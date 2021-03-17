Đúng ngày mai thứ Năm ngày 18/3/2021: 4 con giáp này cứ chọn đầu tư là sẽ sinh lời, thỏa thê hốt bạc tràn túi

Tử vi hàng ngày 17/03/2021 07:05

Theo tử vi ngày mới, 4 con giáp này có vận công danh sự nghiệp rực sáng, cứ quyết định chọn đầu tư kinh doanh là y như rằng sẽ sinh lãi cực hậu hĩnh. Chính vì thế, bản mệnh luôn có cơ hội sống trong nhung lụa, thỏa thê hốt bạc.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, kiên cường trước mọi gian truân. Với họ, khó khăn hay thất bại chỉ mang tính tạm thời. Càng trong nghịch cảnh, họ lại càng vươn lên mạnh mẽ. Những ai có suy nghĩ và hành động tích cực vẫn sẽ gặt hái thành công lớn, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài chẳng xuể.

Nhân lúc đang thả mình trong cuộc sống nhung lụa như thế này, Dần nên nghĩ đến chuyện thanh toán những khoản nợ mình vay mượn thời khốn khó, đồng thời suy nghĩ kĩ càng về kế hoạch kinh doanh đi là vừa. Lời khuyên cho con giáp này là bạn nên cẩn thận với những hình thức buôn bán dịch vụ, vì rất dễ nảy sinh cự cãi liên miên giữa bạn và đối thủ.

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 Dần nên nghĩ đến chuyện thanh toán những khoản nợ mình vay mượn thời khốn khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sẽ đón chào ngày mới với tài lộc dồi dào, được hưởng trọn nhiều nguồn thu, dễ gặp may mắn về tiền bạc, có quý nhân trợ giúp hoặc trưởng bối hỗ trợ, cho quyền thừa kế… Tuổi Mão hoàn toàn tự tin và chủ động trong kinh doanh, đầu tư. Dù mới bắt đầu tham gia lĩnh vực chưa bao giờ dấn thân, bản mệnh cũng sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng nể. 

Khi chọn kinh doanh, bạn cũng nhận được sự ủng hộ to lớn từ người thân trong gia đình. Dường như họ không ngần ngại cho bạn mượn một số vốn lớn để bắt đầu khởi nghiệp. Vì vậy, Mão đừng làm họ phải thất vọng đấy nhé. Tốt nhất là bạn nên vừa làm vừa thanh toán nợ nần, đừng để số tiền vay mượn ngày một sinh sôi, rất dễ khiến bạn gặp phải khủng hoảng tâm lí về sau.

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 Mão sẽ đón chào ngày mới với tài lộc dồi dào, được hưởng trọn nhiều nguồn thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ thật may mắn vì công việc đang trên đà suôn sẻ, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng thắt chặt, tạo điều kiện để bản mệnh phát huy năng lực bản thân. Dù là hạng mục công việc mang tính chất cá nhân hay công khai, mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý nguyện của bạn. 

Theo tử vi ngày mới, mặc dù đang sẵn có trong tay một số vốn không được an toàn cho việc đầu tư kinh doanh, thế nhưng Ngọ vẫn đánh liều thử sức ở lĩnh vực này. Và thực tế đã chứng minh con giáp này là minh chứng sống cho câu nói “Có chí làm quan, có gan làm giàu”. Hãy mạnh dạn trong khuôn khổ an toàn Ngọ nhé, bước đầu cần cẩn trọng là trên hết.

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 Mặc dù đang sẵn có trong tay một số vốn không được an toàn cho việc đầu tư kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, Mùi có Chính Tài phù trợ, khiến các mối hợp tác làm ăn chạm tới những cột mốc vững chắc hơn, từ đó sinh lãi hậu hĩnh hơn. Ngoài ra, quan hệ xã giao của bạn được củng cố ắt hẳn sẽ mang đến cho người tuổi Mùi nhiều mối làm ăn mới “ngon lành cành đào” đấy.

Không những thế, những đối tác lần này cũng có thể sẽ là những người hợp tác làm ăn với bạn dài lâu. Thậm chí, nhờ sự khéo léo và chân tình của Mùi, bạn có thể xây dựng những mối quan hệ tri kỉ trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bạn gặp khó khăn.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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