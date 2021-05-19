Đúng 21 ngày tới, 4 tuổi VẬN ĐỎ NHƯ SON, tiền đồ xán lạn, ra cửa thấy lộc, về nhà có tiền ùa vào túi

12 con giáp tử vi 19/05/2021 00:29

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong vòng 21 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền ùa vào nhà, đếm tiền sái tay, đổi đời trong chốc lát.

 

Tuổi Thìn

Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân nên Thìn chưa bao giờ biết bỏ cuộc giữa chừng là gì. Chiến thắng chính mình, vượt qua nghịch cảnh nên sự nghiệp của con giáp may mắn này được dịp thăng tiến vùn vụt, kiếm được bộn tiền. 

Từ cuối tháng 5/2021, Thìn sẽ làm ăn tấn tới, bao nhiêu xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà. Chưa dừng lại ở đó, lộc lá tràn về, càng về cuối năm Thìn càng ăn nên làm ra, muốn khổ cũng chẳng được.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là người có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống nên ai cũng quý mến, thương yêu họ. Bước vào 21 ngày tới, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần tài rót lộc vào nhà nên Tỵ sẽ có cơ may phất lên sau một đêm.

Tỵ còn may mắn đến mức làm đâu thắng đó, kiếm được bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Thế nên, Tỵ đừng chần chừ mà hãy chớp lấy cơ hội trời cho để làm giàu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tốt tính, hiền lành và chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu được bề trên chiếu cố. Dù không ít lần bị hãm hại, chơi xấu nhưng Sửu vẫn bình yên vô sự, vượt qua bể khổ một cách ngoạn mục.

Khổ tận tam lai, sau những thăng trầm, trong 3 tuần tới, con giáp giàu sang này sẽ được hái trái ngọt đời mình với tài lộc nở rộ, tình duyên ấm êm viên mãn. Nếu đang độc thân, đầu tháng 6 là dịp để Sửu có tin vui bất ngờ, song hỷ lâm môn.

Tuổi Dậu

Điềm đạm, sống tình cảm lại thương người nên mỗi khi có ai cần giúp đỡ Dậu lại đưa tay hỗ trợ mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Sự tử tế, chân thành ấy giúp Dậu được ơn trên thương mến, trở thành con cưng của trời, bề trên chiếu cố nồng hậu.

Tháng 6/2021 chính là thời hoàng kim của Dậu, thế nên con giáp may mắn này sẽ cầu được ước thấy với cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ nay đến cuối năm, 3 tuổi may mắn sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, tiền đổ về túi vèo vèo, nhà xe chờ sẵn

Từ nay đến cuối năm, 3 tuổi may mắn sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, tiền đổ về túi vèo vèo, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi năm Tân Sửu 2021, từ nay đến cuối năm, đây là 3 con giáp may mắn kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tăng lương, tăng thưởng là điều sớm muộn.

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