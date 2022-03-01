Bước sang tháng 3/2022, 3 con giáp ‘SONG HỶ LÂM MÔN’, sự nghiệp thăng quan tiến chức, đường tình đỏ rực như son

12 con giáp tử vi 01/03/2022 14:25

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, trong tháng 3 dương lịch 2022 này có 3 con giáp ‘Song Hỷ Lâm Môn’, sự nghiệp thăng quan tiến chức, đường tình đỏ rực như son.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công việc hay cuộc sống thì họ cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Sửu dù không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Trong tháng 3, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này Sửu có nhiều cơ hội phát triển tài năng.

Nhìn chung, số tiền Sửu kiếm được trong tháng này giúp họ có cuộc sống sung túc.

Bước sang tháng 3/2022, 3 con giáp ‘SONG HỶ LÂM MÔN’, sự nghiệp thăng quan tiến chức, đường tình đỏ rực như son - Ảnh 1
Trong tháng 3, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè họ luôn đối đáp rất tử tế. Mão sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến.

Trong tháng 3, người tuổi Mão có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Mão có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Một số người có thể sẽ có chuyến đi xa. Bên cạnh đó, Mão có thể nhận được cơ hội đầu tư sinh lời.

Mão làm việc nghiêm túc, nỗ lực nên sẽ gặt hái được những thành công. Do có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mão có thể giải quyết được những khó khăn. Cuộc sống của họ cũng trở nên an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh.

Bước sang tháng 3/2022, 3 con giáp ‘SONG HỶ LÂM MÔN’, sự nghiệp thăng quan tiến chức, đường tình đỏ rực như son - Ảnh 2
Trong tháng 3, người tuổi Mão có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Cũng nhờ vậy mà họ được nhiều người yêu mến.

Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên sau 35 tuổi họ thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ.

Trong tháng 3 này, người tuổi Hợi có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp Hợi giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi công việc tiến triển thuận lợi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát buôn bán hanh thông

Tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi công việc tiến triển thuận lợi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát buôn bán hanh thông

Xem tử vi tháng 3/2022 của 12 con giáp cho thấy, bước sang tháng mới Mão - Mùi công việc tiến triển thuận lợi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát buôn bán hanh thông.

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