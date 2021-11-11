Sở hữu nốt ruồi ở 7 vị trí này chả trách mãi không có người yêu, tiền kiếm bao nhiêu cũng mất sạch

Tử vi hàng ngày 11/11/2021 15:37

Nốt ruồi ở má, cánh mũi và 5 vị trí này là biểu thị cho việc tình duyên hay hôn nhân không được bền vững dễ đứt gánh đổ vỡ giữa đường, công danh thì trắc trở.

Nốt ruồi ở đuôi mắt

Trong nhân tướng học, vị trí đuôi mắt được gọi là gian môn. Nếu đuôi mắt của phụ nữ có nốt ruồi thì chuyện tình cảm hôn nhân sẽ không thuận lợi. Do đó, nhiều người được khuyên nên xóa nốt ruồi ở vị trí này đi.

Nốt ruồi trên xương đòn

Nốt ruồi trên xương đòn cũng không phải là nốt ruồi tốt. Nó tựa như gánh nặng trên vài, khiến sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, vất vả. Chủ nhân của nốt ruồi này sẽ phải trả giá nhiều nhưng kết quả thu được lại chẳng đáng bao nhiêu.

Sở hữu nốt ruồi ở 7 vị trí này chả trách mãi không có người yêu, tiền kiếm bao nhiêu cũng mất sạch - Ảnh 1

Nốt ruồi ở vành ngoài của môi

Một người nhất là với nữ giới nếu sở hữu nốt ruồi ở vành môi ngoài thường nói nhiều, hay đưa chuyện. Và cũng chính vì thế mà người này thường gặp những chuyện thị phi, đào hoa xấu. Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bạc nhược, dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới, từ đó sức khỏe cũng dễ lận đận trong tình duyên.

Sở hữu nốt ruồi ở 7 vị trí này chả trách mãi không có người yêu, tiền kiếm bao nhiêu cũng mất sạch - Ảnh 2

Người có nốt ruồi nốt ruồi ở gò má

Gò má là một phần trên khuôn mặt biểu thị vận thế tình cảm của nữ giới. Sách cổ có câu “nữ nhân tai bộ phàm hồng, tất định đào hoa”.

Nếu như má có nốt ruồi biểu thị tình duyên hay hôn nhân không được bền vững dễ đứt gánh đổ vỡ giữa đường.

Sở hữu nốt ruồi ở 7 vị trí này chả trách mãi không có người yêu, tiền kiếm bao nhiêu cũng mất sạch - Ảnh 3

Nốt ruồi trên ngực

Nốt ruồi trên ngực đại diện cho vận đào hoa. Bất kể là nam hay nữ đều dễ thu hút những người khác giới. Tuy nhiên, nốt ruồi này cũng cho thấy chủ nhân là người dễ suy sụp trong tình yêu. Họ còn dễ gặp phải chuyện thị phi liên quan đến tình cảm.

Nốt ruồi ở sau cánh tay

Nốt ruồi ở sau cánh tay (trai tay trái, gái tay phải) là một trong 9 vị trí nốt ruồi cực xấu. Người có nốt ruồi này thường lâm vào cảnh cô quạnh. Chuyện hôn nhân, tình cảm của người này thường lận đận. Ngay cả quan hệ với người thân cũng không mấy tốt đẹp. Về già dễ sống cô độc.

Nốt ruồi ở gót chân, mắt cá chân

Người có nốt ruồi ở vị trí này, đặc biệt là nốt ruồi đen nghĩa là cuộc sống gặp nhiều phiền toán, hay dính phải thị phi, tai bay vạ gió; đường công danh sự nghiệp dù cố gắng đến mấy cũng khó phát đạt, chuyện tình cảm cũng lận đận, không suôn sẻ.

 

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