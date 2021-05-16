Đúng 21 ngày tới: 3 tuổi được Thần Tài mạnh tay chi tài lộc, vận trình thuận lợi thăng hoa, của nả ùn ùn kéo về két

12 con giáp tử vi 16/05/2021 18:23

Theo tử vi ngày mới, trong 21 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ được thần Tài mạnh tay chi tài lộc, tiền cửa đợi sẵn ở cửa theo chân vào nhà, tiền túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dậu sống đôn hậu, tình cảm nên thường gặp được quý nhân thương lòng đưa tay giúp đỡ. Phần lớn Dậu là những người có tham vọng lớn, còn được vận may trời ban.

Trong 21 ngày tới, tuổi Dậu gặp tin vui không ngừng, hỷ sự luân phiên kéo đến nhà, làm gì cũng thuận lợi. Không chỉ được cấp trên giúp đỡ, họ còn được quý nhân để mắt, sự nghiệp leo thang, bứt phá ngoạn mục.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đa số người tuổi Tuất có cá tính mạnh mẽ, kiên định, phấn đấu không ngừng để có cuộc sống giàu sang. Dù thời vận cùng may mắn chưa đến nhưng họ vẫn luôn nỗ lực tìm cơ hội khiến ai cũng nể trọng.

Đúng 21 ngày tới, tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn được Cát tinh soi chiếu. Người đi làm gặp hợp đồng hoặc khách hàng lớn dẫn đến hoa hồng cực to, người buôn bán hàng cứ vơi lại đầy. Tuổi Tuất sẽ có nhiều tin vui, từ công việc đến cuộc sống, tâm tư thoải mái vui vẻ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sống có trách nhiệm, lương thiện và chân thành, luôn mang năng lượng tích cực trong mình. Vì sống ngay thẳng, thật thà nên Hợi thường được bề trên yêu quý, âm thầm nâng đỡ.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021, người tuổi Hợi có nhiều may mắn, nhất là trong chuyện tiền bạc sẽ có nhiều tin vui đặc biệt. Đây là cơ hội lớn để tuổi Hợi tìm kiếm hướng đi mới trong tương lai, đồng thời nắm bắt thời cơ hiếm có để phát triển sự nghiệp. Chỉ cần kiên trì với những gì mình theo đuổi, tuổi Hợi sẽ gặp cơ hội phát triển sự nghiệp, quan lộ rộng mở, lương thưởng tăng cao trong tương lai. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo cho quý độc giả 

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