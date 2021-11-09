Chàng nào có bạn gái sở hữu 3 cái to trên mặt và 8 điểm này ở tay, đảm bảo tiền bạc '3 đời tiêu không hết'

Chị em nào sở hữu đôi môi có đặc điểm này thường là người thông minh, có ý chí và đạt được nhiều thành tựu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cả sự nghiệp và cuộc sống của họ đều gặp được rất nhiều may mắn. Sự nghiệp thì luôn có quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng thành công phát tài. Trong cuộc sống, nhờ sở hữu tính tình rộng rãi, biết ăn nói, thường suy nghĩ cho người khác nên rất được lòng những người xung quanh. Nhờ đó, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt, tiền bạc cũng từ cách ứng xử mà ra.

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Cánh mũi to, đầu mũi đầy đặn, còn được gọi là mũi rồng

Đây chính là tướng mũi của người có phúc khí dài lâu, được quý nhân phù trợ, vượng phu ích tử nên có thể giúp đỡ chồng về sự nghiệp hoặc gia đình, chẳng bao giờ lo túng thiếu.

Phụ nữ sở hữu chiếc mũi rồng rất thông minh hoạt bát nên rất giỏi kiếm tiền. Lại càng giàu có và trở thành đại gia khi lấy chồng.

Tai to, đầy đặn, nhiều thịt

Phụ nữ có đôi tai đầy đặn, vanh đai to là đôi tai phú quý, luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Sau khi kết hôn, không chỉ giúp chồng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà bản thân mình cũng gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công và đương nhiên sẽ rất giàu có.

Họ là người điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, học cao hiểu rộng, nhưng cũng rất dịu dàng, đằm thắm. Trong cuộc sống, từng lời nói ra của họ đều có tầm ảnh hưởng.

8 nét tướng thành công, giàu có ở tay

Lòng bàn tay đầy đặn, đàn hồi: Họ là những người khỏe mạnh, giàu sức sống, luôn nhiệt huyết với công việc và nỗ lực thăng tiến, thông minh nên rất dễ giàu có.

Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân ngang dọc cho thấy là người giỏi tích lũy tiền bạc, vì chăm chỉ mà giàu có. Đường vân càng nhiều càng thể hiện tiền bạc được tích góp nhiều.

Ngón giữa tương đối dài: Là người theo đuổi tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Họ sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn và nỗi lực hết mình để thực hiện nên họ dễ dàng thành công và có cuộc sống giàu có.

Lòng bàn tay đầy đặn, đàn hồi, ngón giữa tương đối dài. Ảnh minh họa

Bàn tay có đường vân tài phát đạt. Là đường vân giữa lòng bàn tay xen kẽ lần nhau và tạo thành một hình vuông lớn hoặc hình tam giác. Đây chính là điểm tượng chưng cho sự giàu có thịnh vượng của họ. Những người này thường có tiền tài rất tốt.

Bàn tay có gò Thái Dương gồ lên. Đường chỉ tay này nằm dưới ngón áp út. Họ là những người biết kiềm tiền, có nhiều cơ hội phát tài, tiền kiếm được tiêu cả đời cũng không hết.

Đường Lý Tài sâu và dài. Đường chỉ tay này nhỏ, nằm phía trên, song song với đường tình duyên. Người có đường chỉ tay này rất biết cách quản lý tiền bạc, có tướng giàu có.

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Bàn tay có nhiều tài khố nằm ở gốc của ngón út. Nếu đường vân này dài và sâu hoặc có nhiều đường vân nhỏ xung quanh, thì người này có vận tài lộc rất tốt, dễ phát tướng phú quý.

Lòng bàn tay thoát khí. Họ là người có tâm địa lương thiện. Những người này thường làm lãnh đạo và được mọi người yêu quý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm