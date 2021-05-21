3 tuổi gặp vận may rực rỡ trong 10 ngày cuối tháng 5/2021, vạn sự thuận lợi, tiền lời nhiều vô kể, của nả ùn ùn về nhà

12 con giáp tử vi 21/05/2021 00:58

Theo tử vi ngày mới, 10 ngày cuối tháng 5/2021 sẽ là khoảng thời gian mang lại vận may rực rỡ cho 3 con giáp may mắn dưới đây. Làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến, lương thưởng cao ngút trời là lá số tử vi đã bày sẵn cho họ.

Tuổi Sửu

Năm Tân Sửu là năm mang lại khá nhiều tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu, mặc dù đang là năm tam tai. Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, của nả chất đống khiến ai cũng hờn. Càng về cuối năm, Sửu càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. 

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 10 ngày tới, Sửu sẽ được lộc lá quấn chân, Thần Tài chỉ điểm, tiền của kéo về chật két. Thậm chí, may mắn có thể nhiều đến mức Sửu có số trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm. Theo tử vi 12 con giáp, dù tài vận lên hương, song con giáp tuổi Sửu nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh khoe khoang của cải dễ gặp họa mất cắp, tiêu tán tài sản.  

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, cá tính và khôn khéo trong giao tiếp nên người Thân được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đây cũng là những quý nhân luôn sẵn lòng hỗ trợ các chú Khỉ mỗi khi họ gặp khó khăn, bất trắc trong sự nghiệp, cuộc sống. 

Khổ tận cam lai, sau những tuần mệt mỏi, lao lực vì công việc thì giờ đây, trong 10 ngày tới thôi, Thân sẽ được đáp đền với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Người đi làm thăng chức tăng lương, người kinh doanh có số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục. Đó chính là phúc phần dành cho Thân. Tiền tài thăng hoa cũng giúp cho vận mệnh tình cảm của Thân thêm phần viên mãn, cuộc sống tươi mới, ấm êm bên người thân. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có số đại phú đại quý, được bề trên cất nhắc nên người tuổi Hợi sẽ có những ngày làm việc sắp tới đỏ chót như son. Sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, tình duyên phơi phới là những gì Hợi sẽ nắm chắc trong tay trong 10 ngày tới đây. Thế nên, Hợi đừng quá lo lắng, cũng đừng vội vàng buông tay trước thất bại bởi bạn sắp có cơ hội đổi đời.

Hãy cứ tiếp tục nỗ lực không ngừng, kiên định với đam mê thì Hợi ắt nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. Càng về cuối tháng 5, con giáp may mắn này càng như chuột sa chĩnh gạo, nằm chơi cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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