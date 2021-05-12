Đúng 0h ngày 14/5, 3 tuổi hút cạn lộc trời, TIỀN VÀNG đổ về đầy túi, sống đời viên mãn khiến bạn bè đỏ mắt ghen tỵ

12 con giáp tử vi 12/05/2021 12:00

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, khi vừa qua ngày 14/5, đây là 3 con giáp may mắn sẽ uống no lộc trời, số giàu sang sung sướng chờ sẵn, tiền bạc kéo về chật két khiến ai cũng ngưỡng mộ.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chịu thương chịu khó, nhiệt thành lại kiên trì với đam mê. Dù khổ cực, gian truân đến mấy, những chú Gà cũng có thể vượt qua tất cả để đến mục tiêu cuối cùng là làm chủ vận mệnh, đổi vận giàu sang. 

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm khốn khó, từ ngày 14/5 trở đi, con giáp may mắn này sẽ có cơ may một bước lên tiên, số nhàn hạ sung túc đủ đầy, nằm ngửa mà ăn. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tài vận đỏ chót như son, Dậu còn có vận tình duyên rực rỡ với những tháng ngày hạnh phúc ấm êm bên một nửa của đời mình. Với người có gia đình, Dậu còn có thể song hỷ lâm môn, đón thêm thành viên mới trong gia đình. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi nổi tiếng là con giáp sinh ra ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, tính Hợi lại chẳng hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Hợi luôn khát khao làm giàu, nỗ lực từng ngày để khẳng định tài năng vốn có trước bàn dân thiên hạ, không để ai phải dị nghị về năng lực thực thụ của mình. 

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ, từ ngày 14/5 tới đây, Hợi sẽ một bước đổi đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng mạnh mẽ can trường, Hợi càng có cơ may bước tới cuộc đời phú quý sang giàu, tự trở thành đại gia của chính mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ, sống đời lương thiện lại được nết dĩ hòa vi quý nên Sửu được nhiều người quý mến, thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ hết lòng khi khốn khó. Bước vào tháng 5/2021, con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ thêm phúc thêm phần, làm đâu thắng đó, tài vận đỏ chót như son.

Tử vi hàng ngày cho biết, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, may mắn quấn chân, càng về cuối năm, Sửu càng vượng vận tài lộc, tiền của chất chật nhà. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay đầu tư, phát triển nghề tay trái chẳng hạn, tháng 5 chính là thời cơ để Sửu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đại cát đại lợi.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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