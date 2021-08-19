Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 20/8/2021: 3 con giáp có duyên với tiền bạc, may mắn, lại được quý nhân phù hộ hết lòng

Tử vi hàng ngày 19/08/2021 01:39

Xem ngay tử vi hàng ngày trong thứ Sáu ngày 20/8/2021 để biết 3 con giáp nào may mắn, giàu có nhất.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mai được dự đoán sẽ tăng lên bất ngờ. Ngoài thu nhập chính, Mão còn kiếm được kha khá từ các công việc tay trái bên ngoài. Ngày mai, tử vi hàng ngày dự đoán Mão có cát tinh chiếu mệnh làm gì cũng gặp may mắn.

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 Ngày mai Mão sẽ đón nhận nhiều món quà tài lộc mà con giáp này không hề nghĩ tới - Ảnh minh họa: Internet

Có khá nhiều cơ hội dành cho Mão trong ngày mai, tuy nhiên, con giáp này nên bình tĩnh suy xét, lựa chọn đúng cơ hội phù hợp nhất với mình, tránh ôm đồm nhiều thứ rồi lại không đạt hiệu quả. Một số tin vui bất ngờ trong chuyện tình cảm cũng sẽ tìm đến Mão trong ngày mai.

Tuổi Mùi

Lá số tử vi của Mùi trong ngày mai cho biết con giáp này sắp có một nguồn tài lộc dồi dào đến bất ngờ. Ngay cả Mùi cũng không thể nào tin được rằng sẽ có lúc mình nắm giữ trong tay một số tiền lớn đến như vậy. Tuy có tài chính dư dả, nhưng Mùi nên cố gắng quản lý chi tiêu, đừng phung phí để tiền bạc cạn kiệt. Công việc của Mùi trong ngày mai cũng tương đối khả quan. Mọi thứ con giáp này cố gắng thực hiện đều mang lại kết quả tốt.

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 Vận trình sự nghiệp của Mùi trong thứ Sáu tuần này tương đối khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xin chúc mừng những người tuổi Tuất vì trong ngày mai, con giáp này được Thần Tài chỉ mặt đặt tên, dẫn đường cho hưởng lộc lá tràn trề. Nói không quá, trong ngày mai, tài sản của Tuất có thể tăng lên gấp bội dù chỉ trong một ngày. Có được điều này một phần cũng nhờ vào sự khéo léo, nhạy bén của Tuất nên con giáp này giật được về tay những hợp đồng làm ăn béo bở, tốt lành.

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 Tuất đích thị là một trong những con giáp may mắn nhất của ngày thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tuổi Tuất hiền lành, biết trên biết dưới, dù có nhiều cơ hội gợi mở trước mắt nhưng không vì thế mà coi thường kẻ dưới, lấn lướt kẻ trên. Chính điều này giúp con đường sự nghiệp của Tuất ngày càng rộng mở, thuận lợi vì ai ai cũng muốn giúp. Cứ tiếp tục đà này, Tuất sớm muộn gì cũng thăng tiến vượt bậc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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