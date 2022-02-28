Trong tuần đầu tháng 3/2022: 3 con giáp may mắn ngút trời, có cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống giàu sang phú quý

Tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Mùi không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Mùi bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi Mùi trong tuần đầu tiên của tháng 3 nhận về muôn vàn tài lộc. Được quý nhân phù trợ, công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bản mệnh ghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nếu biết tận dụng cơ hội, tuổi Mùi chắc chắn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian tới.

Tử vi 2022 có nói, người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ phát triển công danh, vận trình xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Tử vi 2022 có nói, người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ phát triển công danh, vận trình xuôi thuận. Con giáp nếu là người kinh doanh sẽ ký kết được những hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương thì Hợi sẽ được đồng nghiệp công nhận, cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Con giáp có được cuộc sống thoải mái, dư dả nhiều tháng về sau.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong tuần đầu tiên của tháng 3. Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Ngọ thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Theo tử vi, người tuổi Ngọ vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong tuần đầu tiên của tháng 3. Con giáp này dễ dàng chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi có được những vị trí chủ chốt trong tập thể. Cuộc sống đã dần ổn định, trong thời gian này, bản mệnh có thể nên thử sức ở những lĩnh vực mà mình yêu thích hay hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở trước đó. Vận trình đang lên, tuổi Mùi làm đâu thắng đó, làm gì cũng thành công.

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