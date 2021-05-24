Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 25/5/2021: Những con giáp muốn tiền có tiền, yên tâm ngồi không hốt bạc

Tử vi hàng ngày 24/05/2021 06:20

Xem tử vi thứ Ba ngày 25/5/2021 cho thấy, dưới đây là những tuổi may mắn nhất trong ngày, quơ tay là có tiền vào túi, tài vận thăng hoa rực rỡ hơn người.

Tuổi Sửu

Theo tử vi thứ Ba ngày 25/5, đây là thời gian Sửu được may mắn bủa vây, có nhiều cơ hội kiếm tiền đến bất ngờ. Suốt ngày thứ Ba, bạn sẽ khá bận rộn vì phải chạy vạy cho dự án của cấp trên giao cho. Tuy nhiên, cũng từ những thể hiện của mình trong công việc, cấp trên đã có cái nhìn khác hơn về năng lực của Sửu. Từ đây, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa. 

Theo tử vi, quý nhân phù trợ đường tài vận cho Sửu thế nhưng con giáp vẫn nên đầu tư cẩn thận kẻo tiền mất tật mang.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, ngày thứ Ba, Tỵ đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn. Vận trình của Tỵ trong ngày khá suôn sẻ, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình không sợ bất cứ điều gì. Đáng chú ý, việc hợp tác ăn ý trong công việc kinh doanh bên ngoài giúp con giáp có thêm một khoản rủng rỉnh.

Trong ngày, Tỵ có quý nhân giúp sức, hổ mọc thêm cánh, nhờ vậy công việc tiến triển tốt đẹp. Học được cách quản lý tiền bạc, khoản tích lũy của con giáp tuổi Rắn cũng tăng dần đều.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới cho hay, vận may của Dậu kéo đến ào ào khiến bạn không kịp trở tay trong ngày mới của tuần cuối tháng 5. Không khí làm việc năng động tích cực, đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình giúp tuổi Dậu có một ngày làm việc vui vẻ, khởi sắc, công việc hanh thông. 

Tuy nhiên tài vận đôi lúc sẽ không được như ý con giáp. Dậu nên nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong chuyện làm ăn cùng bạn bè. Tuy bạn may mắn nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ giấu mặt đâm sau lưng. Tốt nhất là nên thận trọng để không rước họa vào thân.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất               

Trong những ngày này, Tuất đang nỗ lực chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình. Thứ Ba, Tuất có một ngày khởi sắc, tràn đầy tự tin thuyết phục đối tác, nên nhanh chóng ký được hợp đồng lớn. Bạn không chỉ được cấp trên khen ngợi mà còn làm cho đồng nghiệp lóa mắt ghen tỵ. 

Tài lộc khởi sắc, con giáp tuổi Tuất chỉ cần quản lý tốt chi tiêu, tiền bạc sẽ liên tục đổ về tài khoản.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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