ngọ trong tháng này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi, bạn có thể gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực.

Dự báo trong tháng này cục diện Tương Phá Thái Tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi Ngọ cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều bất vả và truân chuyên với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tuổi Mùi có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp. Công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tháng này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã.

Tin vui là Bán Hợp Thái Tuế sẽ giúp tài vận của người tuổi Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng Quý Mão này. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Chính Tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại.

Nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa, đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, có thể hạ thấp một chút. Cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu.

Sức khỏe của tuổi Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm.

Tuổi Thân

Theo tử vi vận thế cho thấy Nguyệt Lệnh lâm Tử khiến công việc trong tháng có phần ảm đạm, lúc này nếu bạn không tập trung và nghiêm túc thì rất dễ phạm sai lầm, để lại hậu quả không dễ gì giải quyết. Nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực.

Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính của Thân chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Chính Tài chững lại, chưa thấy dấu hiệu tăng. May mắn Thứ Tài có chút khởi sắc, kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều. Bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm.

Xét về phương diện tình cảm, đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên của tuổi Thân. Nguyệt Lệnh lâm Tử khiến bạn trở nên đa sầu đa cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực dẫn đến muộn phiền nhưng khó chia sẻ với người khác, tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu.

Bước sang tháng mới, người tuổi Thân nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Làm việc quá sức có thể khiến bạn thường xuyên thấy mệt mỏi, uể oải, như vậy càng khó tập trung làm việc được.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng Quý Mão, người tuổi Dậu bị cục diện Tương Xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Phương diện tài lộc cũng là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi Dậu trong tháng này. Nguồn thu chính chững lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ. Mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Tinh thần làm việc thiếu tập trung, lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề cũng như ảnh hưởng sức khỏe khiến con giáp này khó tập trung làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không thành, thậm chí mất mát tiền của.

Con giáp này đối đầu với cục diện Tương Xung Thái Tuế lại thêm ngũ hành tháng xung khắc nên vận tình cảm giảm sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu xuất hiện một vài mâu thuẫn, trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra liên miên bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên. Đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào từ những chuyện nhỏ nhặt.

Nguyệt Lệnh lâm Bệnh trong tháng này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà cả tinh thần của người tuổi Dậu cũng trở nên bất an. Những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của mệnh chủ, bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình, từ đó khiến cơ thể càng thêm suy nhược, ăn ngủ không ngon, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày.

Bước sang tháng Quý Mão, người tuổi Dậu bị cục diện Tương Xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, cục diện Lục Hợp che chở, vận trình công danh của tuổi Tuất trong tháng Quý Mão năm Nhâm Dần nhiều điểm sáng, tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về.

Nguyệt Lệnh lâm Suy dẫn đến việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn, tiền vào túi rồi lại ra một cách dễ dàng. Tháng này tốt hơn hết bạn nên tập trung vào công việc chính, những việc ngoài luồng có thể đá động đến, nhưng đừng chú trọng quá nhiều. Có câu “một nghề thì chín còn hơn chín nghề”, dồn tinh lực cho một việc sẽ dễ thành công hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc.

Về phương diện tình duyên, đây là một tháng bình ổn về mặt tình cảm với những người tuổi Tuất đã có đôi có cặp. Nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn.

Sức khỏe là phương diện mà người tuổi Tuất cũng không được chủ quan. Tháng này Mão Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Bạn cần phải cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, về đến nhà đừng mang theo áp lực công việc kẻo sức khỏe càng giảm sút, tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tháng, nhờ gặp được cả Tam Hợp Thái Tuế và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng nên rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi Hợi. Vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Cát khí trong tháng giúp khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó. Việc lớn việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bõ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của Hợi cũng tăng lên nhanh chóng.

Được cục diện Mão Hợi Bán Hợp trợ lực, lại là tháng Đế Vượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất trong năm Nhâm Dần, thu nhập của bạn ngày càng tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều.

Bước sang tháng Quý Mão, người tuổi Hợi vừa được Tam Hợp cục trợ mệnh lại thêm ngũ hành tương sinh che chở nên vận tình cảm ngày càng hưng vượng. Đào hoa khoe sắc rực rỡ thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực.

Tháng này có Ngũ Quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe của người tuổi Hợi có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật.

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